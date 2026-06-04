Dàn KOL/KOC “khủng” đổ bộ sự kiện ra mắt xe điện Dimoon

Sự kiện ra mắt xe điện Dimoon thu hút đông đảo KOL/KOC và khách mời tham dự. Không khí sôi động cùng những hoạt động trải nghiệm thực tế đã tạo nên nhiều khoảnh khắc ấn tượng.

Ngày 29/5 vừa qua, sự kiện ra mắt xe điện POWELLDD DIMOON diễn ra trong không khí sôi động với sự góp mặt của dàn KOL/KOC siêu khủng, đối tác và khách mời.

Tại chương trình, khách tham dự đã có cơ hội trực tiếp khám phá thiết kế, trải nghiệm các tính năng nổi bật của dòng xe điện mới cũng như giao lưu cùng đại diện thương hiệu. Sự xuất hiện của nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu công nghệ và phương tiện xanh.

POWELLDD là thương hiệu xe điện toàn cầu của Tập Đoàn Công Nghệ AIMA (AIMA Technology Group Co.,Ltd) tại Việt Nam. POWELLDD mang đến những mẫu xe điện Thời Thượng - Bền Bỉ - Đẳng Cấp.

Dưới đây là những hình ảnh nổi bật tại sự kiện ra mắt xe điện Dimoon.

Ca sĩ Oanh Tạ chụp ảnh cùng xe Dimoon

KOL/KOC trải nghiệm các sản phẩm xe điện POWELLDD

Tính năng công nghệ của Dimoon: Hệ điều hành iMA AI, Smartkey Pro, Auto Ai và ECO Plus

Ca sĩ Oanh Tạ lái xe ra mắt Dimoon trước toàn bộ khách mời

Khoảnh khắc Dimoon ra mắt hoành tráng cùng Ca sĩ Oanh Tạ

Ca sĩ Oanh Tạ hát khuấy động không khí sự kiện

20 KOC cùng livestream trực tiếp tại sự kiện

POWELLDD cùng đối tác kích hoạt Mùa vụ cao điểm 2026

50 KOL/KOC quy tụ tại sự kiện ra mắt xe điện Dimoon