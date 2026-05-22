Công an khuyến khích người dân thường xuyên thực hiện điều này trên Zalo

Ngày 19/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết trong thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, nổi lên thủ đoạn các đối tượng giả mạo hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo, nhắn tin vay tiền, yêu cầu chuyển khoản gấp để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo cảnh báo mới nhất từ Công an tỉnh Lâm Đồng, tội phạm mạng hiện nay không chỉ dừng lại ở việc lập tài khoản giả mạo mà đã chuyển sang chiếm quyền kiểm soát trực tiếp tài khoản chính chủ.

Bằng cách phát tán các đường link độc hại ngụy trang dưới vỏ bọc bình chọn cuộc thi, nhận quà tặng, hoàn tiền đơn hàng hay thậm chí là cập nhật dịch vụ công, kẻ gian dễ dàng đánh lừa người dùng nhập mã OTP. Khi người dùng truy cập đường link hoặc cung cấp mã OTP, đối tượng sẽ nhanh chóng đăng nhập và chiếm quyền sử dụng tài khoản.

Điểm cốt lõi giúp các đối tượng lừa đảo dễ dàng qua mặt nạn nhân chính là nghệ thuật thao túng tâm lý bằng sự cấp bách. Hàng loạt tin nhắn với nội dung như đang họp không tiện nghe máy, cần tiền xử lý công việc gấp hay mượn tạm vài phút được gửi đi từ chính tài khoản thật khiến người nhận không kịp mảy may nghi ngờ.

Thậm chí, để tăng độ chân thực đến mức tối đa, nhiều băng nhóm còn ứng dụng công nghệ AI và deepfake nhằm tạo ra các cuộc gọi video hoặc âm thanh giả mạo giọng nói, hình ảnh của chính chủ. Sự kết hợp giữa một tài khoản Zalo thật và hình ảnh, âm thanh quen thuộc đã khiến không ít người mất cảnh giác, nhanh chóng chuyển tiền mà quên mất việc phải xác minh lại thông tin.

Không dừng lại ở kịch bản mượn tiền truyền thống, hệ sinh thái lừa đảo trên Zalo đang liên tục biến tướng với nhiều vỏ bọc mới nguy hiểm hơn. Gần đây, kẻ gian thường xuyên giả danh nhân viên giao hàng hoặc sàn thương mại điện tử để thông báo hoàn tiền, sau đó gửi link yêu cầu đăng nhập.

Ngoài ra, chúng còn đóng giả cơ quan công an, viện kiểm sát gửi thẳng lệnh bắt giam, truy nã giả mạo qua Zalo để gây sức ép, buộc nạn nhân chuyển tiền xác minh. Các vỏ bọc như giáo viên yêu cầu phụ huynh cài ứng dụng hồ sơ điện tử hay cán bộ chức năng giục cập nhật tem đăng kiểm cũng liên tục được sử dụng nhằm dụ dỗ nạn nhân tải các tệp tin APK độc hại, từ đó chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, Zalo, mạng xã hội;

- Không truy cập các đường link lạ, không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn SMS, Zalo hoặc mạng xã hội.

- Khi nhận được tin nhắn vay tiền, nhờ chuyển khoản, dù từ người quen, lãnh đạo hay người thân, người dân cần gọi điện trực tiếp để xác minh trước khi thực hiện giao dịch.

- Người dân cần cảnh giác với các trường hợp lấy lý do “đang họp”, “không tiện nghe điện thoại”, “xử lý công việc gấp” để yêu cầu chuyển tiền nhanh;

- Không cài đặt ứng dụng từ file APK hoặc từ các đường link do người lạ gửi.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khuyến khích người dùng thường xuyên thay đổi mật khẩu, kích hoạt xác thực hai lớp cho tài khoản Zalo, email và tài khoản ngân hàng; hạn chế công khai thông tin cá nhân, số điện thoại, chức vụ, mối quan hệ công việc trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo hoặc tài khoản bị chiếm quyền sử dụng, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa giao dịch và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.