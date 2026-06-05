'Vũ trụ giải trí' di động gọi tên LG Smart Monitor Swing: Khi màn hình không chỉ để nhìn, mà còn biết ‘chạy’ khắp nhà

Màn hình giờ đây không còn là thiết bị phải "đóng đinh" trên bàn làm việc. Với LG Smart Monitor Swing, khái niệm work-life balance được tái hiện theo cách rất Gen Z: làm việc ở bất cứ đâu, giải trí ở bất cứ góc nào trong nhà.

Giới trẻ ngày nay có thể khác nhau về sở thích, công việc hay phong cách sống, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung: đề cao sự linh hoạt và tính thẩm mỹ trong mọi trải nghiệm thường ngày. Góc làm việc không còn cố định ở một chiếc bàn quen thuộc, việc giải trí cũng không chỉ gói gọn trong phòng khách. Sáng xử lý công việc bên cửa sổ, chiều thư giãn trên sofa, tối xem phim trong phòng ngủ. Mọi không gian đều có thể trở thành nơi kết nối với thế giới số.

Trong nhịp sống ấy, những thiết bị công nghệ cũng phải thay đổi để thích nghi. Người dùng không còn tìm kiếm một màn hình chỉ để làm việc hay một chiếc TV chỉ để xem nội dung giải trí, mà mong muốn một thiết bị đủ linh hoạt để đồng hành ở mọi không gian. Nói cách khác, ai cũng muốn "mang cả thế giới đi khắp thế gian" thay vì bị giữ chân bởi một góc bàn cố định.

Đó cũng là ý tưởng phía sau LG Smart Monitor Swing (32U889SA). Thay vì đi theo lối mòn của những chiếc màn hình truyền thống, sản phẩm được thiết kế để dễ dàng dịch chuyển trong không gian sống, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau từ làm việc, học tập đến xem phim, giải trí hay sáng tạo nội dung. Đây không đơn thuần là một chiếc màn hình, mà là lời gợi ý cho một phong cách sống linh hoạt đang ngày càng được thế hệ trẻ ưa chuộng.

Chân đế ma thuật và khả năng xoay đa hướng, thách thức mọi không gian

Điểm khiến LG Smart Monitor Swing nổi bật ngay từ lần đầu trải nghiệm nằm ở chân đế Swing Stand. Thoạt nhìn, sản phẩm vẫn mang dáng dấp của một chiếc màn hình cao cấp với thiết kế gọn gàng và tối giản. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài đó là một ý tưởng khá khác biệt: biến màn hình từ thiết bị cố định thành sản phẩm có thể dịch chuyển linh hoạt theo nhịp sống của người dùng.

Hệ thống 5 bánh xe được tích hợp khéo léo dưới phần đế giúp việc di chuyển màn hình trở nên đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng. Từ góc làm việc ra phòng khách, từ phòng ngủ vào bếp hay bất kỳ không gian nào trong nhà, mọi thứ chỉ cần một thao tác đẩy nhẹ. Đây là trải nghiệm hiếm gặp trên một thiết bị có kích thước gần 32 inch, vốn thường gắn liền với hình ảnh đặt cố định trên bàn làm việc.

Giá trị của thiết kế này không nằm ở yếu tố mới lạ, mà ở cách nó đáp ứng những thay đổi trong thói quen sử dụng công nghệ hiện nay. Khi ranh giới giữa làm việc, giải trí và học tập ngày càng mờ đi, nhiều người không còn muốn mọi hoạt động xoay quanh một vị trí cố định.

Một buổi sáng có thể bắt đầu với công việc tại bàn, buổi chiều chuyển sang góc sofa để họp trực tuyến, tối đến lại muốn xem phim trên màn hình lớn trong phòng ngủ. Smart Monitor Swing được tạo ra cho chính những kịch bản như vậy.

Bên cạnh khả năng di chuyển, LG cũng đầu tư đáng kể vào tính linh hoạt trong quá trình sử dụng. Màn hình hỗ trợ nâng hạ độ cao tới 328,1 mm, điều chỉnh góc nghiêng và xoay dọc 90 độ. Những thông số này thoạt nghe có vẻ đơn thuần là các tính năng công thái học quen thuộc, nhưng khi kết hợp với thiết kế di động, chúng giúp thiết bị thích nghi tốt với nhiều tình huống khác nhau, từ làm việc, học tập đến giải trí.

