Tin mừng về iPhone 18 Pro Max

Những hé lộ mới cho thấy Apple có thể mang lên mẫu iPhone 18 Pro Max một thay đổi được mong đợi từ lâu.

Apple được cho là đang tiến thêm một bước trong kế hoạch giảm phụ thuộc vào Qualcomm khi dòng iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ sử dụng modem C2 do hãng tự thiết kế thay vì giải pháp của đối tác lâu năm.

Trong nhiều năm qua, Qualcomm vẫn là nhà cung cấp modem di động chủ lực cho iPhone. Tuy nhiên, Apple đã âm thầm phát triển modem riêng nhằm kiểm soát tốt hơn phần cứng, tối ưu hiệu năng và giảm sự phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài.

Hiện tại, một số mẫu iPhone đã bắt đầu được trang bị modem do Apple phát triển, trong khi phần lớn thiết bị vẫn sử dụng modem của Qualcomm.

iPhone 18 Pro Max được trông đợi sẽ có bước nâng cấp đáng chú ý về kết nối di động khi chuyển sang modem do Apple thiết kế. (Ảnh minh hoạ: 9to5Mac)

Theo nhiều nguồn tin trước đó, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone Ultra dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay sẽ được trang bị modem Apple C2 thế hệ mới. Nếu thông tin này chính xác, toàn bộ dòng iPhone mới có thể sẽ không còn sử dụng modem Qualcomm, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược tự chủ linh kiện của Apple.

Trước đó, các tài liệu được cho là bị rò rỉ sau vụ tấn công mạng nhằm vào Tata Group từng cho biết Apple có thể áp dụng chiến lược "hai phiên bản". Cụ thể, iPhone 18 Pro bán tại phần lớn thị trường sẽ sử dụng modem C2, trong khi các máy dành cho thị trường Mỹ vẫn tiếp tục dùng modem Qualcomm.

Tuy nhiên, những diễn biến mới từ Qualcomm đang khiến kịch bản này trở nên ít khả năng xảy ra hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters sau khi công bố kết quả kinh doanh quý gần nhất, CEO Qualcomm Cristiano Amon cho biết doanh thu từ Apple dự kiến sẽ giảm nhanh hơn kể từ quý IV, khi tỷ lệ linh kiện Qualcomm được sử dụng trên thế hệ iPhone mới sẽ "thấp hơn đáng kể" so với mức 20% mà hãng từng dự báo.

Phát biểu này được xem là tín hiệu cho thấy Qualcomm sẽ chỉ còn đóng vai trò rất nhỏ trong dòng iPhone sắp ra mắt. Nếu Apple vẫn sử dụng modem Qualcomm cho toàn bộ iPhone 18 Pro tại thị trường Mỹ, tỷ lệ linh kiện của Qualcomm khó có thể giảm mạnh như dự báo.

Trong bối cảnh Apple được cho là chỉ giới thiệu ba mẫu iPhone mới trong năm nay và một trong số đó thuộc phân khúc siêu cao cấp với doanh số không quá lớn, nhiều chuyên gia nhận định iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ chuyển hoàn toàn sang modem C2 trên hầu hết, thậm chí toàn bộ thị trường.

Điều này cũng đồng nghĩa các tài liệu bị rò rỉ từ Tata có thể đã lỗi thời hoặc chưa phản ánh đầy đủ kế hoạch cuối cùng của Apple.

iPhone 18 Pro Max đang là cái tên được người dùng quan tâm nhất hiện tại. (Ảnh minh hoạ: MacRumors)

Nếu những dự đoán mới trở thành hiện thực, modem C2 sẽ là bước tiến quan trọng trong lộ trình tự phát triển linh kiện của Apple, sau khi hãng nhiều năm đầu tư vào mảng chip xử lý và modem di động. Việc chuyển sang modem "cây nhà lá vườn" được kỳ vọng sẽ giúp iPhone tối ưu hiệu năng, cải thiện khả năng tiết kiệm năng lượng và tăng mức độ tích hợp giữa phần cứng với phần mềm.

Hiện Apple vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến modem trên dòng iPhone 18. Mọi chi tiết nhiều khả năng sẽ được làm rõ tại sự kiện ra mắt sản phẩm dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Theo 9to5Mac