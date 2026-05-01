Công an điều tra số tiền 100.000.000 đồng chuyển tới tài khoản MBbank LE TRUNG THANH

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an xã Đại Phúc mới đây đã hỗ trợ công dân nhận lại tài sản do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, Công an xã Đại Phúc tiếp nhận đơn trình báo của chị Vũ Thị Hồng Nhung, sinh năm 1988, trú tại xóm Chợ 2, xã Đại Phúc về việc chuyển khoản nhầm số tiền lớn vào ngày 04/02/2026. Khi đó, chị Nhung thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng Viettelpay, do nhầm lẫn, chị chuyển nhầm số tiền 100.000.000 đồng đến số tài khoản có tên LE TRUNG THANH, Ngân hàng MBbank.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an xã Đại Phúc đã nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định chủ sở hữu số tài khoản trên là anh Lê Trung Thành, sinh năm 2003, trú tại thôn Giang Triều, xã Ứng Hoà, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, số tài khoản trên anh Thành không sử dụng từ năm 2025 nên không biết việc chị Nhung chuyển tiền đến.

Ngày 18/5/2026 với sự hỗ trợ của cán bộ Công an xã Đại Phúc, anh Thành đã liên hệ ngân hàng mở khoá, rút số tiền trên, bàn giao Công an xã để trả lại người chuyển nhầm.

Ngày 19/5/2026, Công an xã đã mời chị Vũ Thị Hồng Nhung đến trụ sở làm việc, hoàn thiện thủ tục trả lại số tiền đã chuyển nhầm. Nhận lại số tiền đã chuyển nhầm, chị Nhung đã bày tỏ xúc động, cảm kích và có thư cảm ơn gửi Công an xã Đại Phúc với tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình giải quyết vụ việc và vì nhân dân phục vụ.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên﻿