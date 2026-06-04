3 cài đặt để Wi-Fi trong nhà mạnh hơn mà nhiều người không biết

Chỉ cần vài phút chỉnh sửa lại phần cài đặt router Wi-Fi có thể giúp mạng internet trong nhà chạy mượt mà và ổn định hơn rất nhiều.

Một đường truyền Wi-Fi chập chờn, giật lag luôn là nỗi ám ảnh hàng đầu trong mọi ngôi nhà. Khi gặp sự cố mạng, phản xạ tự nhiên của đa số người dùng là gọi điện phàn nàn với nhà cung cấp dịch vụ hoặc chi tiền triệu để mua các thiết bị kích sóng, nâng cấp router mới. Thế nhưng, các chuyên gia mạng cảnh báo rằng hầu hết chúng ta đang lãng phí và cấu hình chiếc router sai cách. Chỉ bằng việc can thiệp vào trang quản trị và thay đổi những cài đặt ẩn dưới đây, bạn hoàn toàn có thể tối ưu hóa hệ thống mạng gia đình đạt hiệu suất cao nhất mà không tốn thêm bất kỳ chi phí nào.

Cấp định danh IP cố định cho các thiết bị cốt lõi

Hệ thống DHCP mặc định trên router hoạt động như một "quản gia", liên tục xoay vòng và tự động cấp phát địa chỉ IP ngẫu nhiên cho các thiết bị mỗi khi chúng kết nối. Cơ chế này hoàn toàn ổn định với điện thoại hay máy tính bảng, nhưng lại là thảm họa đối với các thiết bị lưu trữ mạng (NAS), máy chủ giải trí hay camera an ninh. Đây là những thiết bị đặc thù, luôn cần một địa chỉ IP cố định để duy trì liên lạc liền mạch.

Bằng cách truy cập vào trang quản trị của router và kích hoạt tính năng DHCP Reservation (hoặc Address Reservation), bạn có thể gán chết một địa chỉ IP cố định cho thiết bị quan trọng dựa trên mã MAC phần cứng. Thao tác đơn giản này giúp loại bỏ hoàn toàn tình trạng xung đột IP, đảm bảo các kết nối nội bộ luôn thông suốt và quá trình truy cập từ xa diễn ra dễ dàng hơn.

Thay đổi DNS trực tiếp ở cấp độ router

Thay vì sử dụng DNS mặc định của nhà mạng, việc chủ động thay đổi mục WAN hoặc DNS trên trang quản trị sang các dải số công cộng uy tín như Cloudflare (1.1.1.1) hay Google (8.8.8.8) sẽ mang lại sự khác biệt lớn. Khi thiết lập ở cấp độ router, toàn bộ mọi thiết bị khi bắt Wi-Fi nhà bạn sẽ lập tức được thừa hưởng tốc độ phân giải tên miền nhanh hơn cùng khả năng bảo mật, chống lừa đảo tối đa. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là khi mạng gặp sự cố, bạn chỉ cần kiểm tra tại một nơi duy nhất thay vì phải rà soát lỗi rườm rà trên từng thiết bị cá nhân đang sử dụng.

Thay đổi DNS trực tiếp trên router cho toàn mạng Wi-Fi.

Thiết lập mạng Wi-Fi độc lập để cách ly thiết bị nhà thông minh

Sự bùng nổ của làn sóng nhà thông minh vô tình biến hệ thống Wi-Fi gia đình thành một miếng mồi ngon cho tin tặc. Những chiếc bóng đèn thông minh giá rẻ, ổ cắm điện hay robot hút bụi thường có hàng rào bảo mật rất lỏng lẻo. Nếu dùng chung mạng Wi-Fi với máy tính cá nhân hay ổ NAS chứa tài liệu quan trọng, chúng hoàn toàn có thể trở thành cánh cửa để mã độc xâm nhập và đánh cắp dữ liệu.

Giải pháp tối ưu nhất là kích hoạt tính năng mạng khách (Guest Network) hoặc IoT Network. Việc tạo một tên Wi-Fi và mật khẩu độc lập để cách ly toàn bộ thiết bị thông minh sẽ giúp chúng vẫn có internet để hoạt động bình thường, nhưng quyền truy cập ngược vào mạng nội bộ chứa các dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị chặn đứng hoàn toàn.