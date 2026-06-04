Người dùng iPhone chuẩn bị đón tin vui

Nhiều thông tin cho thấy Apple đang chuẩn bị giới thiệu tính năng sẽ nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng iPhone trên iOS 27.

Apple được cho là đang phát triển một tính năng mới trên iOS 27 nhằm giúp người dùng dễ dàng chia hóa đơn khi đi ăn uống hoặc tham gia các hoạt động nhóm.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, công cụ chia hóa đơn sẽ được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Ví (Wallet) và Tin nhắn (Messages). Người dùng chỉ cần chụp ảnh hóa đơn, hệ thống sẽ tự động nhận diện các món ăn và phân bổ chi phí cho từng thành viên trong nhóm.

Người dùng iPhone có thể sớm chia tiền ăn uống nhanh chóng hơn nhờ tính năng mới được Apple phát triển cho iOS 27. (Ảnh minh hoạ)

Tính năng này không chỉ tính toán giá trị từng món ăn mà còn bao gồm các khoản thuế và tiền boa, giúp việc thanh toán trở nên minh bạch và chính xác hơn. Các yêu cầu thanh toán cũng có thể được gửi, nhận và phê duyệt trực tiếp trên Apple Watch.

Apple dự kiến sẽ tích hợp Apple Cash vào hệ thống chia hóa đơn, cho phép người dùng gửi và nhận tiền thông qua iMessage. Khoản tiền nhận được có thể sử dụng tại các điểm chấp nhận Apple Pay hoặc thẻ Visa.

Bên cạnh đó, Apple được cho là đang mở rộng vai trò của ứng dụng Wallet trên iOS 27 với khả năng tạo các loại thẻ kỹ thuật số phục vụ sự kiện hoặc những địa điểm yêu cầu kiểm soát ra vào.

Theo kế hoạch, Apple sẽ giới thiệu iOS 27 tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026 diễn ra vào tuần tới. Phiên bản thử nghiệm dành cho nhà phát triển sẽ được phát hành ngay sau bài phát biểu khai mạc, trong khi bản chính thức dự kiến ra mắt vào tháng 9 cùng thế hệ iPhone mới.

Nếu được triển khai, đây sẽ là một trong những tính năng thực tế và hữu ích nhất dành cho người dùng iPhone, đặc biệt trong các buổi tụ tập đông người. Trước đó, Google đã giới thiệu công cụ chia hóa đơn tương tự trên Google Lens dành cho Android từ năm 2019.

Tham khảo MacRumors