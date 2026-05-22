Tin vui cho người mua iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ trở thành thế hệ đánh dấu bước chuyển lớn về thiết kế và vật liệu của Apple, khi hãng được cho là thử nghiệm hàng loạt công nghệ mới nhằm tối ưu độ bền, khả năng tản nhiệt và giảm trọng lượng thiết bị.

Dù chưa ra mắt, mẫu flagship này đã xuất hiện trong nhiều tin đồn liên quan đến hợp kim titan thế hệ mới, công nghệ pin cải tiến và thiết kế cao cấp hơn so với các đời iPhone Pro hiện tại.

Theo nguồn tin từ Instant Digital, việc Apple đưa nhôm trở lại dòng iPhone 17 Pro chỉ mang tính tạm thời. Trước đó, hãng từng gây chú ý khi trang bị khung titan cho iPhone 15 Pro và 15 Pro Max vào năm 2023. Dù được đánh giá cao về độ cứng cáp và cao cấp, chất liệu titan lại gặp hạn chế về khả năng dẫn nhiệt, khiến thiết bị bị phản ánh tình trạng nóng lên trong quá trình sử dụng.

Apple được cho là đang thử nghiệm vật liệu mới cho iPhone 18 Pro Max nhằm cải thiện độ bền, giảm trọng lượng và tối ưu khả năng tản nhiệt so với thế hệ hiện tại.

Để khắc phục nhược điểm này, Apple đang nghiên cứu một phiên bản hợp kim titan cải tiến với hiệu suất tản nhiệt tốt hơn nhưng vẫn giữ được ưu điểm nhẹ và bền.

Song song đó, “kim loại lỏng” - vật liệu vô định hình mà Apple âm thầm nghiên cứu nhiều năm, cũng được đưa vào thử nghiệm. Loại vật liệu này có đặc tính nổi bật như độ bền cao, chống ăn mòn, trọng lượng nhẹ và khả năng tạo hình linh hoạt. Tuy nhiên, việc ứng dụng kim loại lỏng vào phần khung bên ngoài của smartphone được xem là thách thức lớn do yêu cầu rất cao về công nghệ đúc và sản xuất hàng loạt.

Theo MacRumors, cả hai vật liệu mới hiện được thử nghiệm trên mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, dự kiến ra mắt cuối năm nay. Trong đó, kim loại lỏng được sử dụng cho cơ chế bản lề nhằm tăng độ bền, giúp màn hình phẳng hơn và hạn chế nếp gấp. Khung máy sẽ dùng hợp kim titan thế hệ mới để giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ cứng cần thiết cho thiết bị gập.

Dù được đánh giá nhiều tiềm năng, giới chuyên gia cho rằng việc thương mại hóa kim loại lỏng ở quy mô lớn vẫn là bài toán khó với Apple. Nếu quá trình sản xuất iPhone gập đạt độ ổn định, đây có thể trở thành bước đệm để hãng mở rộng ứng dụng vật liệu này lên các dòng iPhone Pro trong tương lai.

Nguồn tin cũng cho biết vật liệu mới khó xuất hiện trên iPhone 18 Pro do thiết kế và chuỗi sản xuất của dòng sản phẩm này gần như đã hoàn thiện để chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất.

