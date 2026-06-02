4 mẫu iPhone không được cập nhật mới

iOS 27 dự kiến mang đến cuộc lột xác cho iPhone, nhưng nhiều mẫu iPhone có thể không được cập nhật.

Apple vừa chính thức công bố khẩu hiệu cho Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026 là “All systems glow”. Đây được xem là cách chơi chữ từ cụm từ quen thuộc “All systems go” (Mọi thứ đã sẵn sàng), đồng thời hé lộ định hướng phát triển các sản phẩm phần mềm mới của hãng trong năm nay.

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, từ “glow” (phát sáng) nhiều khả năng liên quan đến giao diện Siri thế hệ mới. Một số hình ảnh xuất hiện trước thềm sự kiện cho thấy Siri có thể được tích hợp trực tiếp vào Dynamic Island với dòng chữ “Search or Ask” cùng hiệu ứng phát sáng đặc trưng, phù hợp với ngôn ngữ thiết kế mà Apple đang theo đuổi.

WWDC 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8/6 (giờ Mỹ), nơi Apple được kỳ vọng sẽ công bố toàn bộ những thay đổi đáng chú ý trên các nền tảng phần mềm của hãng

WWDC 2026 được kỳ vọng sẽ là sân khấu để Apple đẩy mạnh chiến lược trí tuệ nhân tạo sau những chậm trễ liên quan đến Siri và nền tảng Apple Intelligence trong thời gian qua. Nhiều báo cáo cho biết hãng đang phát triển một ứng dụng Siri hoàn toàn mới trên iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27.

Phiên bản Siri mới được cho là hỗ trợ tương tác bằng cả giọng nói lẫn văn bản, đồng thời cho phép người dùng xem lại lịch sử hội thoại tương tự các chatbot AI phổ biến hiện nay. Bên cạnh đó, Apple cũng được cho là sẽ giới thiệu hệ thống extensions, giúp Siri kết nối sâu hơn với ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba.

Một thay đổi đáng chú ý khác là khả năng cho phép người dùng lựa chọn mô hình AI để vận hành các tính năng trên thiết bị. Thay vì chỉ phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất, Apple có thể hỗ trợ nhiều mô hình như Gemini, Claude hoặc ChatGPT. Hiện tại, ChatGPT đang là đối tác được tích hợp vào Siri trong các tính năng AI nâng cao của Apple.

Tại sự kiện năm nay, Apple dự kiến giới thiệu đồng loạt iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 và visionOS 27. Trong đó, iOS 27 được cho là sẽ mang đến ứng dụng Camera có khả năng tùy biến cao hơn, nhiều cải tiến về độ ổn định hệ thống cũng như tiếp tục hoàn thiện ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass dựa trên phản hồi từ người dùng.

Bên cạnh những nâng cấp về giao diện và AI, iOS 27 cũng có thể đánh dấu việc Apple chấm dứt hỗ trợ đối với một số mẫu iPhone đời cũ.

Theo nguồn tin từ tài khoản Instant Digital trên mạng xã hội Weibo, iOS 27 nhiều khả năng sẽ chỉ tương thích với các thiết bị từ dòng iPhone 12 trở lên. Nếu thông tin này chính xác, bốn mẫu iPhone hiện vẫn được hỗ trợ trên iOS 26 sẽ không thể nâng cấp lên phiên bản mới, bao gồm iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 và iPhone SE thế hệ thứ hai.

iPhone 11 có khả năng sẽ không được cập nhật iOS mới. (Ảnh minh hoạ)

Đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp Apple loại bỏ một nhóm thiết bị cũ khỏi danh sách hỗ trợ của hệ điều hành iPhone. Trước đó, dòng iPhone XS đã chính thức dừng lại ở iOS 26.

Dù không còn nhận được các tính năng mới của iOS 27, những thiết bị bị loại khỏi danh sách tương thích vẫn được dự đoán sẽ tiếp tục nhận các bản cập nhật iOS 26 trong thời gian tới. Các bản cập nhật này chủ yếu tập trung vào vá lỗi và tăng cường bảo mật thay vì bổ sung tính năng mới.

Giới quan sát nhận định iOS 27 sẽ là một trong những bản cập nhật quan trọng nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây khi kết hợp giữa thiết kế mới, Siri thế hệ tiếp theo và các tính năng AI thuộc hệ sinh thái Apple Intelligence. Tuy nhiên, phần lớn tính năng AI cao cấp được cho là chỉ hoạt động trên dòng iPhone 15 Pro trở lên, đồng nghĩa không phải mọi thiết bị hỗ trợ iOS 27 đều có thể trải nghiệm đầy đủ những công nghệ mới mà Apple giới thiệu.

Tham khảo MacRumors, 9to5Mac