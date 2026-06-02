Thông tin người mua iPhone 18 Pro Max cần biết

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Những thông tin rò rỉ mới nhất về iPhone 18 Pro Max đang thu hút sự chú ý của giới công nghệ khi hé lộ nhiều thay đổi đáng kể trên mẫu smartphone cao cấp nhất của Apple.

Không chỉ sở hữu loạt linh kiện thế hệ mới, thiết bị còn được cho là sẽ mang đến những cải tiến về hiệu năng, kết nối và trải nghiệm sử dụng, dù đi kèm khả năng tăng giá trong năm tới.

Theo nguồn tin từ tài khoản Digital Chat Station trên Weibo, các nguyên mẫu thử nghiệm của iPhone 18 Pro cho thấy sự khác biệt đáng kể về dung lượng pin giữa phiên bản chỉ hỗ trợ eSIM và phiên bản sử dụng SIM vật lý.

Cụ thể, iPhone 18 Pro bản eSIM được cho là sẽ sở hữu viên pin dung lượng khoảng 4.288mAh, trong khi phiên bản dùng SIM vật lý chỉ đạt 4.056mAh. Mức chênh lệch hơn 200mAh này xuất phát từ việc khay SIM vật lý chiếm thêm không gian bên trong thân máy, khiến Apple không thể tối ưu kích thước pin như trên phiên bản eSIM.

Hình ảnh phác hoạ iPhone 18 Pro. (Ảnh minh hoạ)

Xu hướng này thực tế đã xuất hiện từ thế hệ trước. Trên iPhone 17 Pro, phiên bản eSIM được cho là có viên pin 4.252mAh, cao hơn đáng kể so với mức 3.988mAh của bản SIM vật lý.

Đối với người dùng ưu tiên thời lượng pin, iPhone 18 Pro Max tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý. Nguồn tin cho biết mẫu máy này có thể được trang bị viên pin từ 5.100mAh đến hơn 5.200mAh trên phiên bản eSIM và vượt mốc 5.000mAh trên phiên bản SIM vật lý. Đây là bước tiến so với thế hệ iPhone 17 Pro Max trước đó với mức pin lần lượt là 5.088mAh và 4.823mAh.

Tuy nhiên, dung lượng pin không phải là yếu tố duy nhất quyết định thời lượng sử dụng thực tế. Apple được cho là sẽ trang bị cho dòng iPhone 18 Pro vi xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm hoàn toàn mới. Công nghệ này hứa hẹn nâng cao hiệu suất đồng thời giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng.

Trước đó, Apple đã tối ưu các nhân tiết kiệm điện trên A19 Pro để mang lại hiệu năng cao hơn mà gần như không làm tăng điện năng tiêu thụ so với A18 Pro. Với A20 Pro, hãng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tối ưu hóa hiệu quả năng lượng.

4 màu sắc mới được cho là của iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: Sonny Dickson)

Bên cạnh đó, iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ được trang bị modem C2 5G do Apple tự phát triển. Kế thừa những cải tiến từ các thế hệ modem C1 và C1X, modem mới được cho là sẽ giúp thiết bị tiêu thụ ít điện năng hơn trong quá trình kết nối mạng, đồng thời cải thiện chất lượng thu phát sóng.

Khả năng tiết kiệm pin của modem C2 5G đặc biệt hữu ích trong các tình huống khẩn cấp, khi người dùng cần duy trì liên lạc tại những khu vực có điều kiện sóng yếu hoặc hẻo lánh.

Dù mang đến nhiều nâng cấp đáng giá, iPhone 18 Pro có thể sẽ đi kèm mức giá cao hơn. Digital Chat Station cho rằng việc sử dụng các linh kiện tiên tiến như chip 2nm và modem thế hệ mới sẽ làm tăng chi phí sản xuất. Ngoài ra, nguồn cung bộ nhớ DRAM của Apple được cho là đang chịu áp lực, tạo thêm yếu tố khiến giá bán dòng iPhone mới có thể tiếp tục tăng trong năm tới.

