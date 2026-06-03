Đầu bếp Michelin Son Jong-won mang phong vị Hàn Quốc đến không gian bếp hiện đại tại Another Saigon by LG

Là đầu bếp duy nhất tại Hàn Quốc đang điều hành hai nhà hàng Michelin độc lập, Chef Son Jong-won mang đến Another Saigon by LG những góc nhìn thú vị về nghệ thuật nấu ăn và xu hướng phát triển của căn bếp tương lai.

Giữa những căn bếp Michelin nổi tiếng với các tiêu chuẩn khắt khe, người ta thường nghĩ bí quyết tạo nên những món ăn xuất sắc nằm ở nguyên liệu đắt giá, kỹ thuật phức tạp hay kinh nghiệm nhiều năm của đầu bếp.

Nhưng với Chef Son Jong-won - đầu bếp duy nhất tại Hàn Quốc hiện điều hành đồng thời hai nhà hàng Michelin độc lập Eatanic Garden và L'Amant Secret, yếu tố quan trọng nhất lại đến từ triết lý “mọi sáng tạo đều phải được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu và tính chính xác.”

Son Jong-won là đầu bếp duy nhất tại Hàn Quốc sở hữu hai nhà hàng đạt sao Michelin

Triết lý ấy không chỉ hiện diện trong các nhà hàng của ông tại Hàn Quốc mà còn được mang đến Việt Nam trong workshop "Trải nghiệm phong vị Hàn Quốc ‘chuẩn Michelin’ tại cùng Chef Son Jong-won” diễn ra tại Another Saigon by LG, nơi những chuẩn mực của căn bếp chuyên nghiệp được tái hiện trong một không gian sống hiện đại.

Mọi sáng tạo đều bắt đầu từ việc thấu hiểu truyền thống

Trong những năm gần đây, Chef Son Jong-won được biết đến như một trong những đầu bếp tiêu biểu của làn sóng ẩm thực Hàn Quốc đương đại. Các món ăn của ông thường tạo ấn tượng bởi cách kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại với những giá trị văn hóa lâu đời, giữa những nguyên liệu quen thuộc và cách thể hiện hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, theo Chef Son Jong-won, sáng tạo chưa bao giờ đồng nghĩa với việc tách rời khỏi truyền thống.

Ông cho rằng trước khi tạo ra điều mới mẻ, người đầu bếp cần dành thời gian để hiểu rõ nguồn gốc của món ăn, hiểu văn hóa và câu chuyện đã hình thành nên món ăn đó. Chỉ khi có sự thấu hiểu đủ sâu, những ý tưởng sáng tạo mới thực sự có ý nghĩa và vẫn giữ được bản sắc vốn có.

Những nguyên liệu quen thuộc của Việt Nam được đầu bếp Son Jong-won biến tấu thành các món ăn mang dấu ấn giao thoa văn hóa

"Mọi thứ đều bắt đầu từ việc tôn trọng các giá trị truyền thống. Chúng ta cần hiểu văn hóa, hiểu nguồn gốc và câu chuyện đằng sau mỗi món ăn. Với tôi, đó là nền tảng của mọi sáng tạo”, đầu bếp Son Jong-won chia sẻ.

Chính tư duy này đã theo ông trong suốt hành trình phát triển sự nghiệp. Thay vì tìm kiếm những sự phá cách đơn thuần, ông lựa chọn cách đối thoại với những giá trị cũ, từ đó tạo ra những trải nghiệm mới phù hợp với bối cảnh hiện đại.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện rõ trong workshop tại TP.HCM. Thay vì mang theo những nguyên liệu quen thuộc từ Hàn Quốc, Chef Son Jong-won lựa chọn khai thác các nguyên liệu địa phương của Việt Nam để phát triển thực đơn dành riêng cho sự kiện.

Theo ông, đây là cách để ẩm thực tiếp tục vận động và phát triển. Những nguyên liệu bản địa không chỉ phản ánh văn hóa của một vùng đất mà còn mở ra cơ hội để người đầu bếp kể những câu chuyện mới thông qua món ăn.

Trong lần vào bếp này, Chef Son Jong-won giới thiệu Yakbap, một món ăn truyền thống của Hàn Quốc thường gắn với cảm giác ấm áp, chữa lành và gần gũi. Dưới góc nhìn sáng tạo của ông, món ăn được kết hợp cùng xoài, loại trái cây nhiệt đới đặc trưng của Việt Nam để tạo nên một trải nghiệm mới nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản

Bên cạnh đó là Sujeonggwa một thức uống cổ truyền nồng ấm phảng phất hương sả dịu nhẹ Đây là bộ đôi hoàn hảo, mang đến một cảm giác nhẹ nhàng và thanh mát cho ngày hè

Nếu phải chọn một yếu tố quan trọng nhất trong nấu ăn, Chef Son không nhắc đến nguyên liệu đắt tiền hay những kỹ thuật phức tạp. Ông nhắc đến sự chính xác.

Đây cũng là câu trả lời khi được hỏi về "gia vị bí mật" đằng sau những món ăn đã giúp ông xây dựng danh tiếng trong giới ẩm thực quốc tế.

