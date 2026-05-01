Công an thông báo tới người dân có giao dịch tài khoản ngân hàng với nội dung chuyển khoản sau

Kỳ nghỉ hè đang đến gần, nhu cầu săn phòng khách sạn, resort, homestay giá tốt tăng mạnh trên mạng xã hội. Lợi dụng tâm lý muốn đặt phòng nhanh, giá rẻ của nhiều người, các đối tượng lừa đảo đã dựng fanpage giả mạo cơ sở lưu trú uy tín rồi giăng bẫy bằng chiêu thông báo khách “chuyển sai nội dung”, yêu cầu chuyển khoản lại nhiều lần để chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội, các đối tượng thường giả mạo fanpage của những khách sạn, resort, homestay nổi tiếng để tiếp cận khách có nhu cầu đặt phòng.

Các fanpage giả mạo được thiết kế với giao diện gần giống trang chính thức, có hàng chục nghìn lượt theo dõi, sử dụng số hotline tư vấn, thậm chí có tích xanh và chạy quảng cáo nhằm tạo lòng tin. Không ít trang còn xuất hiện nhiều bình luận “ảo” khen ngợi dịch vụ hoặc xác nhận đã đặt phòng thành công để đánh lừa người dùng.

Công an đang làm việc với đối tượng đừa đảo đặt cọc phòng

Sau khi khách hàng liên hệ và đồng ý đặt cọc, các đối tượng sẽ hướng dẫn chuyển khoản. Tuy nhiên, sau đó chúng tiếp tục thông báo khách đã “ghi sai nội dung chuyển khoản”, “thiếu mã xác nhận”, hoặc “hệ thống chưa ghi nhận”, rồi yêu cầu chuyển khoản lại tiền với nội dung xác nhận nhận lại đặt cọc để bộ phận kế toán xử lý và hoàn trả số tiền thừa.

Đây chính là điểm mà cơ quan công an đặc biệt cảnh báo người dân cần lưu ý trong nội dung chuyển khoản khi giao dịch. Thực tế, nhiều nạn nhân vì tin tưởng đã tiếp tục chuyển tiền nhiều lần với số tiền ngày càng lớn. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo đặt phòng du lịch, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin fanpage, cảnh giác với những quảng cáo có giá rẻ bất thường so với thị trường.

Người dân nên ưu tiên đặt phòng qua các nền tảng uy tín như Booking.com, Agoda hay Traveloka để đảm bảo an toàn giao dịch.

Bên cạnh đó, nên tham khảo đánh giá từ những khách hàng từng lưu trú thông qua Tripadvisor, Google Reviews hoặc các ứng dụng đặt phòng lớn để kiểm chứng độ uy tín của cơ sở lưu trú.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân chủ động liên hệ trực tiếp với khách sạn qua hotline hoặc email đăng tải trên website chính thức để xác minh thông tin trước khi thanh toán.

Đặc biệt, tuyệt đối không làm theo các yêu cầu chuyển tiền bổ sung với lý do “sai cú pháp”, “treo tiền trên hệ thống” hay “xác minh giao dịch”. Đồng thời, không tải ứng dụng lạ hoặc truy cập các đường link không rõ nguồn gốc do bên thứ ba gửi tới.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội