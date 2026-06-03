Thông tin quan trọng tất cả những ai đi xe xăng cần nắm rõ

Bộ Công Thương vừa mang tin vui đến cho hàng triệu người sử dụng xe xăng tại Việt Nam.

Người sử dụng xe chạy xăng tại Việt Nam vừa có thêm một công cụ hữu ích khi cơ quan quản lý chính thức ra mắt ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tra cứu giá bán và quản lý chi phí nhiên liệu cá nhân.

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết đã chính thức đưa vào vận hành ứng dụng "Quanh tôi" trên hai nền tảng iOS và Android.

Ứng dụng được xây dựng nhằm hỗ trợ người dân dễ dàng tìm kiếm các cửa hàng xăng dầu gần nhất thông qua bản đồ số. Người dùng có thể tra cứu địa chỉ, nhận chỉ dẫn đường đi, kiểm tra tình trạng hoạt động của cửa hàng, cập nhật thông tin các loại nhiên liệu đang kinh doanh cũng như giá bán tại từng điểm.

Ứng dụng "Quanh tôi" giúp người dân dễ dàng tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tra cứu thông tin, gửi phản ánh và quản lý chi phí nhiên liệu. (Ảnh minh hoạ)

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tính năng này đặc biệt hữu ích đối với những người thường xuyên di chuyển trên các tuyến đường dài hoặc trong những thời điểm thị trường xuất hiện biến động về nguồn cung nhiên liệu.

Bên cạnh chức năng tra cứu, "Quanh tôi" còn cho phép người dân gửi phản ánh trực tiếp tới cơ quan quản lý về các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu như bán sai giá niêm yết, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường.

Các phản ánh sẽ được cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý, qua đó góp phần tăng cường vai trò giám sát của người dân đối với thị trường xăng dầu. Người dùng cũng có thể đánh giá chất lượng phục vụ của các cửa hàng để góp phần nâng cao tính minh bạch và chất lượng dịch vụ.

Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ quản lý phương tiện cá nhân. Người sử dụng có thể lưu thông tin xe, ghi nhận lịch sử đổ nhiên liệu, theo dõi mức tiêu hao nhiên liệu cũng như thống kê tổng chi phí vận hành theo từng phương tiện.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nền tảng này cho phép cập nhật thông tin giá bán và giới thiệu các dịch vụ đi kèm như trạm sạc xe điện, cửa hàng tiện lợi, khu vực ăn uống, nhà vệ sinh hoặc dịch vụ rửa xe. Điều này giúp người dân có thêm cơ sở để lựa chọn điểm tiếp nhiên liệu phù hợp với nhu cầu.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết trong thời gian tới, ứng dụng sẽ tiếp tục được nâng cấp với nhiều tính năng mới như cảnh báo bất thường về giá bán, tồn kho, dự báo cung cầu thị trường, cảnh báo lãng phí nhiên liệu và các công cụ phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành thị trường xăng dầu.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính Phủ