Chef Son Jong-won đánh giá cao gian bếp gọn gàng, tinh tế và tối ưu công năng của LG. Theo ông, đó cũng là những yếu tố quan trọng để tạo nên một căn bếp truyền cảm hứng

Theo Chef Son, dù điều hành hai nhà hàng với hai phong cách khác nhau, tiêu chuẩn về độ chính xác chưa bao giờ thay đổi. Từ việc lựa chọn nguyên liệu, bảo quản thực phẩm, kiểm soát nhiệt độ, thời gian chế biến cho tới cách hoàn thiện món ăn, mọi công đoạn đều cần được thực hiện một cách chuẩn xác.

"Tôi không thích những lối đi tắt. Tôi luôn tin rằng mọi thứ cần được thực hiện đúng quy trình và một cách chỉn chu”, đầu bếp Son Jong-won nói.

Với ông, đây không chỉ là nguyên tắc trong nhà hàng Michelin mà còn là yếu tố quan trọng trong căn bếp gia đình. Một món ăn ngon không nhất thiết phải phức tạp, nhưng luôn cần sự chăm chút trong từng chi tiết nhỏ.

Chính vì vậy, khi bước vào không gian Another Saigon by LG, điều khiến Chef Son ấn tượng không nằm ở quy mô hay sự hiện đại của căn bếp, mà là cảm giác quen thuộc và chỉn chu mà không gian mang lại.

Vị đầu bếp chia sẻ rằng ông đặc biệt yêu thích những căn bếp được tổ chức gọn gàng, tối ưu công năng và được thiết kế để giúp người sử dụng tập trung hoàn toàn vào quá trình nấu nướng. Theo ông, đó cũng là điều mà một căn bếp hiện đại cần hướng tới.

Khi công nghệ giúp thu hẹp khoảng cách giữa bếp gia đình và bếp chuyên nghiệp

Trong góc nhìn của Chef Son, công nghệ đang tạo ra những thay đổi đáng kể cho ngành ẩm thực toàn cầu.

Nếu trước đây nhiều tiêu chuẩn chỉ xuất hiện trong các căn bếp chuyên nghiệp thì ngày nay, những công nghệ mới đang giúp người dùng tiếp cận các chuẩn mực tương tự ngay tại nhà. Tuy nhiên, ông cho rằng vai trò lớn nhất của công nghệ không phải là thay thế người đầu bếp.

"Công nghệ là một phần quan trọng của nấu ăn hiện đại. Nó giúp chúng tôi kiểm soát tốt hơn các yếu tố kỹ thuật và dành nhiều thời gian hơn cho sự sáng tạo”, ông cho biết.

Sự kết hợp giữa Chef Son Jong-won và LG mang đến cuộc gặp gỡ thú vị giữa ẩm thực và công nghệ. Cả hai đều theo đuổi sự chỉn chu trong từng chi tiết để tạo nên những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng

Nói cách khác, công nghệ giúp đảm bảo những yếu tố mang tính kỹ thuật được vận hành chính xác hơn, từ đó tạo điều kiện để đầu bếp tập trung vào việc phát triển ý tưởng, hương vị và trải nghiệm.

Tại workshop, khách tham dự có cơ hội quan sát trực tiếp cách các thiết bị gia dụng LG hỗ trợ quá trình chế biến món ăn. Tủ lạnh LG FrenchDoor Instaview thế hệ mới với ngăn kéo chuyển đổi linh hoạt cho phép điều chỉnh nhiều mức nhiệt độ khác nhau để phù hợp với từng loại thực phẩm. Hệ thống làm đá với 3 loại đá: Đá tròn, đá viên và đá bào, góp phần nâng cao trải nghiệm sáng tạo và thưởng thức đồ uống tại nhà.

Trong khi đó, lò nướng LG InstaView cho phép người dùng quan sát thực phẩm bên trong mà không cần mở cửa lò, hạn chế thất thoát nhiệt trong quá trình nấu nướng và làm bánh. Kết hợp với hệ thống đối lưu nhiệt giúp luồng khí nóng được phân bổ đồng đều, thiết bị hỗ trợ duy trì độ ổn định trong quá trình chế biến, một trong những yếu tố được các đầu bếp chuyên nghiệp đặc biệt coi trọng.

Sự xuất hiện của Chef Son Jong-won tại Another Saigon by LG vì thế không đơn thuần là một hoạt động trải nghiệm ẩm thực. Đó còn là cuộc gặp gỡ giữa những tiêu chuẩn của một đầu bếp tài hoa và những giá trị mà công nghệ hiện đại đang hướng tới.

Một bên theo đuổi sự hoàn hảo thông qua kinh nghiệm, kỹ năng và sự sáng tạo. Một bên theo đuổi sự hoàn hảo bằng đổi mới công nghệ. Nhưng ở điểm giao nhau, cả hai đều chia sẻ cùng một niềm tin rằng những trải nghiệm tốt nhất luôn được tạo nên từ sự chỉn chu trong từng chi tiết.

Và với Chef Son Jong-won, đó cũng chính là điều làm nên giá trị của một món ăn đáng nhớ.