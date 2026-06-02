OPPO Find X9s: Chiếc flagship nhỏ gọn cho những chuyến đi nhiều cảm xúc

Một chiếc điện thoại nhỏ gọn, dễ bỏ túi nhưng vẫn đủ tạo ra những bức ảnh nhiều cảm xúc như OPPO Find X9s đôi khi lại chính là món đồ quan trọng nhất trong hành lý của những người trẻ yêu thích du lịch, khám phá hiện nay.

Cách người trẻ chọn smartphone hiện nay đã thay đổi khá nhiều so với trước đây. Thay vì chỉ quan tâm đến cấu hình hay kích thước màn hình lớn, nhiều người bắt đầu ưu tiên cảm giác sử dụng hàng ngày: một thiết bị đủ đẹp để luôn muốn mang theo, đủ gọn để cầm lâu không mỏi và đủ linh hoạt để ghi lại mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.

Đặc biệt là với phái nữ, những người yêu thích thời trang, lối sống phong cách, luôn sẵn sàng cho những buổi tản bộ cà phê cùng bạn bè hay những chuyến du lịch khám phá đầy ngẫu hứng. Với họ, smartphone vừa là camera ghi lại hành trình, vừa là công cụ kết nối, dẫn đường và đôi khi còn là phụ kiện thể hiện gu thẩm mỹ riêng. Chính vì vậy, những mẫu máy nhỏ gọn, tinh tế nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng và khả năng chụp ảnh đang ngày càng được chú ý trở lại. Trong bối cảnh đó, OPPO Find X9s là một trong số ít những flagship có thể đáp ứng được trọn vẹn các tiêu chí này.

Mỗi khung hình, một câu chuyện riêng

Thời gian gần đây, ngày càng nhiều người trẻ bắt đầu yêu thích trở lại những thiết bị chụp ảnh nhỏ gọn thay vì mang theo máy ảnh cồng kềnh trong mỗi chuyến đi. Đặc biệt với phái nữ, sự gọn nhẹ, tiện lợi nhưng vẫn đủ tạo ra những bức ảnh có cảm xúc đang trở thành yếu tố được ưu tiên hơn bao giờ hết.

OPPO Find X9s là một trong số ít smartphone mang lại đúng tinh thần này: dễ cầm, dễ chụp, lên hình đẹp nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên thay vì quá công nghệ hay phức tạp. Máy đủ nhỏ gọn để bỏ túi áo khoác hay túi tote thoải mái mang theo cả ngày, từ những buổi cafe cuối tuần cho tới các chuyến du lịch ngắn mà không thấy vướng víu hay mỏi tay. Và cũng chính sự thoải mái đó lại khiến người ta muốn chụp nhiều hơn mỗi khi bước ra ngoài.

Điều đáng nói là OPPO không cố làm ảnh theo kiểu quá "wow" hay đẩy màu sắc lên mạnh để gây ấn tượng ngay lập tức. Chất ảnh từ hệ thống camera được tinh chỉnh bởi Hasselblad trên Find X9s thiên về yếu tố cảm xúc nhiều hơn. Đó là kiểu màu sắc mềm mại, mang khuynh hướng nhẹ nhàng, có chiều sâu đồng thời giữ lại được sự tự nhiên thay vì quá rực rỡ.

Ngay cả trong những ngày mùa mưa với ánh sáng âm u và bầu trời phủ xám nhẹ và ánh sáng không quá nổi bật thì Find X9s vẫn giữ được chất màu rất tinh tế thay vì cố đẩy độ sáng hay bão hoà quá mạnh. Nhờ vậy, những khung hình ngày mưa vẫn giữ được cảm giác khá điện ảnh, tuy có chút trầm nhưng vẫn đầy cảm xúc khá giống với những bức ảnh chụp film, có gì đó vừa "chill" lại vừa hoài cổ.

Đặc biệt là khi chụp người, OPPO Find X9s cho khả năng xử lý da rất ấn tượng. Máy không cố làm trắng hay xoá mờ các chi tiết một cách quá tay, nhờ vậy ảnh chân dung giữ được cảm giác tự nhiên và chân thực. Đây là điểm mà nhiều người dùng nữ sẽ thích vì ảnh lên vẫn giữ được chi tiết da, makeup và ánh sáng thật thay vì bị làm mịn quá mức đem lại cảm giác giả. Nhất là khi chụp chân dung ngoài trời hoặc nơi có ánh sáng yếu, máy vẫn giữ được độ trong trẻo và mềm mại khá "nịnh mắt".

Ngoài ra, có một điều mà chị em chắc chắn sẽ "mê" trên Find X9s đó là khả năng tạo ra những bức ảnh "đẫm mood" ngay từ lúc bấm máy nhờ vào hàng loạt bộ lọc màu mới được mô phỏng hoàn hảo giống như các loại film chụp ảnh danh tiếng. Có màu Neon để chuyên trị đường phố ban đêm, Cổ Điển tăng thêm chút trầm ấm hay Trong Suốt giúp tái tạo màu da đầy sức sống, cùng hàng loạt các gam màu khác chắc chắn sẽ đủ để thoả mãn nhu cầu "nâng mood" ảnh của phái đẹp.

Đến đây thì các tín đồ của Dazz Cam hay những ai bắt buộc phải hậu kỳ màu ảnh sẽ không còn phải băn khoăn chỉnh sao cho đẹp nữa. Với những người thích chụp lifestyle, cafe hay travel content, đây là trải nghiệm rất dễ nghiện. Đặc biệt với các bạn nữ thường xuyên cập nhật story hoặc xây dựng feed Instagram theo tone màu riêng, việc có một chiếc điện thoại chụp đẹp sẵn như vậy giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian chỉnh ảnh nhưng vẫn giữ được cá tính riêng trong từng khung hình.