Đáng chú ý nhất là tính năng xoay dọc đi kèm Auto Pivot. Trong bối cảnh nội dung dọc ngày càng phổ biến trên TikTok, Instagram Reels hay YouTube Shorts, đây là một trong những tính năng mang lại khác biệt rõ ràng khi sử dụng hằng ngày. Thay vì xem video trong khung hình ngang với nhiều khoảng trống lãng phí, nội dung được hiển thị gần như trọn vẹn trên toàn bộ màn hình. Trải nghiệm vì thế trực quan và tự nhiên hơn đáng kể.

Bữa tiệc thị giác 4K và trải nghiệm chạm vuốt mượt mà

Nếu phần chân đế là thứ khiến người ta tò mò, thì chất lượng hiển thị lại là yếu tố giúp LG Smart Monitor Swing giữ chân người dùng sau những ngày đầu trải nghiệm. Với kích thước 31,5 inch và độ phân giải UHD 4K, model mang đến lượng chi tiết khổng lồ. Khi làm việc với bảng tính lớn, chỉnh sửa ảnh độ phân giải cao hay đơn giản là xem một bộ phim bom tấn Hollywood, sự khác biệt gần như có thể nhận ra ngay lập tức.

Trong quá trình sử dụng thực tế, cảm giác "đã mắt" đến từ việc màn hình giữ được độ sắc nét ngay cả khi ngồi khá gần. Văn bản hiển thị rõ ràng, các chi tiết nhỏ trong ảnh hoặc video không bị bệt, trong khi không gian làm việc rộng rãi hơn đáng kể so với các màn hình phổ thông. Đây là điểm mà những ai thường xuyên làm việc đa nhiệm hoặc sáng tạo nội dung sẽ cảm nhận rất rõ.

Tấm nền IPS tiếp tục là lợi thế quen thuộc của LG. Dù ngồi chính diện, đứng ở góc nghiêng hay kéo màn hình sang vị trí khác trong phòng, màu sắc vẫn được duy trì ổn định. Điều này đặc biệt hữu ích với một thiết bị được thiết kế để liên tục dịch chuyển giữa nhiều không gian khác nhau, thay vì chỉ đặt cố định trước mặt người dùng như màn hình truyền thống.

Về khả năng hiển thị màu sắc, LG Smart Monitor Swing đáp ứng tốt cả nhu cầu giải trí lẫn công việc sáng tạo. Độ phủ màu đạt 95% DCI-P3 cùng HDR10 giúp hình ảnh có chiều sâu và độ sống động cao hơn. Khi xem phim, những khung cảnh nhiều màu sắc trở nên bắt mắt hơn rõ rệt.

Với nhóm người làm sáng tạo nội dung, thiết kế đồ họa hay chỉnh sửa ảnh, LG Smart Monitor Swing cũng cho thấy khả năng đáp ứng khá tốt. Độ phủ màu 95% DCI-P3 đủ để xử lý phần lớn tác vụ hằng ngày, từ chỉnh màu ảnh, dựng video ngắn đến thiết kế ấn phẩm truyền thông. Dĩ nhiên đây không phải màn hình chuyên dụng dành cho những studio đòi hỏi độ chính xác màu tuyệt đối, nhưng với đa số người dùng sáng tạo, chất lượng hiển thị mà sản phẩm mang lại hoàn toàn đủ sức đáp ứng nhu cầu thực tế.

Độ sáng 350 nit cũng mang lại trải nghiệm khá thoải mái trong nhiều điều kiện sử dụng. Dù đặt cạnh cửa sổ vào ban ngày hay sử dụng dưới hệ thống đèn trong nhà, nội dung vẫn đủ rõ ràng mà không cần liên tục điều chỉnh độ sáng. Đây không phải con số cao nhất trên thị trường, nhưng hoàn toàn phù hợp với nhóm người dùng mà sản phẩm hướng đến.

Điều thú vị hơn cả là LG không dừng lại ở việc tạo ra một màn hình để nhìn. Hãng còn bổ sung khả năng cảm ứng trực tiếp trên màn hình 31,5 inch này. Ban đầu, đây có thể là tính năng dễ bị xem nhẹ. Thế nhưng sau một thời gian sử dụng, cảm giác chạm để cuộn nội dung, phóng to bản đồ, chuyển bài hát hay điều khiển ứng dụng bằng tay lại mang đến sự tiện lợi bất ngờ.

