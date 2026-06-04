Apple giới thiệu loạt tính năng chống theo dõi của Safari trong chiến dịch mới

Trong chiến dịch mới nhất, Apple khẳng định Safari không chỉ mang lại trải nghiệm duyệt web nhanh mà còn giúp người dùng kiểm soát tốt hơn quyền riêng tư của mình.

Apple vừa chính thức khởi động chiến dịch quảng cáo mới mang tên “Privacy on iPhone”, tập trung làm nổi bật trình duyệt Safari và các tính năng bảo vệ quyền riêng tư mà hãng cho là khác biệt so với các đối thủ trên thị trường.

Trong đoạn phim quảng cáo mới được phát hành, Apple sử dụng cách tiếp cận hài hước để mô tả cách các trình theo dõi dữ liệu (data trackers) âm thầm theo dõi hoạt động duyệt web của người dùng, giống như những người liên tục đứng phía sau và nhìn trộm màn hình điện thoại. Thông điệp được Apple nhấn mạnh ở cuối video là: "Safari. Một trình duyệt thực sự riêng tư."

Bên cạnh video quảng cáo, Apple cũng triển khai các bảng quảng cáo ngoài trời tại nhiều thành phố lớn cùng các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số nhằm giới thiệu những công nghệ bảo vệ quyền riêng tư tích hợp sẵn trên Safari.

Safari được thiết kế với quyền riêng tư là ưu tiên hàng đầu

Safari sở hữu hàng loạt công nghệ bảo vệ người dùng khỏi hoạt động theo dõi trực tuyến.

Một trong những tính năng nổi bật là Intelligent Tracking Prevention (ITP), công nghệ sử dụng máy học ngay trên thiết bị để nhận diện và ngăn chặn các trình theo dõi theo dõi hành vi người dùng trên nhiều website khác nhau, đồng thời vẫn đảm bảo các trang web hoạt động bình thường.

Safari cũng là trình duyệt lớn đầu tiên mặc định chặn toàn bộ cookie của bên thứ ba kể từ năm 2019. Bên cạnh đó, trình duyệt này còn ẩn địa chỉ IP của người dùng khỏi các trình theo dõi đã biết nhằm giảm khả năng bị thu thập dữ liệu.

Để giúp người dùng hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra phía sau, Apple tích hợp tính năng Privacy Report (Báo cáo Quyền riêng tư). Tính năng này cho phép người dùng xem chi tiết số lượng trình theo dõi đã bị Safari chặn trong quá trình duyệt web.

Chống nhận dạng dấu vân tay thiết bị

Ngoài cookie và trình theo dõi, các công ty quảng cáo còn sử dụng kỹ thuật fingerprinting (nhận dạng dấu vân tay kỹ thuật số) để xác định người dùng thông qua tổ hợp đặc điểm riêng của thiết bị như cấu hình hệ thống, độ phân giải màn hình, phông chữ hoặc các tiện ích đã cài đặt.

Để đối phó với hình thức theo dõi này, Safari áp dụng công nghệ Anti-Fingerprinting, hiển thị cho các trình theo dõi một phiên bản đơn giản hóa của thiết bị nhằm khiến nhiều thiết bị trông giống nhau hơn. Điều này làm giảm khả năng các công ty dữ liệu nhận diện và theo dõi một cá nhân cụ thể.

Đối với những người đăng ký iCloud+, tính năng Private Relay còn giúp ẩn địa chỉ IP trên toàn bộ lưu lượng truy cập web, khiến cả nhà cung cấp mạng lẫn Apple đều không thể nhìn thấy đầy đủ hoạt động duyệt web của người dùng.

Kiểm soát chặt chẽ các tiện ích mở rộng

Apple cũng nhấn mạnh các biện pháp bảo vệ người dùng trước những tiện ích mở rộng trình duyệt có khả năng thu thập dữ liệu cá nhân.

Safari sẽ thông báo rõ ràng loại dữ liệu mà một tiện ích mở rộng muốn truy cập, đồng thời cho phép người dùng giới hạn quyền truy cập theo từng website cụ thể, chỉ trong một ngày hoặc cấp quyền lâu dài nếu cần thiết.

Nhờ đó, người dùng có thể hạn chế nguy cơ các tiện ích mở rộng theo dõi nội dung đang xem, thông tin đăng nhập hay dữ liệu thanh toán trực tuyến.

Chế độ Duyệt Riêng Tư được nâng cấp

Chế độ Private Browsing (Duyệt Riêng Tư) trên Safari mang đến mức độ bảo vệ cao hơn so với các chế độ duyệt web riêng tư thông thường.

Khi sử dụng chế độ này, Safari không lưu lịch sử truy cập, các từ khóa tìm kiếm hoặc nội dung người dùng nhập vào biểu mẫu trực tuyến. Đồng thời, các biện pháp chống theo dõi và chống nhận dạng dấu vân tay cũng được kích hoạt ở mức độ cao hơn.

Một tính năng đáng chú ý khác là Link Tracking Protection, tự động loại bỏ các tham số theo dõi được gắn vào cuối URL, công cụ thường được các nền tảng quảng cáo sử dụng để theo dõi hành vi người dùng trên internet.

Safari cũng cho phép người dùng khóa các tab Duyệt Riêng Tư bằng Face ID hoặc Touch ID, bổ sung thêm một lớp bảo mật đối với những nội dung nhạy cảm.

Hiệu suất và thời lượng pin cũng là lợi thế

Không chỉ tập trung vào quyền riêng tư, Apple cho biết Safari còn mang lại hiệu suất duyệt web nhanh và tiết kiệm năng lượng hơn. Khi xem video trực tuyến, Safari có thể cho thời lượng dài hơn trình khác trên cùng thiết bị.

Thông qua chiến dịch "Privacy on iPhone" mới, Apple tiếp tục củng cố thông điệp rằng quyền riêng tư là một trong những giá trị cốt lõi của hệ sinh thái iPhone. Trong bối cảnh các hoạt động thu thập dữ liệu trực tuyến ngày càng phổ biến, Safari được Apple định vị như một công cụ giúp người dùng kiểm soát tốt hơn thông tin cá nhân của mình khi truy cập internet.



