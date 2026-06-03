Trước thềm WWDC26, Apple gọi tên 12 ứng dụng xuất sắc nhất năm

Apple vừa công bố danh sách chiến thắng Giải thưởng Thiết kế Apple (Apple Design Awards) 2026, tôn vinh 12 ứng dụng và trò chơi nổi bật được lựa chọn từ 36 sản phẩm lọt vào vòng chung kết toàn cầu.

Không chỉ là một bảng xếp hạng thường niên, kết quả năm nay còn phản ánh rõ những ưu tiên mới của Apple, đó là trải nghiệm cá nhân hóa, khả năng tiếp cận cho mọi người dùng và những ứng dụng tận dụng tối đa các nền tảng mới như Vision Pro.

Được công bố trước thềm Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC26, giải thưởng năm nay tiếp tục chia thành sáu hạng mục gồm Vui vẻ và Giải trí, Hòa nhập, Đổi mới, Tương tác, Tác động Xã hội và Hình ảnh - Đồ họa

Theo Susan Prescott, Phó Chủ tịch Quan hệ Nhà phát triển Toàn cầu của Apple, các sản phẩm chiến thắng là minh chứng cho cách các nhà phát triển đang tạo ra những trải nghiệm ngày càng trực quan, hấp dẫn và có ý nghĩa hơn đối với người dùng.

Loạt ứng dụng nổi bật nhất trên nền tảng Apple năm nay

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Apple Design Awards 2026 là sự hiện diện nổi bật của các ứng dụng dành cho Apple Vision Pro.

Ở hạng mục Đổi mới, ứng dụng NBA: Live Games & Scores được vinh danh nhờ mang đến trải nghiệm theo dõi thể thao hoàn toàn mới trên Vision Pro. Người dùng có thể xem cùng lúc nhiều trận đấu, theo dõi thống kê theo thời gian thực và tương tác với mô hình sân đấu 3D trong không gian thực tế hỗn hợp.

Việc hai trong số những ứng dụng nổi bật nhất năm nay đều gắn liền với Vision Pro cho thấy Apple vẫn đang kiên trì thúc đẩy hệ sinh thái điện toán không gian, bất chấp việc thiết bị này chưa trở thành sản phẩm đại chúng.

Trong khi đó, Primary: News in Depth chiến thắng hạng mục Tác động Xã hội với cách tiếp cận tin tức theo không gian, tận dụng khả năng hiển thị của Vision Pro để giúp người dùng tương tác sâu hơn với nội dung báo chí.

NBA: Live Games & Scores được phát triển bởi NBA Media Ventures, LLC; đội ngũ chiến thắng Giải thưởng Thiết kế Apple cho hạng mục Đổi mới

Primary: News in Depth được phát triển bởi Wood Metal Rocks LLC, đội ngũ chiến thắng Giải thưởng Thiết kế Apple cho hạng mục Tác động Xã hội.

Nếu trước đây các giải thưởng thiết kế thường tập trung vào giao diện và yếu tố thẩm mỹ, kết quả năm nay cho thấy Apple đang mở rộng khái niệm "thiết kế tốt".

Ở hạng mục Hòa nhập, Guitar Wiz được vinh danh nhờ hỗ trợ nhiều công nghệ trợ năng như Dynamic Type, Increased Contrast hay Differentiate Without Color, giúp nhiều nhóm người dùng khác nhau có thể tiếp cận việc học nhạc dễ dàng hơn.

Tương tự, trò chơi Pine Hearts được đánh giá cao nhờ hệ thống tùy chỉnh điều khiển, khả năng điều chỉnh hiệu ứng chuyển động và các tính năng hỗ trợ người chơi có nhu cầu đặc biệt.

Guitar Wiz được phát triển bởi Bijoy Thangaraj, người chiến thắng Giải thưởng Thiết kế Apple cho hạng mục Hòa nhập

Pine Hearts được phát triển bởi Hyper Luminal Games Limited, đội ngũ chiến thắng Giải thưởng Thiết kế Apple cho hạng mục Hoà nhập

Điều này phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của Apple trong những năm gần đây: thiết kế không chỉ là tạo ra sản phẩm đẹp mắt mà còn phải phục vụ được nhiều nhóm người dùng nhất có thể.

Trải nghiệm cá nhân và cảm xúc tiếp tục được đề cao

Bên cạnh các công nghệ mới, Apple cũng dành sự chú ý cho những ứng dụng có khả năng tạo kết nối cảm xúc với người dùng.

Ứng dụng grug, chiến thắng hạng mục Vui vẻ và Giải trí, chỉ xoay quanh những thông điệp tích cực ngắn gọn được thể hiện bằng phong cách hài hước tối giản. Trong khi đó, trò chơi Consume Me gây chú ý nhờ cách kể chuyện mang tính tự sự và khai thác những chủ đề tâm lý nhạy cảm thông qua gameplay.

grug được phát triển bởi Ocho, đội ngũ chiến thắng Giải thưởng Thiết kế Apple cho hạng mục Vui vẻ và Giải trí

Việc các sản phẩm có quy mô tương đối nhỏ vẫn có thể giành chiến thắng trước nhiều ứng dụng lớn cho thấy Apple tiếp tục ưu tiên chất lượng trải nghiệm hơn là quy mô hay mức độ phổ biến.

Một chi tiết đáng chú ý khác là dù AI đang là chủ đề nóng của ngành công nghệ, danh sách chiến thắng năm nay lại không đặt trí tuệ nhân tạo ở vị trí trung tâm.

Ngoài một số ứng dụng lọt vào vòng chung kết có liên quan đến AI, phần lớn các sản phẩm chiến thắng đều tập trung vào trải nghiệm người dùng, thiết kế giao diện, kể chuyện và khả năng tương tác.

Điều này phần nào phản ánh quan điểm quen thuộc của Apple, đó là công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi được tích hợp một cách tự nhiên vào trải nghiệm thay vì trở thành yếu tố phô diễn.

Tín hiệu cho WWDC26

Apple Design Awards từ lâu được xem là "bản xem trước" cho những xu hướng mà Apple muốn thúc đẩy trong hệ sinh thái của mình.

Danh sách chiến thắng năm nay cho thấy ba ưu tiên lớn của hãng gồm điện toán không gian với Vision Pro, khả năng tiếp cận cho mọi người dùng và những trải nghiệm mang tính cá nhân sâu sắc.

Trong bối cảnh WWDC26 chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra, các ứng dụng được vinh danh có thể mang đến những gợi ý đáng chú ý về hướng phát triển mà Apple sẽ tiếp tục theo đuổi trong thế hệ nền tảng phần mềm tiếp theo.