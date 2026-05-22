Công an cảnh báo chiêu chiếm quyền tài khoản Zalo mà người dân cần cảnh giác

Ngày 19/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết trong thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, nổi lên thủ đoạn các đối tượng giả mạo hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo, nhắn tin vay tiền, yêu cầu chuyển khoản gấp để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo cảnh báo mới nhất từ Công an tỉnh Lâm Đồng, tội phạm mạng hiện nay không chỉ dừng lại ở việc lập tài khoản giả mạo mà đã chuyển sang chiếm quyền kiểm soát trực tiếp tài khoản chính chủ. Bằng cách phát tán các đường link độc hại ngụy trang dưới vỏ bọc bình chọn cuộc thi, nhận quà tặng, hoàn tiền đơn hàng hay thậm chí là cập nhật dịch vụ công, kẻ gian dễ dàng đánh lừa người dùng nhập mã OTP. Ngay khi xâm nhập thành công, chúng lập tức rà soát danh bạ, nội dung trò chuyện và các mối quan hệ công việc để lên kịch bản giăng bẫy những người thân quen.

Người dân cần cảnh giác trước những tin nhắn bất thường như vay mượn tiền, kể cả người thân trên Zalo

Điểm cốt lõi giúp các đối tượng lừa đảo dễ dàng qua mặt nạn nhân chính là nghệ thuật thao túng tâm lý bằng sự cấp bách. Hàng loạt tin nhắn với nội dung như đang họp không tiện nghe máy, cần tiền xử lý công việc gấp hay mượn tạm vài phút được gửi đi từ chính tài khoản thật khiến người nhận không kịp mảy may nghi ngờ. Thậm chí, để tăng độ chân thực đến mức tối đa, nhiều băng nhóm còn ứng dụng công nghệ AI và deepfake nhằm tạo ra các cuộc gọi video hoặc âm thanh giả mạo giọng nói, hình ảnh của chính chủ. Sự kết hợp giữa một tài khoản Zalo thật và hình ảnh, âm thanh quen thuộc đã khiến không ít người mất cảnh giác, nhanh chóng chuyển tiền mà quên mất việc phải xác minh lại thông tin.

Không dừng lại ở kịch bản mượn tiền truyền thống, hệ sinh thái lừa đảo trên Zalo đang liên tục biến tướng với nhiều vỏ bọc mới nguy hiểm hơn. Gần đây, kẻ gian thường xuyên giả danh nhân viên giao hàng hoặc sàn thương mại điện tử để thông báo hoàn tiền, sau đó gửi link yêu cầu đăng nhập. Trắng trợn hơn, chúng còn đóng giả cơ quan công an, viện kiểm sát gửi thẳng lệnh bắt giam, truy nã giả mạo qua Zalo để gây sức ép, buộc nạn nhân chuyển tiền xác minh. Các vỏ bọc như giáo viên yêu cầu phụ huynh cài ứng dụng hồ sơ điện tử hay cán bộ chức năng giục cập nhật tem đăng kiểm cũng liên tục được sử dụng nhằm dụ dỗ nạn nhân tải các tệp tin APK độc hại, từ đó chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại.

Trước ma trận lừa đảo bủa vây, giải pháp phòng vệ hiệu quả nhất chính là thiết lập các lớp bảo mật vững chắc và giữ cái đầu lạnh trước mọi yêu cầu giao dịch. Người dùng tuyệt đối không cung cấp mã OTP hay thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai, đồng thời kiên quyết nói không với các đường link hoặc ứng dụng lạ. Mọi tin nhắn nhờ vả chuyển tiền, dù xuất phát từ tài khoản của cấp trên hay người thân ruột thịt, đều bắt buộc phải được xác minh chéo bằng một cuộc gọi thoại trực tiếp qua mạng viễn thông truyền thống. Bên cạnh việc chủ động kích hoạt xác thực hai lớp và thường xuyên thay đổi mật khẩu, mỗi người cũng cần hạn chế phơi bày quá nhiều thông tin đời tư trên không gian mạng. Trong trường hợp không may sập bẫy hoặc nghi ngờ tài khoản bị chiếm đoạt, việc cần làm ngay lập tức là liên hệ ngân hàng để đóng băng giao dịch và trình báo cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn thiệt hại.