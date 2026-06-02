Lambretta tung bộ đôi xe ga cổ điển mới: Động cơ mạnh hơn, màn hình TFT, cảm biến áp suất lốp và loạt công nghệ hiện đại

Sau nhiều năm loay hoay tìm chỗ đứng tại thị trường Trung Quốc, Lambretta vừa thực hiện bước đi đáng chú ý với việc trình làng bộ đôi G350 Series II và J150.

Lambretta là một trong những thương hiệu xe tay ga lâu đời nhất thế giới. Trong giai đoạn hoàng kim của những năm 1960, thương hiệu này từng trở thành biểu tượng văn hóa tại châu Âu, xuất hiện cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và đạt sản lượng hơn 2,5 triệu xe trên toàn cầu.

Tuy nhiên, khác với nhiều thương hiệu xe máy đã sớm hiện diện tại châu Á, Lambretta chỉ chính thức gia nhập thị trường Trung Quốc từ năm 2023. Dù các mẫu G350 thế hệ đầu và C150 Iron nhận được sự chú ý nhất định nhờ thiết kế mang đậm chất cổ điển, thương hiệu này vẫn chưa tạo được sức bật doanh số như kỳ vọng.

Bởi vậy, sự kiện ra mắt G350 Series II và J150 được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược tái định vị hình ảnh của hãng.

Tâm điểm của lần nâng cấp này là G350 Series II. So với phiên bản tiền nhiệm, động cơ được tăng dung tích từ 330cc lên 349,6cc. Công suất đạt 20,5 kW cùng mô-men xoắn cực đại 30,5 Nm.

Con số đáng chú ý hơn nằm ở dải vòng tua hoạt động. Mô-men xoắn cực đại hiện xuất hiện từ 5.500 vòng/phút thay vì 6.250 vòng/phút như trước đây. Điều này đồng nghĩa chiếc xe có thể phản hồi ga nhanh hơn ở tốc độ thấp và trung bình, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị thường xuyên phải tăng tốc rồi giảm tốc liên tục.

Không chỉ tăng dung tích xi-lanh, Lambretta còn can thiệp sâu vào cấu trúc động cơ. Hàng loạt chi tiết như trục cam, trục cân bằng, trục khuỷu, thanh truyền và piston đều được tinh chỉnh nhằm tối ưu hiệu suất vận hành cũng như mức tiêu hao nhiên liệu.

Kết quả là mức tiêu thụ nhiên liệu giảm từ 3,9 lít xuống còn khoảng 3,5 lít cho mỗi 100 km, giải quyết một trong những điểm từng bị người dùng phản ánh trên thế hệ trước.

Nếu động cơ là điểm nâng cấp quan trọng nhất thì danh sách trang bị lại là yếu tố giúp G350 Series II tạo khác biệt trong phân khúc.

Mẫu xe tiếp tục sử dụng hệ thống chống bó cứng phanh ABS, giảm xóc KYB và lốp Pirelli. Tuy nhiên, hãng còn bổ sung thêm hàng loạt tính năng đáng chú ý như hệ thống kiểm soát lực kéo TCS có thể tắt, khởi động không chìa khóa, chống trộm điện tử, cảm biến áp suất lốp, sưởi tay lái và màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối dẫn đường.

Lambretta hiện do Keeway Motors tiếp quản và dự kiến ra mắt bộ đôi G350 Series II cùng J150 vào ngày 28 tháng 5 tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Trong điều kiện sử dụng thực tế, đây đều là những tính năng mang lại giá trị rõ rệt. Cảm biến áp suất lốp giúp người lái phát hiện sớm tình trạng non hơi trước các chuyến đi xa. TCS hỗ trợ tăng độ ổn định trên mặt đường trơn trượt. Trong khi đó, sưởi tay lái là trang bị hiếm gặp trong phân khúc xe ga cổ điển.

Thiết kế của G350 Series II không thay đổi quá nhiều. Lambretta tiếp tục duy trì những chi tiết đã trở thành dấu ấn nhận diện thương hiệu như đèn pha lục giác, hốc gió phía trước, chắn bùn cố định và hệ thống treo trước dạng liên kết. Một số tùy chọn màu phối mới được bổ sung nhằm tạo cảm giác trẻ trung và hiện đại hơn.

Song song với G350 Series II, Lambretta cũng giới thiệu J150, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi và lần đầu tiếp cận thương hiệu.

J150 sử dụng động cơ xi-lanh đơn làm mát bằng dung dịch dung tích 149cc, sản sinh công suất 11,2 kW và mô-men xoắn 14,2 Nm. Các thông số này đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong môi trường đô thị.

Điểm khác biệt lớn nhất của J150 nằm ở khả năng cá nhân hóa. Người dùng có thể lựa chọn nhiều màu sắc thân xe, nhiều giao diện đồng hồ khác nhau và thay đổi một số chi tiết ngoại thất theo sở thích cá nhân. Đây là hướng tiếp cận đang ngày càng được các hãng xe chú trọng nhằm thu hút nhóm khách hàng trẻ.

Mặc dù hướng đến phân khúc thấp hơn, J150 vẫn được trang bị khá đầy đủ với ABS hai kênh, TCS có thể tắt, hệ thống ngắt động cơ tạm thời, khởi động không chìa khóa và bình nhiên liệu dung tích 9 lít.

Từ góc nhìn thị trường Việt Nam, bộ đôi mới của Lambretta có thể tạo được sự quan tâm nhất định trong nhóm khách hàng yêu thích xe ga phong cách châu Âu. Những năm gần đây, phân khúc xe tay ga cổ điển tại Việt Nam không còn là sân chơi dành riêng cho các thương hiệu lâu đời mà đã xuất hiện thêm nhiều lựa chọn đến từ Trung Quốc và các nhà sản xuất mới nổi.

Người tiêu dùng Việt hiện cũng ngày càng quan tâm đến các trang bị an toàn như ABS, TCS hay màn hình kết nối thông minh. Vì vậy, việc Lambretta đưa những công nghệ này lên cả mẫu xe 150cc lẫn 350cc có thể trở thành lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định thành công cuối cùng vẫn là giá bán. Trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam đang cạnh tranh gay gắt, người dùng ngày càng cân nhắc kỹ giữa giá trị thương hiệu, trang bị và chi phí sở hữu. Nếu được định giá hợp lý, G350 Series II và J150 hoàn toàn có cơ hội mở rộng tệp khách hàng và tạo dấu ấn rõ nét hơn trong phân khúc xe ga cổ điển đang ngày càng sôi động. Nếu không, đây vẫn sẽ là những sản phẩm hấp dẫn chủ yếu dành cho nhóm người chơi đam mê phong cách hoài cổ và muốn tìm kiếm sự khác biệt trên đường phố.