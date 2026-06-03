Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tháng 06/2026

Tháng 06/2026, giá xe máy điện VinFast ổn định đi kèm nhiều ưu đãi. Hãng sở hữu danh mục đa dạng từ phổ thông đến cao cấp, nổi bật là Evo Grand, Feliz 2025, Klara Neo hay Vero X.

VinFast là thương hiệu xe điện nổi bật của Việt Nam, trực thuộc VinFast. Không chỉ ghi dấu ấn ở thị trường ô tô điện, hãng còn sở hữu danh mục xe máy điện đa dạng, trải rộng từ phân khúc phổ thông dành cho học sinh, sinh viên đến các dòng xe cao cấp phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng.

Bước sang tháng 06/2026, VinFast tiếp tục duy trì nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe máy điện, đồng thời mở rộng hệ sinh thái trạm sạc và đổi pin trên toàn quốc nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng phương tiện xanh. Một số mẫu xe đang được người tiêu dùng quan tâm như Evo Grand, Evo Grand Lite, Feliz 2025, Klara Neo hay Vero X.

Theo cập nhật mới nhất, giá bán của phần lớn các dòng xe máy điện VinFast trong tháng 06 không có nhiều biến động so với tháng trước, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

Bảng giá xe máy điện VinFast tháng 06/2026

Nguồn: Tổng hợp từ các đại lý và đơn vị phân phối xe máy điện VinFast tháng 06/2026.

Trong dải sản phẩm hiện nay, Motio, Zgoo và Flazz là những mẫu xe hướng tới đối tượng học sinh, sinh viên nhờ mức giá dễ tiếp cận và thiết kế nhỏ gọn. Trong khi đó, Evo Grand, Feliz 2025 và Klara Neo được nhiều người dùng văn phòng lựa chọn nhờ khả năng vận hành ổn định, quãng đường di chuyển dài và chi phí sử dụng tiết kiệm. Các dòng xe cao cấp như Vero X và Theon S tiếp tục là lựa chọn dành cho khách hàng yêu cầu hiệu suất vận hành cao cùng nhiều trang bị công nghệ hiện đại.

VinFast hiện cũng đẩy mạnh phát triển hệ thống trạm sạc và đổi pin trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao tính tiện lợi cho người sử dụng xe điện.

Lưu ý, bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm các khoản phí đăng ký, biển số và có thể thay đổi tùy theo thời điểm, đại lý hoặc khu vực bán xe.