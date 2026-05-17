Dừng đèn đỏ kiểu này có thể bị phạt tới 22 triệu đồng, người dân chú ý

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024 của Bộ Giao thông Vận tải, phương tiện chỉ được phép rẽ phải khi đèn đỏ trong một số trường hợp nhất định như: Có đèn tín hiệu mũi tên xanh cho phép rẽ phải, có biển báo phụ cho phép rẽ phải, có tiểu đảo phân luồng, có vạch mắt võng kèm mũi tên rẽ phải hoặc theo hiệu lệnh của lực lượng điều khiển giao thông.

Từ quy định trên, nhiều tài xế ôtô, xe máy thường lựa chọn dừng chờ đèn đỏ ở làn ngoài cùng bên phải mà không để ý đây có thể là làn ưu tiên dành riêng cho phương tiện rẽ phải. Hành vi này được xác định là vi phạm nếu cản trở các phương tiện được phép lưu thông theo hướng rẽ phải.

Việc dừng đèn đỏ trong nhiều trường hợp có thể khiến người điều khiển ô tô, xe máy bị xử phạt nặng, thậm chí lên tới 22 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, nếu làn đường ngoài cùng bên phải là làn hỗn hợp dành cho cả xe đi thẳng và rẽ phải hoặc tuyến đường không có phân chia làn rõ ràng thì việc dừng chờ đèn đỏ tại đây không bị xem là vi phạm.

Tuy nhiên, trong trường hợp làn đường này được quy định chỉ dành cho xe rẽ phải, người điều khiển phương tiện đi thẳng hoặc rẽ trái nhưng dừng chờ đèn đỏ tại đây sẽ bị xử phạt do không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo và vạch kẻ đường.

Ngoài ra, tại một số giao lộ có bố trí vạch mắt võng kết hợp mũi tên chỉ hướng rẽ phải, người tham gia giao thông bắt buộc phải di chuyển theo hướng chỉ dẫn, không được dừng đỗ chờ đèn đỏ trên phần diện tích này.

Theo Nghị định 168/2024, đối với ôtô và các loại xe tương tự ôtô, hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường có thể bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng. Nếu hành vi dừng chắn lối rẽ phải gây tai nạn giao thông, mức xử phạt tăng lên từ 20 - 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm lỗi tương tự sẽ bị phạt từ 200.000 - 400.000 đồng.

Các chuyên gia giao thông khuyến cáo người dân cần quan sát kỹ biển báo, vạch kẻ đường và tín hiệu giao thông tại các giao lộ trước khi dừng chờ đèn đỏ để tránh vi phạm và gây cản trở lưu thông.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh