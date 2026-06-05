iPhone 18 Pro Max lộ diện 3 màu sắc mới

iPhone 18 Pro Max bất ngờ xuất hiện trong loạt ảnh rò rỉ với ba màu sắc mới.

Mới đây, hình ảnh được cho là khung máy của iPhone 18 Pro Max đã hé lộ ba tùy chọn màu sắc mới, gồm đen, xanh "Cloud Blue" và đỏ rượu vang đậm "Dark Cherry".

Theo các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, ba bộ khung kim loại mang màu sắc hoàn thiện khác nhau được cho là dành cho iPhone 18 Pro Max. Trong đó, phiên bản "Dark Cherry" nhận được nhiều sự chú ý nhất nhờ sắc đỏ đậm pha ánh tím, tạo cảm giác sang trọng và khác biệt so với những màu sắc Apple từng sử dụng trên các thế hệ iPhone Pro trước đây.

Dù Apple chưa xác nhận thông tin này, nhiều nguồn tin trong chuỗi cung ứng đã từng đề cập đến kế hoạch đưa một màu đỏ rượu vang hoặc đỏ cherry trở thành tùy chọn nổi bật của dòng iPhone 18 Pro. Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là lần hiếm hoi Apple mang đến một màu sắc đậm và cá tính như vậy cho dòng smartphone cao cấp nhất của hãng.

Bên cạnh đó, màu xanh "Cloud Blue" cũng gây ấn tượng nhờ tông màu sáng và trẻ trung. So với màu xanh nhạt từng xuất hiện trên MacBook Air, sắc xanh mới được cho là đậm hơn, giúp thiết bị nổi bật hơn dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau. Trong khi đó, phiên bản màu đen vẫn được duy trì nhằm phục vụ nhóm người dùng yêu thích thiết kế tối giản và trung tính.

Ngoài những thay đổi về màu sắc, các nguồn tin gần đây cho biết Apple có thể tiếp tục tinh chỉnh thiết kế khung máy trên dòng iPhone 18 Pro. Một số báo cáo cho rằng hãng đang nghiên cứu vật liệu mới nhằm giảm trọng lượng thiết bị, đồng thời cải thiện độ bền và khả năng tản nhiệt. Điều này có thể lý giải việc các khung máy xuất hiện trong hình ảnh rò rỉ được cho là làm từ nhôm thay vì titan như trên một số thế hệ trước.

Về cấu hình, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ trang bị thế hệ chip mới mạnh mẽ hơn, hệ thống camera nâng cấp cùng nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo được tích hợp sâu vào hệ điều hành. Đây được xem là hướng đi trọng tâm của Apple trong bối cảnh cuộc đua AI trên smartphone ngày càng trở nên sôi động.

Theo các tin đồn hiện nay, Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng iPhone 18 Pro vào tháng 9 tới. Bên cạnh hai mẫu Pro, hãng cũng được cho là sẽ trình làng một thiết bị hoàn toàn mới mang tên iPhone Ultra, hướng đến phân khúc cao cấp nhất. Trong khi đó, các phiên bản tiêu chuẩn như iPhone 18 và iPhone 18e có thể được giới thiệu vào mùa xuân năm sau theo chiến lược phân tách thời điểm ra mắt sản phẩm.

Theo GSMArena - Ảnh: yeux1122