Quy định mới về hộ chiếu từ ngày 1/7, tất cả người dân cần biết

Để không ảnh hưởng đến việc xuất, nhập cảnh của các chuyến đi sắp tới, người dân cần cập nhật thông tin dưới đây liên quan đến hộ chiếu.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu đi lại, học tập, lao động và giao lưu của công dân Việt Nam với các quốc gia trên thế giới ngày càng tăng.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đó, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật số 118/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam với nhiều quy định mới liên quan đến hộ chiếu của công dân Việt Nam. Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Dưới đây là một số quy định mới quan trọng liên quan đến hộ chiếu tạo thuận tiện cho người dân.

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Làm rõ quy định về hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn

Theo quy định mới, loại hộ chiếu này chỉ có giá trị sử dụng một lần để xuất cảnh hoặc nhập cảnh và thời hạn tối đa không quá 12 tháng, đồng thời không được gia hạn.

Việc quy định rõ thời hạn và phạm vi sử dụng nhằm bảo đảm hộ chiếu rút gọn chỉ được cấp và sử dụng trong những trường hợp đặc biệt, cấp bách, ví dụ như: công dân cần nhanh chóng về nước vì lý do nhân đạo, hoặc cần xuất cảnh khẩn cấp trong những tình huống đặc biệt mà chưa kịp hoàn thiện đầy đủ thủ tục cấp hộ chiếu thông thường.

Quy định này góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng sử dụng hộ chiếu tạm thời nhiều lần, đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Mở rộng đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ

Luật bổ sung đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao đối với cấp phó của người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong công tác đối ngoại.

Bên cạnh đó, quy định về cấp hộ chiếu công vụ cũng được mở rộng khi bổ sung người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp xã vào diện được cấp. Đây là điều chỉnh phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện nay.

Bổ sung các trường hợp thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu

Luật đã bổ sung nhiều quy định quan trọng liên quan đến việc thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu, góp phần siết chặt công tác quản lý. Cụ thể, từ ngày 01/7/2026 sẽ bổ sung thêm 3 trường hợp, gồm:

- Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông còn thời hạn khi công dân đã được cấp hộ chiếu mới.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu bị sai thông tin.

- Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đối với người đang bị truy nã.

Như vậy, ngoài 4 trường hợp đã được quy định trước đó, tổng số trường hợp thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã được mở rộng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa vi phạm.