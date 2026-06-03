Chân dung chiếc iPhone mới đắt nhất của Apple

iPhone Ultra là cái tên đang nhận được nhiều sự quan tâm bên cạnh iPhone 18 Pro Max.

Apple được cho là sẽ trình làng dòng iPhone 18 vào cuối năm nay, nhưng tâm điểm chú ý của giới công nghệ đang dần chuyển sang chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng, tạm gọi là iPhone Ultra.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple có thể sẽ áp dụng cách tiếp cận khá khác biệt với chiếc iPhone gập đầu tiên của mình khi giới hạn số lượng màu sắc bán ra.

Đầu năm nay, tài khoản Instant Digital từng cho biết iPhone Ultra sẽ chỉ có hai tùy chọn màu, trong đó có màu trắng. Đến tháng 4, Macworld lại tiết lộ thiết bị có thể được bán với ba màu gồm bạc, trắng và xanh indigo. (Ảnh minh hoạ)

Dù số lượng màu sắc vẫn chưa được xác nhận, màu trắng dường như gần như chắc chắn sẽ xuất hiện. Mới đây, leaker nổi tiếng Ice Universe đã chia sẻ hình ảnh được cho là của iPhone Ultra với lớp hoàn thiện màu trắng, qua đó củng cố thêm các tin đồn trước đó.

Trong khi iPhone Ultra được cho là chỉ sở hữu số lượng màu sắc khá hạn chế, dòng iPhone 18 Pro lại được đồn đoán sẽ xuất hiện với bốn màu nổi bật gồm xanh nhạt, đen, bạc và đỏ cherry.

Sự khác biệt này được cho là phản ánh chiến lược sản phẩm mà Apple từng áp dụng với iPhone X. Thay vì tập trung vào sự đa dạng màu sắc, hãng có thể muốn nhấn mạnh tính cao cấp và sự độc quyền của thiết bị.

Việc giới hạn màu sắc cũng giúp Apple đơn giản hóa quy trình sản xuất. So với smartphone truyền thống, điện thoại màn hình gập có cấu trúc phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều công đoạn lắp ráp và kiểm soát chất lượng. Số lượng màu sắc càng nhiều đồng nghĩa với việc chuỗi cung ứng và tồn kho càng khó quản lý.

iPhone Ultra được trông đợi sẽ mang đến làn gió mới cho làng công nghệ trong nửa cuối năm 2026. (Ảnh minh hoạ)

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng dự báo sản lượng iPhone Ultra sẽ khá hạn chế trong giai đoạn đầu mở bán. Điều này khiến việc tung ra quá nhiều phiên bản màu sắc trở nên kém hiệu quả, đặc biệt khi Apple được cho là đang gặp những thách thức nhất định trong việc mở rộng quy mô sản xuất thiết bị gập.

Bên cạnh đó, giá bán cũng được xem là một nguyên nhân quan trọng. Nhiều nguồn tin cho rằng iPhone Ultra có thể khởi điểm từ 2.000 USD hoặc cao hơn, trở thành một trong những mẫu iPhone đắt nhất từ trước đến nay.

Ở phân khúc giá này, Apple dường như tin rằng khách hàng sẽ quan tâm nhiều hơn đến thiết kế, công nghệ màn hình gập và các tính năng cao cấp thay vì số lượng màu sắc để lựa chọn. Chính vì vậy, việc giới hạn các phiên bản màu có thể là một bước đi có chủ đích nhằm xây dựng hình ảnh sang trọng và khác biệt cho sản phẩm.

Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, iPhone Ultra sẽ không phải là mẫu iPhone nhiều màu sắc nhất của Apple. Thay vào đó, hãng có thể đang theo đuổi chiến lược tương tự iPhone X trước đây: Tập trung vào tính biểu tượng, sự khan hiếm và trải nghiệm cao cấp để tạo sức hút.

Theo PhoneArena