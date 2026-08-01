Tin vui cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy cũ

Người dùng Galaxy đời cũ được dự đoán sẽ nhanh chóng đón nhận tin vui từ Samsung.

Samsung đã chính thức giới thiệu giao diện One UI 9.0 dựa trên nền tảng Android 17, mang đến hàng loạt thay đổi về khả năng tùy biến, hiệu năng và trải nghiệm người dùng.

Hiện phiên bản thử nghiệm (beta) đã được triển khai trên dòng Galaxy S26, trong khi bản ổn định được phát hành cùng bộ đôi điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8.

Nhiều mẫu Samsung Galaxy từ cao cấp đến tầm trung, cả mới lẫn cũ được dự đoán sẽ nằm trong danh sách nhận bản cập nhật mới One UI 9.0. (Ảnh minh hoạ: 9to5Mac)

Theo SamMobile, nhiều thiết bị Galaxy hiện nay được dự đoán sẽ đủ điều kiện nâng cấp lên One UI 9.0. Danh sách này được xây dựng dựa trên chính sách hỗ trợ phần mềm của Samsung cùng lịch sử cập nhật các phiên bản trước đây.

Ở phân khúc cao cấp, các dòng Galaxy S26, Galaxy S25, Galaxy S24 và Galaxy S23 được cho là sẽ nhận bản cập nhật Android 17. Bên cạnh đó, các mẫu điện thoại gập thuộc dòng Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip ra mắt trong những năm gần đây cũng nằm trong diện hỗ trợ.

Không chỉ tập trung vào nhóm thiết bị flagship, Samsung được cho là sẽ tiếp tục mở rộng One UI 9.0 tới nhiều mẫu smartphone tầm trung thuộc dòng Galaxy A, Galaxy M và Galaxy F. Đây là những dòng sản phẩm đang chiếm tỷ trọng lớn trong hệ sinh thái Galaxy trên toàn cầu.

Ngoài smartphone, một số mẫu máy tính bảng Galaxy Tab cũng được kỳ vọng sẽ được nâng cấp lên giao diện mới. Điều này giúp người dùng có trải nghiệm đồng nhất hơn giữa các thiết bị trong hệ sinh thái Samsung.

One UI 9.0 được đánh giá là một trong những bản nâng cấp đáng chú ý nhất của Samsung trong năm 2026. Thay vì tập trung thay đổi mạnh về giao diện, phiên bản mới hướng đến việc hoàn thiện trải nghiệm sử dụng với các cải tiến về Galaxy AI, khả năng cá nhân hóa, bảo mật và hiệu năng hệ thống. One UI 9.0 mang đến trải nghiệm trực quan hơn, đồng thời bổ sung nhiều công cụ hỗ trợ sáng tạo nội dung, tính năng trợ năng và bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng.

Dù Samsung chưa công bố danh sách chính thức, nguồn tin từ SamMobile được đánh giá có độ tin cậy cao nhờ thường xuyên theo sát các chính sách cập nhật phần mềm của hãng. Người dùng Galaxy đang sử dụng các thiết bị thuộc thế hệ gần đây có thể kỳ vọng sớm được trải nghiệm những tính năng mới mà One UI 9.0 và Android 17 mang lại trong thời gian tới.

Theo SamMobile