Khác với việc phải với lấy chuột hoặc tìm chiếc điều khiển từ xa mỗi lần thao tác, mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn nhiều. Đặc biệt khi màn hình được kéo ra bàn ăn, đặt cạnh sofa hoặc sử dụng ở khoảng cách gần, cảm giác tương tác trực tiếp khiến thiết bị này giống chiếc máy tính bảng khổng lồ hơn là một chiếc màn hình hay TV truyền thống. Và đó cũng là lúc LG Smart Monitor Swing cho thấy điểm khác biệt lớn nhất: không đơn thuần là màn hình để xem, mà là một thiết bị được thiết kế để người dùng thực sự tương tác với nó trong mọi tình huống.

Một chiếc màn hình cho cả ngày dài: Làm hết sức, chơi hết mình

Điều thú vị nhất ở LG Smart Monitor Swing là càng dùng lâu càng khó xếp nó vào một nhóm sản phẩm cụ thể. Gọi đây là màn hình máy tính thì chưa đủ, vì nó có thể tự hoạt động mà không cần kết nối PC. Nhưng gọi là TV thông minh cũng chưa chính xác, bởi thiết bị này được thiết kế để phục vụ cả công việc lẫn giải trí trong cùng một không gian.

Chỉ cần kết nối Wi-Fi, màn hình đã có thể hoạt động như trung tâm giải trí độc lập. Những tác vụ quen thuộc như xem YouTube, Netflix, nghe Spotify hay theo dõi các nền tảng nội dung trực tuyến đều được thực hiện trực tiếp trên webOS mà không cần thêm bất kỳ thiết bị trung gian. Với những ai thường xuyên xem phim hoặc nghe nhạc vào cuối ngày, trải nghiệm này có phần giống TV thông minh cao cấp hơn là màn hình máy tính thông thường.

Đối với game thủ, sự xuất hiện của Nvidia GeForce NOW cũng mở ra thêm nhiều kịch bản sử dụng thú vị. Thay vì phải đầu tư bộ PC cồng kềnh, người dùng dễ dàng tiếp cận nhiều tựa game chất lượng cao thông qua nền tảng điện toán đám mây. Dĩ nhiên trải nghiệm còn phụ thuộc vào chất lượng đường truyền Internet, nhưng việc một chiếc màn hình có thể đảm nhiệm thêm vai trò này vẫn là điểm cộng đáng chú ý.

Khả năng kết nối cũng là một trong những điểm khiến quá trình sử dụng hằng ngày trở nên thuận tiện hơn. AirPlay 2, Google Cast hay Screen Share đều được hỗ trợ đầy đủ, giúp việc chuyển nội dung từ điện thoại, tablet hoặc laptop lên màn hình lớn diễn ra nhanh chóng. Trong nhiều tình huống, cảm giác "ném" một video từ điện thoại lên màn hình 31,5 inch chỉ bằng vài thao tác đơn giản thực sự tiện hơn nhiều so với việc phải tìm dây kết nối.

Đáng giá không kém là cổng USB-C hỗ trợ Power Delivery 65W. Chỉ với một sợi cáp, người dùng vừa có thể xuất hình ảnh, truyền dữ liệu, vừa sạc cho laptop. Đây là chi tiết nhỏ nhưng tạo khác biệt lớn trong trải nghiệm thực tế, đặc biệt với những ai yêu thích không gian làm việc gọn gàng và tối giản.

Tất cả được kết nối với nhau thông qua ứng dụng LG ThinQ. Thay vì chỉ đóng vai trò điều khiển từ xa, ứng dụng này giúp điện thoại trở thành một trung tâm quản lý thực thụ cho màn hình. Sau một thời gian làm quen, việc sử dụng smartphone như bàn di chuột, điều khiển nội dung hoặc truy cập nhanh các tính năng thông minh trở nên tự nhiên đến mức đôi khi người dùng gần như quên mất sự tồn tại của chiếc remote truyền thống.

Tựu trung, mức giá gần 30 triệu đồng có thể khiến model này trở thành một lựa chọn khá kén người dùng. Tuy nhiên, sau thời gian trải nghiệm, đây là một trong số ít sản phẩm mang lại cảm giác khác biệt rõ rệt so với những chiếc màn hình truyền thống. Không chỉ đơn thuần phục vụ công việc hay giải trí, thiết bị này còn thay đổi cách người dùng tương tác với không gian sống hằng ngày. Với những ai đề cao tính linh hoạt, yêu thích các giải pháp công nghệ mới và sẵn sàng đầu tư cho trải nghiệm sử dụng lâu dài, LG Smart Monitor Swing là cái tên rất đáng để cân nhắc.