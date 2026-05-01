4 mẫu iPhone không còn được cập nhật

Apple dự kiến giới thiệu iOS 27 tại sự kiện WWDC diễn ra vào ngày 8/6 tới. Tuy nhiên, bên cạnh những nâng cấp đáng chú ý về giao diện và trí tuệ nhân tạo, bản cập nhật này cũng có thể đánh dấu việc “khai tử” hỗ trợ đối với 4 mẫu iPhone đời cũ.

Theo nguồn tin rò rỉ từ tài khoản Instant Digital trên Weibo, iOS 27 nhiều khả năng sẽ chỉ hỗ trợ từ dòng iPhone 12 trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc 4 thiết bị hiện vẫn chạy được iOS 26 sẽ không còn nằm trong danh sách tương thích, bao gồm:

iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max có thể sẽ không được cập nhật iOS mới. (Ảnh minh hoạ)

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11

- iPhone SE thế hệ thứ hai

Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp Apple loại bỏ hỗ trợ cho nhiều mẫu iPhone cũ trong bản cập nhật iOS lớn hằng năm. Trước đó, dòng iPhone XS đã bị dừng hỗ trợ khi iOS 26 ra mắt.

Dù vậy, các thiết bị không được nâng cấp lên iOS 27 vẫn sẽ tiếp tục nhận các bản cập nhật iOS 26 trong thời gian tới. Tuy nhiên, những bản cập nhật này chủ yếu tập trung vào vá lỗi và bảo mật, thay vì bổ sung tính năng mới.

iOS 27 được đồn đoán sẽ mang đến hàng loạt thay đổi đáng chú ý, trong đó có phiên bản Siri mới tích hợp sâu hơn với AI, giao diện “Liquid Glass” cùng nhiều tính năng thuộc hệ sinh thái Apple Intelligence.

Tuy nhiên, phần lớn các tính năng AI trọng tâm của Apple được cho là sẽ chỉ hoạt động trên dòng iPhone 15 Pro trở lên. Điều đó đồng nghĩa việc một số thiết bị dù hỗ trợ iOS 27 vẫn có thể không sử dụng được toàn bộ tính năng mới mà Apple giới thiệu.

