Quyền lợi bảo hiểm y tế tăng mạnh từ 1/7, người dân cần nắm rõ để đảm bảo quyền lợi

Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, những quy định mới về chính sách Bảo hiểm y tế sẽ chính thức được áp dụng theo các nghị định sửa đổi của Chính phủ.

Từ ngày 1/7/2026, các quy định mới về chính sách BHYT chính thức có hiệu lực theo Luật BHYT, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP và Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là nội dung được nêu tại Công văn số 302/CSYT-CĐ ngày 01/6/2026 của Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam. Các điều chỉnh tập trung mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là việc mở rộng phạm vi chi trả cho bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú. Khác với trước đây, khi người bệnh đến khám ngoại trú tại các cơ sở y tế cấp cơ bản và chuyên sâu đối với những nhóm bệnh nằm ngoài danh mục quy định sẽ không được thanh toán. Từ đầu tháng 7 tới, quỹ bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi cho phép. Sự thay đổi này được đánh giá là bước tiến lớn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tối ưu hóa chi phí và dễ dàng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn.

Cùng với việc mức lương cơ sở chính thức tăng lên 2,53 triệu đồng mỗi tháng, các mốc thanh toán bảo hiểm y tế cũng được nâng lên theo tỷ lệ tương ứng. Cụ thể, nếu chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương khoảng 379.500 đồng, người bệnh sẽ được quỹ chi trả toàn bộ 100% hóa đơn. Đặc biệt, với những người đã duy trì tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm trở lên, quyền lợi càng được củng cố vững chắc. Khi số tiền cùng chi trả trong năm của nhóm này vượt qua ngưỡng 6 lần mức lương cơ sở, tức là hơn 15,1 triệu đồng, quỹ bảo hiểm sẽ đứng ra thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quy định ở những lần điều trị tiếp theo.

Đối với các trường hợp người bệnh được bác sĩ chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, mức thanh toán thiết bị y tế cũng mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Tổng chi phí vật tư cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật sẽ được quỹ bảo hiểm thanh toán tối đa lên tới 45 lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 113,8 triệu đồng. Bên cạnh đó, quy định mới cũng tháo gỡ triệt để các vướng mắc trong khâu thanh toán trực tiếp đối với trường hợp đặc thù. Ngay cả khi bệnh nhân điều trị nội trú tại các cơ sở tuyến chuyên sâu không có hợp đồng bảo hiểm hoặc chưa kịp chuẩn bị đầy đủ thủ tục hành chính, mức thanh toán vẫn được tính toán linh hoạt để đảm bảo quyền lợi điều trị cao nhất cho người tham gia trong mọi tình huống khẩn cấp.

Khi người bệnh BHYT đến khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc VNeID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy.

Để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên VssID thay thẻ giấy khi đi khám chữa bệnh, người dân thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VssID bằng mã số BHXH và mật khẩu.

- Bước 2: Chọn “Thẻ BHYT”

- Bước 3: Chọn “Sử dụng thẻ” hoặc “Hình ảnh thẻ”

+ Nếu chọn “Sử dụng thẻ” thì ứng dụng sẽ hiển thị mã QR, người dân có thể sử dụng mã này khi đi khám chữa bệnh.

Nếu chọn “Hình ảnh thẻ” thì ứng dụng sẽ hiển thị hình ảnh thẻ BHYT, người dân có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT này khi đi khám chữa bệnh.