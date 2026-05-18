Tài khoản Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV... bị chặn giao dịch nếu không đáp ứng điều kiện sau

Theo quy định tại Thông tư 17 và Thông tư 18 của Ngân hàng Nhà nước, mọi khách hàng cá nhân bắt buộc phải hoàn thành việc đối chiếu khớp đúng dữ liệu sinh trắc học và sở hữu giấy tờ tùy thân còn hiệu lực. Đây là rào chắn bảo mật cấp quốc gia nhằm quét sạch các tài khoản ảo và bảo vệ túi tiền của người dân trước sự bùng nổ của tội phạm mạng. Tại hệ thống của bộ tứ ngân hàng quyền lực Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV, các bộ lọc tự động sẽ liên tục rà soát và áp dụng lệnh hạn chế nghiêm ngặt đối với bất kỳ ai chưa hoàn tất hai yêu cầu này. Việc người dân chậm trễ nâng cấp thông tin hoặc sử dụng các loại giấy tờ đã hết hạn như chứng minh nhân dân cũ chắc chắn sẽ khiến tài khoản mất đi quyền lợi giao dịch trên không gian mạng.

Theo đó, chủ tài khoản thanh toán/chủ thẻ ngân hàng sẽ tạm dừng/hạn chế giao dịch khi chưa cập nhật sinh trắc học và giấy tờ tùy thân (Căn cước, Hộ chiếu, Thị thực... hết hiệu lực), cụ thể:

1. Đối với khách hàng chưa cập nhật sinh trắc học:

- DỪNG giao dịch thanh toán trực tuyến.

- Vẫn thực hiện được các giao dịch rút tiền tại máy ATM bằng Thẻ vật lý.

- Vẫn thực hiện được các giao dịch bằng Thẻ tại thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS...).

2. Đối với khách hàng có giấy tờ tùy thân hết hiệu lực:

- DỪNG giao dịch trên tất cả các kênh giao dịch.

Các ngân hàng hiện nay đều quy định rất rõ ràng về các mức độ hạn chế tài khoản tùy thuộc vào tình trạng dữ liệu của người dùng. Đối với những khách hàng mới chỉ chậm trễ trong việc cập nhật dữ liệu khuôn mặt, hệ thống sẽ lập tức vô hiệu hóa các tính năng chuyển khoản, rút tiền hay thanh toán hóa đơn trên ứng dụng di động.

Tuy nhiên, người dùng trong nhóm này vẫn được linh động sử dụng thẻ vật lý để rút tiền mặt tại các cây ATM hoặc quẹt thẻ thanh toán trực tiếp tại các điểm bán hàng POS. Tình hình sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng nếu hệ thống ghi nhận giấy tờ tùy thân của khách hàng đã hết hạn. Lúc này, toàn bộ các ngân hàng sẽ mạnh tay đóng băng mọi hoạt động giao dịch trên tất cả các nền tảng cho đến khi thông tin thẻ căn cước mới được chủ tài khoản cập nhật thành công.

Để đảm bảo dòng tiền không bị ách tắc, khách hàng cần nhanh chóng bổ sung thông tin thông qua các kênh chính thống của từng ngân hàng. Người dùng có thể dễ dàng đăng nhập vào các ứng dụng di động như Agribank Plus, VCB Digibank, VietinBank iPay hay BIDV SmartBanking để tự quét khuôn mặt và chụp lại căn cước công dân gắn chip. Nếu gặp khó khăn về thao tác kỹ thuật, giải pháp an toàn nhất là mang theo giấy tờ tùy thân mới nhất đến trực tiếp các chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất để được nhân viên hỗ trợ. Trong giai đoạn nhạy cảm này, các ngân hàng cũng liên tục phát đi cảnh báo đỏ, yêu cầu người dân tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ hoặc làm theo hướng dẫn của những kẻ mạo danh nhân viên tổng đài gọi điện đến để tránh rủi ro bị kẻ gian chiếm đoạt toàn bộ tài sản.