Quá dễ để trở thành Bậc Thầy hình ảnh

Với khả năng tái tạo màu sắc, chi tiết như trên, đương nhiên OPPO Find X9s sẽ hướng đến kiểu chụp tiện đẹp chỉ cần giơ máy lên là có ảnh xinh. Nhưng để đi sâu hơn một chút, hãng vẫn mang đến chế độ Bậc Thầy theo kiểu cực kỳ gần gũi, dễ tiếp cận ngay cả với chị em chưa từng chỉnh tay trước đó.

Trước đây, nhiều người thường nghĩ các chế độ chụp chuyên nghiệp trên smartphone khá khó dùng hoặc chỉ dành cho người rành nhiếp ảnh. Nhưng trên Find X9s, trải nghiệm lại đơn giản hơn nhiều. Giao diện được tối ưu theo hướng trực quan nên ngay cả người mới cũng có thể làm quen khá nhanh mà không bị "ngợp" bởi quá nhiều thông số kỹ thuật. Chỉ cần chỉnh nhẹ EV, thay đổi cân bằng trắng hoặc tinh chỉnh độ tương phản là mood bức ảnh đã thay đổi khá rõ rệt, đủ để tạo ra cảm giác khác biệt giữa một tấm hình lưu niệm thông thường và một khung hình có cá tính hơn.

Điểm thú vị là các thao tác này diễn ra rất mượt và gần như tức thời. Khi đi du lịch hoặc chụp đường phố, người dùng thường không có nhiều thời gian để căn chỉnh quá lâu, nên việc smartphone phản hồi nhanh giúp giữ được cảm xúc lúc bấm máy. Nhất là trong các tình huống phức tạp, chế độ Bậc Thầy cho cảm giác kiểm soát màu sắc thú vị hơn hẳn chế độ tự động. Ngay cả các bộ lọc có sẵn cũng có thể được tinh chỉnh để tạo nên những gam màu riêng đầy cá tính theo đúng ý đồ người chụp. Người dùng có thể chủ động làm ảnh ngả tông lạnh để tạo cảm giác điện ảnh, hoặc giữ màu vàng ấm để tăng độ chill cho không gian mà không cần hậu kỳ quá nhiều sau đó.

Quan trọng hơn, toàn bộ trải nghiệm vẫn đủ nhẹ nhàng để không làm mất cảm hứng chụp. Người dùng không cần setup phức tạp như máy ảnh truyền thống, cũng không phải hiểu quá sâu về kỹ thuật nhiếp ảnh mới có thể tạo ra ảnh đẹp. Chính sự cân bằng giữa tính chuyên nghiệp và độ thân thiện này khiến Find X9s phù hợp với cả những người thích "point-and-shoot" lẫn nhóm người dùng muốn bắt đầu khám phá việc kể chuyện bằng hình ảnh theo cách cá nhân hơn.

AI đơn giản mà hữu dụng

Chụp ảnh đã đẹp rồi, trải nghiệm hậu kỳ với AI của OPPO Find X9s còn thoải mái và dễ dàng hơn nữa. Với hàng loạt các công cụ trực quan, các bạn nữ có thể thoải mái chỉnh sửa để làm sao có được bức ảnh ưng ý nhất có thể. Nhờ xoá vật thể AI, dù là dây điện, biển báo hay những chi tiết thừa trong khung hình, máy có thể xử lý khá sạch và tự nhiên chỉ sau vài giây.

AI Tỏa sáng chân dung cũng là tính năng đáng chú ý khi chụp người trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Máy có thể tự cân lại da, ánh sáng khuôn mặt và độ nổi khối để ảnh nhìn sáng hơn nhưng vẫn giữ cảm giác tự nhiên, không bị quá "ảo". Ngoài ra, các công cụ AI khác như tăng độ nét, chống lóa hay phục hồi chi tiết ảnh cũ cũng giúp việc chỉnh ảnh nhanh và nhẹ nhàng hơn rất nhiều ngay trên điện thoại.

Bên cạnh camera, OPPO Find X9s còn sở hữu loạt tính năng AI cực kỳ hữu dụng cho những ai yêu thích di chuyển. Mind Space trên OPPO Find X9s có thể lưu lại hình ảnh, âm thanh giúp người dễ dàng tra cứu mọi thông tin cần thiết bất cứ lúc nào. Với những ai du lịch một mình, tính năng AI thống kê hoá đơn giúp tự động ghi nhận và tổng hợp các khoản chi tiêu trong ngày khá tiện, không cần phải ghi chép thủ công. Trong khi đó, Dịch menu AI hỗ trợ nhận diện và dịch nhanh thực đơn khi đi ăn ở nước ngoài, hạn chế tình trạng gọi món theo cảm tính. Ngoài ra, các tính năng dịch nhanh nội dung trên màn hình hay ghi chú lịch trình bằng AI vẫn được giữ lại để hỗ trợ việc di chuyển và sắp xếp chuyến đi thuận tiện hơn hằng ngày.

Có lẽ, điều khiến OPPO Find X9s trở nên đặc biệt không nằm ở việc nó cố gắng trở thành một flagship hào nhoáng hay phô trương sức mạnh. Chiếc máy này chọn một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn, như một món đồ công nghệ thật sự hòa vào nhịp sống của người trẻ hiện nay, đặc biệt là những cô gái yêu sự tự do nhưng vẫn muốn mọi thứ quanh mình thật đẹp và có gu.