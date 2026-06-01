Thông báo quan trọng đến người dùng Vietcombank, Agribank, VietinBank,...

Nhiều ngân hàng như Agribank, Vietcombank, MSB và VietinBank đã có các thay đổi về dịch vụ từ tháng 6/2026.

Bước sang tháng 6/2026, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai các thay đổi liên quan đến dịch vụ ngân hàng số, chính sách thẻ và quy định thanh toán giá trị lớn. Các điều chỉnh này chủ yếu nhằm tuân thủ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời thúc đẩy khách hàng chuyển sang sử dụng các nền tảng số.

Agribank

Từ ngày 1/6/2026, Agribank điều chỉnh giá trị giao dịch tối thiểu để gửi tin nhắn thông báo biến động số dư qua dịch vụ SMS Banking từ 20.000 đồng lên 50.000 đồng mỗi giao dịch.

Agribank nâng ngưỡng nhận SMS biến động số dư từ 20.000 đồng lên 50.000 đồng/giao dịch kể từ ngày 1/6/2026. (Ảnh minh hoạ)

Theo ngân hàng, việc thay đổi nhằm tối ưu chi phí vận hành và phù hợp với xu hướng sử dụng các dịch vụ ngân hàng số. Đối với các giao dịch dưới 50.000 đồng, khách hàng vẫn có thể theo dõi đầy đủ biến động tài khoản thông qua tính năng thông báo OTT trên ứng dụng Agribank Plus.

Bên cạnh thông báo bằng văn bản, Agribank Plus hiện còn tích hợp tính năng Voice OTT, cho phép phát thông báo biến động số dư bằng âm thanh. Tính năng này được thiết kế dành cho các hộ kinh doanh, người bán hàng thường xuyên nhận chuyển khoản hoặc người cao tuổi.

Ngoài ra, Agribank cũng triển khai quy định mới đối với các giao dịch thanh toán giá trị lớn. Theo đó, từ ngày 1/6, các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên phát sinh trong giờ hoạt động của Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH) sẽ phải được xử lý qua hệ thống này theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Vietcombank

Tương tự Agribank, Vietcombank cho biết từ ngày 1/6/2026, các giao dịch thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phát sinh trong giờ hoạt động của Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng sẽ được thực hiện thông qua hệ thống này.

Từ ngày 01/06/2026, giao dịch thanh toán giá trị từ 500 triệu đồng của khách hàng Vietcombank phát sinh trong giờ hoạt động của Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng phải thực hiện qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. (Ảnh minh hoạ)

Để đáp ứng quy định mới, ngân hàng trước đó đã dừng tính năng tự động tách lệnh chuyển tiền trên ứng dụng VCB Digibank đối với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên. Tính năng này từng cho phép hệ thống tự động chia nhỏ giao dịch để khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền nhanh qua Napas 24/7.

Theo Vietcombank, việc dừng tiện ích trên đã được áp dụng từ ngày 15/5 nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của cơ quan quản lý về hoạt động thanh toán.

MSB

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) bắt đầu triển khai chuyển đổi ứng dụng MSB mBank sang nền tảng mới mang tên MSB Digital Bank từ ngày 1/6/2026.

Ứng dụng MSB mBank sẽ chuyển sang nền tảng mới là MSB Digital Bank từ ngày 1/6. (Ảnh minh hoạ)

Quá trình chuyển đổi được thực hiện theo từng giai đoạn. Khách hàng nhận được thông báo trên ứng dụng MSB mBank có thể nâng cấp trực tiếp sang ứng dụng mới thông qua App Store hoặc Google Play.

Sau khi cài đặt, người dùng cần xác thực thông tin bằng căn cước công dân, số điện thoại đăng ký, mã OTP và nhận diện khuôn mặt. Hệ thống cũng yêu cầu thiết lập mật khẩu đăng nhập mới, Face ID hoặc vân tay và mã PIN 6 chữ số để xác nhận giao dịch.

Đối với những khách hàng chưa nhận được thông báo nâng cấp, MSB cho biết vẫn có thể chủ động tải ứng dụng MSB Digital Bank và thực hiện quy trình chuyển đổi thông qua mục “Hỗ trợ đăng nhập”.

VietinBank

VietinBank cũng là một trong những ngân hàng có nhiều thay đổi về biểu phí trong giai đoạn cuối tháng 5 và đầu tháng 6.

Từ ngày 29/5/2026, ngân hàng áp dụng phí quản lý tính năng thẻ online trên ứng dụng VietinBank iPay với mức 5.000 đồng cho mỗi khách hàng trong kỳ 6 tháng, chưa bao gồm VAT. Mức phí này áp dụng đối với khách hàng sở hữu thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng VietinBank.

Cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026, VietinBank đã có một số thay đổi về chính sách phí dịch vụ thẻ. (Ảnh minh hoạ)

Cùng thời điểm, VietinBank điều chỉnh phí phát hành lại thẻ tín dụng, với mức phí mới dao động từ 181.818 đồng đến 272.727 đồng tùy từng dòng thẻ.

Đáng chú ý, từ ngày 10/6/2026, ngân hàng sẽ thu phí hủy thẻ vật lý đối với các trường hợp khách hàng đăng ký phát hành thẻ ghi nợ và lựa chọn nhận thẻ tại chi nhánh hoặc phòng giao dịch nhưng không đến nhận trong thời gian từ 60 ngày trở lên. Quy định áp dụng cho các thẻ được phát hành từ ngày 1/5/2026.

Theo VietinBank, việc tiếp tục sử dụng thẻ sau ngày 29/5 đồng nghĩa khách hàng đã chấp thuận các điều kiện và điều khoản mới liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ của ngân hàng.