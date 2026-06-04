Giá xe máy Honda SH Mode mới nhất tháng 6/2026

Giá xe Honda SH Mode thời điểm đầu tháng 6 có mức giảm đáng kể, đây là cơ hội sở hữu mẫu xe rất được ưa chuộng của Honda với mức giá hợp lý.

Thị trường xe máy Việt Nam bước sang tháng 6 năm 2026 đang chứng kiến một tín hiệu vô cùng tích cực dành cho những người yêu thích dòng xe tay ga cao cấp. Giá bán của Honda SH Mode tại các đại lý hiện đã giảm sâu chạm đáy, phá vỡ hoàn toàn tình trạng đội giá hàng chục triệu đồng từng gây bức xúc trong nhiều năm qua. Theo khảo sát thực tế, mức chênh lệch giữa giá đại lý và giá niêm yết của hãng hiện chỉ còn dao động ở mức rất mỏng, từ vài trăm nghìn cho đến khoảng 1,5 triệu đồng. Thậm chí, một số cơ sở kinh doanh còn sẵn sàng chào bán với mức ngang bằng giá đề xuất để kích cầu tiêu dùng, tạo ra thời điểm vàng hiếm có trong tháng 6 này để khách hàng rinh chiếc xe này về nhà với chi phí tối ưu nhất.

Thế hệ Honda SH Mode 2026 hiện đang được phân phối rộng rãi với bốn phiên bản đa dạng bao gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao. Đối với phiên bản Tiêu chuẩn sử dụng phanh CBS, giá đề xuất đang là 57,13 triệu đồng và mức giá giao dịch thực tế rơi vào khoảng 58 triệu đồng. Những khách hàng ưu tiên sự an toàn cao hơn với hệ thống phanh chống bó cứng ABS có thể hướng tới ba phiên bản còn lại. Cụ thể, bản Cao cấp có giá niêm yết 62,13 triệu đồng và đang được bán ra ở mức 63 triệu đồng. Ở phân khúc cá tính hơn, bản Đặc biệt với giá đề xuất 63,31 triệu đồng hiện có giá đại lý khoảng 64,5 triệu đồng. Cuối cùng, phiên bản Thể thao đắt giá nhất mang tông màu xám đen cuốn hút được niêm yết ở mức 63,8 triệu đồng và giá đến tay người dùng dừng lại ở ngưỡng 65,5 triệu đồng.

Bảng giá xe Honda SH Mode tháng 6/2026

Phiên bản Giá đề xuất Giá đại lý SH Mode Tiêu chuẩn 57.132.000 58.000.000 SH Mode Cao cấp 62.139.273 63.000.000 SH Mode Đặc biệt 63.317.455 64.500.000 SH Mode Thể thao 63.808.363 65.500.000

Lưu ý: Bảng giá xe máy mang tính tham khảo, giá bán thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, theo đại lý và khu vực bán xe.

Không chỉ hấp dẫn về mặt giá cả, sức hút của Honda SH Mode 2026 còn đến từ hàng loạt nâng cấp đáng giá về mặt thẩm mỹ và tiện ích. Dù giữ nguyên nền tảng thiết kế thanh lịch vốn có, mẫu xe này đã được tinh chỉnh khéo léo qua cách phối màu hiện đại ở các chi tiết như yên xe, tay dắt và logo, tạo nên một tổng thể trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng. Trải nghiệm người dùng tiếp tục được nâng tầm với hệ thống chiếu sáng LED hai tầng sắc sảo, bộ lốp không săm kết hợp mâm xe 16 inch phía trước và 14 inch phía sau giúp xe di chuyển đầm chắc trên mọi địa hình. Bên cạnh đó, các tiện ích thời thượng như khóa thông minh Smart Key, hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB tiện lợi cùng không gian cốp rộng rãi 18,5 lít vẫn được duy trì trọn vẹn để phục vụ tối đa nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Ẩn dưới vẻ ngoài thời trang là khối động cơ eSP+ 4 van thế hệ mới với dung tích 124,8 cc được làm mát bằng dung dịch. Trái tim này sản sinh công suất ấn tượng lên tới 11 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 5.000 vòng/phút, mang lại khả năng bứt tốc mạnh mẽ nhưng vẫn vô cùng êm ái. Hãng xe Nhật Bản cũng không quên trang bị loạt công nghệ tiên tiến hàng đầu như hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, chế độ ngắt động cơ tạm thời Idling Stop hay bộ đề tích hợp ACG. Tất cả những yếu tố này không chỉ giúp SH Mode 2026 tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu mà còn đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về giảm thiểu khí thải, xứng đáng là một trong những lựa chọn hoàn hảo nhất cho nhu cầu di chuyển trong đô thị hiện đại.