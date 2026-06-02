Cẩn trọng với lời mời kết bạn của gái xinh lúc nửa đêm

Danh tính thực sự của các mỹ nhân có thể khiến bạn thất vọng!

Không gian yên tĩnh của màn đêm luôn là thời điểm con người dễ rơi vào trạng thái cô đơn và giảm bớt sự đề phòng nhất. Lợi dụng điểm yếu tâm lý này, một hình thức lừa đảo công nghệ cao đã và đang nở rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Theo đó, các hot girl sẽ chủ động kết bạn, trò chuyện tâm sự lúc nửa đêm. Thế nhưng, đằng sau lớp bọc ngọt ngào mang tên "duyên số" ấy lại là một sự thật phũ phàng khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình.

Mới đây, câu chuyện về một người đàn ông 37 tuổi mất tiền để đổi lấy vài bức ảnh và tin nhắn thoại đã vạch trần một chuỗi lừa đảo tinh vi. Ở đó, những "cô gái xinh đẹp" hoàn hảo không hề tồn tại, mà thực chất chỉ là sản phẩm của công nghệ "vẽ mặt" được vận hành bởi những gã đàn ông lôi thôi, nhếch nhác.

Cái bẫy ngọt ngào lúc 0 giờ: Khi "mỹ nữ" chủ động tìm đến

Câu chuyện bắt đầu từ một trải nghiệm cay đắng của anh Vương Thông (37 tuổi). Vào một đêm muộn, khi đang lướt mạng xã hội, anh bất ngờ nhận được một lời mời kết bạn kèm dòng tin nhắn chào hỏi đầy ngọt ngào từ một tài khoản xa lạ. Vào trang cá nhân của đối phương, đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái trẻ trung khoảng 22 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời và một cuộc sống đầy năng lượng tích cực.

Sự chủ động, ân cần và liên tục nhắn tin trò chuyện mỗi ngày của "cô gái" này đã nhanh chóng khỏa lấp sự trống trải của một người đàn ông trung niên. Dù trong lòng từng thoáng qua chút hoài nghi, anh Vương Thông tự hỏi: "Một cô gái 22 tuổi, tại sao lại ngày nào cũng nhắn tin trò chuyện với tôi, một người đàn ông trung niên sắp bước sang tuổi 40?". Thế nhưng, sự cô đơn và những lời mật ngọt đã làm mờ đi lý trí.

Khi mối quan hệ ảo dần trở nên thân thiết, "cô gái" bắt đầu đưa ra những gợi ý nhỏ, nhõng nhẽo đòi anh chứng minh tình cảm bằng cách chuyển tiền để nhận lại những đặc quyền riêng tư hơn. Cuối cùng, anh Vương Thông đã chi ra 200 nhân dân tệ (gần 800 nghìn đồng). Đổi lại số tiền đó, anh nhận về 5 bức ảnh selfie cùng 2 đoạn tin nhắn thoại ngắn.

Ngay sau khi giao dịch hoàn tất, tài khoản kia cũng dần biến mất hoặc thái độ lạnh nhạt rõ rệt. Nhìn lại những bức ảnh và đoạn ghi âm vô hồn, anh Vương Thông mới bừng tỉnh và nhận ra mình đã bị “lừa” một cách vô cùng tinh vi. 200 nhân dân tệ không phải là số tiền lớn, nhưng cú sốc tinh thần khi biết mình bị dắt mũi bởi một bóng hình ảo là quá nặng nề.

"Hoạ mặt" mỹ nữ: Sự lên ngôi của công nghệ lừa đảo

Trường hợp của anh Vương Thông hoàn toàn không phải là một hiện tượng cá biệt. Thực tế, trên các diễn đàn mạng, ngày càng có nhiều nam giới chia sẻ về việc họ liên tục nhận được những lời mời kết bạn từ các tài khoản "hot girl" vào ban đêm. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một chuỗi lừa đảo được tổ chức một cách bài bản, chuyên nghiệp dựa trên sự hỗ trợ của các phần mềm công nghệ tinh vi.

Sự phát triển vượt bậc của các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, deepfake và giả lập giọng nói đã biến việc giả mạo danh tính trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Với các công cụ này, một quy trình biến hình được thực hiện chỉ trong vài thao tác. Kẻ xấu sử dụng các phần mềm "vẽ mặt" chuyên nghiệp để đắp một khuôn mặt hoàn hảo, xinh đẹp lên khuôn mặt những người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Hàng loạt bức ảnh selfie được tạo ra nhanh chóng. Để tăng độ tin cậy, các tin nhắn thoại không còn là rào cản. Phần mềm có thể tạo ra các đoạn tin nhắn thoại được chỉnh sửa sao cho tự nhiên nhất có thể.

Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh và hình ảnh này đã khiến các nạn nhân hoàn toàn bị che mắt. Vào thời điểm nửa đêm, khi đầu óc mệt mỏi và tâm lý cần người chia sẻ, sự cảnh giác bị kéo xuống mức thấp nhất, biến họ thành những "chú cá" tự nguyện chui vào lưới.

Chân dung thực sự phía sau màn hình

Nhiều người vẫn thường mơ mộng về một mối tình lãng mạn qua mạng, hoặc ít nhất là một cô gái có nhan sắc trung bình đang cần tiền nên làm điệu. Nhưng một cuộc điều tra sâu rộng từ cơ quan chức năng và các chuyên gia an ninh mạng đã phơi bày một sự thật trần trụi.

Ẩn sau màn hình điện thoại rực rỡ, đằng sau những tài khoản mạng xã hội ngập tràn hương sắc hoa hồng không phải là một "nàng thơ" nào cả. Thay vào đó, đó là những người đàn ông không mấy thiện cảm, thậm chí được mô tả là “cẩu thả” và “lôi thôi”.

Họ sử dụng công cụ phần mềm để tạo ra những hình ảnh và âm thanh giả mạo, nhắm vào những người đàn ông cô đơn hoặc nhẹ dạ cả tin, nhằm mục đích trục lợi dễ dàng. Sự tương phản ghê gớm giữa một bên là "nữ thần vạn người mê" trên mạng và một bên là gã đàn ông nhếch nhác đời thực chính là cái tát đau đớn nhất dành cho những ai còn đặt niềm tin vào các mối quan hệ ảo vô căn cứ.

Hồi chuông cảnh tỉnh: Cái giá đắt cho những "yêu thương" ảo

Câu chuyện mất tiền của anh Vương Thông tuy giá trị vật chất không quá lớn, nhưng nó mang giá trị như một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với toàn bộ cộng đồng mạng. Trong thời đại công nghệ số, lòng tin đang trở thành một thứ hàng hóa dễ bị thao túng và trục lợi nhất.

Các chuyên gia an ninh mạng liên tục đưa ra lời cảnh báo: Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo nếu không giữ được sự tỉnh táo. Sự dễ dãi trong việc đồng ý kết bạn với người lạ, thói quen chia sẻ quá sâu về đời tư cá nhân và đặc biệt là việc đặt lòng tin quá mức vào những mối quan hệ chưa từng gặp mặt ngoài đời thực chính là nguyên nhân cốt lõi khiến nhiều người phải trả giá đắt.