LG DUALCOOL AI: Định nghĩa lại chuẩn mực giải nhiệt thông minh trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu

Không cần tăng công suất, LG DUALCOOL AI chủ động làm mát hiệu quả và giảm thiểu điện năng tối đa.

Khi bài toán không còn là "làm mát nhanh đến đâu" mà là "làm mát hiệu quả đến mức nào", các giải pháp điều hòa cũng buộc phải thay đổi. Thay vì tăng công suất, những dòng sản phẩm mới như LG DUALCOOL AI được phát triển theo hướng tối ưu tổng thể: vừa làm lạnh nhanh, vừa giảm thiểu điện năng và thích nghi với thói quen sử dụng thực tế.

Thiết kế Dual Vane kết hợp máy nén biến tần để tối ưu điện năng

Công nghệ cốt lõi bên trong LG DUALCOOL AI là máy nén biến tần kép (Dual Inverter Compressor) độc quyền, giúp cải thiện hiệu suất làm mát vượt trội và giảm mức tiêu thụ điện năng lên đến 70% so với các dòng điều hòa thông thường. Công nghệ này đảm bảo máy nén hoạt động êm ái hơn, kéo dài tuổi thọ và duy trì hiệu suất làm mát ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Máy nén biến tần kép (Dual Inverter Compressor) độc quyền giúp LG DUALCOOL AI tiết kiệm điện năng lên đến 70%.

LG DUALCOOL AI là điều hòa tiên phong trên thị trường sở hữu thiết kế cửa gió kép (Dual Vane), giúp luồng khí lạnh lan tỏa lên hoặc xuống trong phạm vi lên đến 22m và làm lạnh nhanh hơn 23% mà không gây cảm giác gió lùa buốt giá.

Tích hợp trí tuệ nhân tạo + ThinQ

Không chỉ dừng lại ở phần cứng, LG DUALCOOL AI còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm từ LG để tối ưu chi hóa hiệu suất hoạt động, hạn chế lãng phí năng lượng thông qua các cảm biến thông minh.

LG DUALCOOL AI tự động tối ưu năng lượng nhờ cảm biến thông minh và tính năng quản lý điện năng kW Manager.

Cảm biến phát hiện con người có khả năng phát hiện sự hiện diện của người dùng trong phạm vi 5 m với góc quét lên đến 90 độ theo phương thẳng đứng và 100 độ theo phương ngang để điều chỉnh hướng gió phù hợp. Khi không phát hiện người dùng, điều hòa sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc tự động tắt máy. Cảm biến phát hiện cửa mở đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhiệt độ, tránh được lãng phí năng lượng. Khi cửa sổ hoặc cửa chính mở, hệ thống sẽ kích hoạt chế độ tiết kiệm điện. Khi cửa đóng, điều hòa sẽ khôi phục lại nhiệt độ cài đặt ban đầu.

Đáng chú ý, người dùng còn có thể chủ động kiểm soát điện năng tiêu thụ với tính năng kW Manager trên ứng dụng thông minh LG ThinQ. Người dùng có thể thiết lập giới hạn điện năng mong muốn, theo dõi lượng điện tiêu thụ theo thời gian thực và kiểm soát hóa đơn tiền điện.

Chăm sóc sức khỏe hô hấp toàn diện

Chế độ tự động làm sạch và đóng băng dàn lạnh giúp loại bỏ độ ẩm, ngăn ngừa vi khuẩn và mùi hôi triệt để.

Không chỉ đảm bảo hiệu suất năng lượng, dòng điều hòa LG DUALCOOL AI còn sở hữu những tính năng bảo vệ sức khỏe cho gia đình như màn lọc bụi mịn PM2.5, công nghệ Plasmaster Ionizer++ tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn. Chế độ tự động làm sạch giúp tự động làm khô bộ trao đổi nhiệt sau khi sử dụng để loại bỏ độ ẩm, ngăn ngừa mùi hôi và sự phát triển của vi khuẩn. Chế độ đóng băng làm sạch giúp vệ sinh bên trong dàn lạnh, rửa trôi bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân gây ô nhiễm, mang đến bầu không khí trong lành, tươi mới cho không gian sống. Bên cạnh đó, điều hòa còn tự động duy trì độ ẩm ở mức lý tưởng 60% (phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5687:2024). Nhờ đó, người dùng hạn chế được tình trạng da khô, kích ứng hoặc cảm giác khó chịu.

Khi nắng nóng không còn là hiện tượng nhất thời mà trở thành "bình thường mới", việc lựa chọn điều hòa cũng cần một cách tiếp cận khác: thông minh hơn, bền vững hơn và chú trọng sức khỏe hơn. Với sự kết hợp giữa thiết kế phần cứng tiên tiến, trí tuệ nhân tạo thấu cảm và hệ thống chăm sóc không khí toàn diện, LG DUALCOOL AI không chỉ giải quyết nhu cầu làm mát tức thời, mà còn mở ra một chuẩn mực mới cho không gian sống hiện đại – nơi sự thoải mái, tiết kiệm và sức khỏe cùng song hành.