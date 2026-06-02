Sự kiện Apple sắp diễn ra có gì hot?

Sự kiện WWDC 2026 với thông điệp "All systems glow" đang làm giới công nghệ đứng ngồi không yên. Sự kiện năm nay còn được kỳ vọng sẽ hé lộ những bước đệm đầu tiên cho siêu phẩm iPhone gập và đánh dấu kỳ hội nghị cuối cùng của CEO Tim Cook.

Mới đây, Apple vừa chính thức công bố khẩu hiệu cho WWDC 2026 là "All systems glow", một cách chơi chữ đầy ẩn ý từ cụm từ quen thuộc "all systems go" (Toàn hệ thống sẵn sàng tỏa sáng). Giới thạo tin cho rằng từ "glow" (tỏa sáng) ám chỉ trực tiếp đến giao diện hoàn toàn mới của Siri trên iOS 27.

Sự kiện sẽ chính thức diễn ra vào lúc 13/6 và được trực tiếp từ Apple Park trên apple.com.

Theo các thông tin rò rỉ, trợ lý ảo này sẽ được tích hợp thẳng vào khu vực Dynamic Island với dòng chữ "Search or Ask" đi kèm một con trỏ phát sáng hiện đại. Trọng tâm lớn nhất của Apple năm nay chính là việc định hình lại Siri để bù đắp cho những chậm trễ về Apple Intelligence trước đó. Ứng dụng Siri chuyên dụng mới trên iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27 hứa hẹn mang đến khả năng tương tác linh hoạt qua cả giọng nói lẫn văn bản, đồng thời cho phép người dùng xem lại toàn bộ lịch sử hội thoại một cách dễ dàng.

Điểm sáng giá nhất trên bản cập nhật hệ điều hành năm nay là việc người dùng có thể tự do lựa chọn mô hình AI yêu thích như Gemini , Claude hoặc ChatGPT để vận hành các tính năng nâng cao. Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Google hồi đầu năm nhằm đưa Gemini vào hệ sinh thái Apple đang được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn tại sự kiện lần này. Cùng với đó, hệ điều hành iOS 27 sẽ mang đến giao diện Liquid Glass tùy biến sâu sắc dựa trên phản hồi của người dùng và đặc biệt là dọn đường cho chiếc iPhone Fold màn hình gập đầu tiên dự kiến ra mắt vào tháng 9. Thiết bị đột phá này sẽ hỗ trợ chạy song song hai ứng dụng với giao diện tối ưu hóa, mang lại trải nghiệm liền mạch từ chế độ điện thoại truyền thống sang không gian hiển thị rộng lớn như iPad.

Bên cạnh các bản cập nhật phần mềm, sân khấu WWDC 2026 cũng là nơi tỏa sáng của các dòng máy Mac thế hệ mới. Mac Studio được đồn đoán sẽ trang bị sức mạnh khủng khiếp từ thế hệ chip M5 Max và M5 Ultra, trong khi dòng Mac mini tiếp tục là lựa chọn phổ thông hấp dẫn với chip M5 và M5 Pro. Dù vậy, bài toán thiếu hụt RAM toàn cầu có thể sẽ khiến một số thiết bị phải lùi lịch lên kệ sang cuối năm.

Đáng chú ý hơn cả, sự kiện kéo dài đến ngày 13/6 này nhiều khả năng sẽ là kỳ hội nghị lập trình viên cuối cùng được dẫn dắt bởi CEO Tim Cook trước khi ông chuyển giao quyền lực cho John Ternus vào đầu tháng 9 tới. Hàng triệu người dùng và các nhà phát triển có thể tải về trải nghiệm ngay bản beta của iOS 27 sau bài phát biểu khai mạc ngày 8/6, chính thức mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho hệ sinh thái công nghệ lớn nhất hành tinh.