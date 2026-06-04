Đầu tư 5 món đồ gia dụng này không bao giờ lỗ: Bếp sang xịn mịn, việc nhà nhàn tênh mà còn đang giảm giá

5 món đồ này xứng đáng có mặt trong căn bếp mọi nhà.

Một căn bếp gọn gàng, hiện đại và đầy đủ tiện nghi không chỉ giúp công việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn mà còn truyền thêm nguồn cảm hứng bất tận để mỗi bữa cơm gia đình thêm phần ấm cúng. Nếu bạn vẫn đang loay hoay tìm kiếm những món đồ bếp vừa bền đẹp, vừa có giá thành hợp lý thì dưới đây chính là những gợi ý vàng. Đây là top 5 sản phẩm được đông đảo người nội trợ tin dùng, hội tụ trọn vẹn các yếu tố từ tính thẩm mỹ, chất lượng vượt trội cho đến khả năng ứng dụng thực tế cao, đặc biệt có những món đang đi kèm mức giảm giá vô cùng hấp dẫn mà bạn không nên bỏ lỡ.

Chảo inox nguyên khối Elmich

Chảo Elmich Trimax EL 3846SI là sự đầu tư hoàn toàn xứng đáng cho những gia đình luôn đặt yếu tố sức khỏe và độ bền của dụng cụ nấu nướng lên hàng đầu. Nhờ thiết kế nguyên khối từ chất liệu inox cao cấp, sản phẩm sở hữu khả năng truyền và giữ nhiệt cực kỳ đồng đều, giúp hạn chế tối đa tình trạng cháy khét và giữ lại trọn vẹn hương vị tự nhiên của thực phẩm.

Với kích thước 20cm nhỏ gọn, chiếc chảo này cực kỳ phù hợp cho những bữa ăn gia đình ít người hoặc dùng để chế biến các món áp chảo, rán trứng nhanh chóng. Thêm vào đó, phần tay cầm được thiết kế chắc chắn, cách nhiệt tốt mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối khi thao tác trên mọi loại bếp, kể cả các dòng bếp từ kén nồi chảo nhất.

Gợi ý nơi mua: Shopee Giá: 379.000đ

Lọ đựng gia vị thủy tinh chống vỡ

Một không gian bếp ngăn nắp luôn bắt nguồn từ cách chúng ta sắp xếp những lọ gia vị nhỏ bé mỗi ngày. Bộ lọ đựng này được chế tác từ chất liệu thủy tinh Boro cao cấp không chỉ mang lại vẻ ngoài trong suốt, sang trọng mà còn ghi điểm tuyệt đối nhờ khả năng chịu nhiệt và chống vỡ vượt trội. Thiết kế nắp đậy có khóa cài kín khít giúp ngăn chặn hoàn toàn hơi ẩm xâm nhập, bảo vệ gia vị luôn trong trạng thái khô ráo và không bị mất đi mùi hương đặc trưng. Đi kèm với mỗi lọ là một chiếc thìa đong tiện dụng, giúp công đoạn nêm nếm món ăn của bạn trở nên chuẩn xác và tinh tế hơn. Đây cũng là một trong những thiết kế thường xuyên có mức ưu đãi giảm giá sâu, rất đáng để bạn trang bị ngay cho gian bếp nhà mình.

Gợi ý nơi mua: Shopee Giá: 267.839đ

Giá hấp inox đa năng

Nếu bạn hay hấp trứng, cá hoặc rau củ thì đừng bỏ qua giá hấp inox. Item này có thiết kế nhỏ gọn, sử dụng chất liệu inox bền đẹp, dễ rửa, không gỉ, rất phù hợp với nhu cầu nấu ăn hàng ngày.

Giá hấp inox cũng có thể tận dụng như giá đỡ nồi hoặc lót cách nhiệt. Chỉ cần một chiếc là bạn có thể linh hoạt dùng theo nhiều cách, tiện lợi mà không tốn diện tích.

Gợi ý nơi mua: Shopee Giá: 142.000đ

Kệ inox sắp xếp dao thớt đa năng

Đối với những căn bếp có diện tích khiêm tốn, bài toán tận dụng không gian luôn là ưu tiên hàng đầu của mọi gia đình. Chiếc kệ đa năng chính là mảnh ghép hoàn hảo để giải quyết trọn vẹn vấn đề này. Sản phẩm được gia công tỉ mỉ từ chất liệu inox 304 cao cấp, nổi bật với khả năng chống gỉ sét hiệu quả và chịu lực cực tốt ngay cả khi thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước. Thiết kế phân chia nhiều ngăn khoa học cho phép bạn cất giữ gọn gàng từ dao, thớt cho đến đũa muỗng chỉ trong một không gian nhỏ gọn, mang lại diện mạo tươm tất và sạch sẽ tối đa cho toàn bộ khu vực nấu nướng.

Gợi ý nơi mua: Shopee Giá: 530.000đ

Bộ lọc gia vị inox 304

Tuy mang hình dáng nhỏ bé nhưng bộ lọc gia vị inox 304 lại chứng minh được công năng tuyệt vời của mình, đặc biệt là với những tín đồ đam mê các món lẩu, hầm xương hay pha trà thảo mộc. Lưới lọc được thiết kế thông minh với các lỗ siêu nhỏ giúp giữ lại trọn vẹn các nguyên liệu như gừng, sả, hoa hồi hay xương vụn, trả lại cho bạn phần nước dùng trong vắt và thanh ngọt đúng chuẩn. Chất liệu inox 304 đảm bảo độ an toàn tuyệt đối khi đun nấu liên tục ở nhiệt độ cao, đồng thời rất dễ dàng làm sạch để bạn có thể tái sử dụng lâu dài qua nhiều năm.

Gợi ý nơi mua: Shopee Giá: 84.645đ

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