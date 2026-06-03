Chiêu lừa đảo tinh vi trên thẻ ngân hàng, hàng triệu người cần cảnh giác

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa chính thức phát đi một thông báo khẩn cấp tới toàn bộ hệ thống khách hàng nhằm nâng cao cảnh giác trước một thủ đoạn gian lận tài chính vô cùng tinh vi.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa phát đi thông báo khẩn tới toàn bộ khách hàng về hình thức lừa đảo đánh tráo chip (Swapping Chip) trên thẻ thanh toán vật lý, bao gồm cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Theo VPBank, đây là một hình thức tấn công nguy hiểm nhắm vào cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, nơi những kẻ gian sử dụng các vi mạch giả mạo để thay thế con chip hợp lệ trên thẻ của người dùng. Thông qua thủ đoạn tráo đổi này, các đối tượng xấu có thể dễ dàng thực hiện những giao dịch thanh toán trái phép, chiếm đoạt tài sản mà chủ thẻ hoàn toàn không mảy may hay biết cho đến khi tiền đã bốc hơi khỏi tài khoản.

Để nhận diện sớm rủi ro này, các chuyên gia bảo mật của VPBank chỉ ra một dấu hiệu vô cùng đặc trưng mà người dùng cần đặc biệt lưu tâm. Đó là khi chiếc thẻ ngân hàng vẫn có thể cắm vào khe đọc của máy POS để thực hiện thanh toán bình thường nhưng tính năng chạm không dây (contactless) lại hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Ngay khi gặp phải tình trạng này, chủ thẻ cần lập tức kiểm tra kỹ lưỡng khu vực chip vi mạch xem có xuất hiện các dấu hiệu cạy mở, bong tróc, dán đè keo hay những vết trầy xước bất thường hay không. Bề mặt thẻ bị cong vênh hoặc vùng nhựa quanh chip bị đổi màu cũng là những tín hiệu cảnh báo rõ ràng chiếc thẻ đã bị can thiệp vật lý.

Nhằm bảo vệ tối đa khối tài sản của khách hàng trước làn sóng lừa đảo hiện nay, VPBank khuyến nghị người dùng nên thay đổi thói quen giao dịch hàng ngày. Ưu tiên hàng đầu là sử dụng phương thức thanh toán chạm và tuyệt đối trực tiếp kiểm soát giao dịch, không giao phó chiếc thẻ của mình cho người khác thanh toán hộ hay để thẻ khuất tầm mắt. Việc chủ động mang thẻ mới đến kích hoạt và thử giao dịch nhỏ ngay tại ngân hàng cũng là một bước kiểm tra vi mạch an toàn. Bên cạnh đó, để phòng ngừa rủi ro lộ lọt thông tin, việc cho mượn thẻ hoàn toàn không được khuyến khích. Thay vì phụ thuộc vào thẻ nhựa vật lý, xu hướng chuyển dịch sang các nền tảng ví điện tử tích hợp uy tín như Apple Pay, Google Pay hay Samsung Pay đang được ngân hàng đánh giá là giải pháp thanh toán tối ưu và bảo mật nhất.

Ngoài các giao dịch trong nước, VPBank cũng đặc biệt lưu ý khách hàng về nguy cơ gian lận thẻ hiện hữu ở các thị trường quốc tế. Khi thực hiện các giao dịch quẹt thẻ trực tiếp tại các quốc gia và vùng lãnh thổ đang bị tổ chức thẻ quốc tế đưa vào danh sách cảnh báo đỏ như Thái Lan, Lào, Malaysia hay Hong Kong, người dùng cần hết sức dè chừng. Thói quen chủ động theo dõi biến động số dư thường xuyên chính là chiếc chìa khóa vàng để tự bảo vệ mình. Nếu phát hiện bất kỳ giao dịch lạ nào không do mình thực hiện hoặc nghi ngờ thẻ đã bị đánh tráo, người dùng cần khẩn trương liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc điểm giao dịch VPBank gần nhất để kịp thời phong tỏa tài khoản và xử lý sự cố.