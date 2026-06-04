Dàn KOL/KOC “khủng” đổ bộ sự kiện ra mắt xe điện Dimoon

Theo Thanh niên Việt
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Sự kiện ra mắt xe điện Dimoon thu hút đông đảo KOL/KOC và khách mời tham dự. Không khí sôi động cùng những hoạt động trải nghiệm thực tế đã tạo nên nhiều khoảnh khắc ấn tượng.

Ngày 29/5 vừa qua, sự kiện ra mắt xe điện POWELLDD DIMOON diễn ra trong không khí sôi động với sự góp mặt của dàn KOL/KOC siêu khủng, đối tác và khách mời.

Tại chương trình, khách tham dự đã có cơ hội trực tiếp khám phá thiết kế, trải nghiệm các tính năng nổi bật của dòng xe điện mới cũng như giao lưu cùng đại diện thương hiệu. Sự xuất hiện của nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu công nghệ và phương tiện xanh.

POWELLDD là thương hiệu xe điện toàn cầu của Tập Đoàn Công Nghệ AIMA (AIMA Technology Group Co.,Ltd) tại Việt Nam. POWELLDD mang đến những mẫu xe điện Thời Thượng - Bền Bỉ - Đẳng Cấp.

Dưới đây là những hình ảnh nổi bật tại sự kiện ra mắt xe điện Dimoon.

Dàn KOL/KOC “khủng” đổ bộ sự kiện ra mắt xe điện Dimoon - Ảnh 1.

Ca sĩ Oanh Tạ chụp ảnh cùng xe Dimoon

Dàn KOL/KOC “khủng” đổ bộ sự kiện ra mắt xe điện Dimoon - Ảnh 2.

KOL/KOC trải nghiệm các sản phẩm xe điện POWELLDD

Dàn KOL/KOC “khủng” đổ bộ sự kiện ra mắt xe điện Dimoon - Ảnh 3.

Tính năng công nghệ của Dimoon: Hệ điều hành iMA AI, Smartkey Pro, Auto Ai và ECO Plus

Dàn KOL/KOC “khủng” đổ bộ sự kiện ra mắt xe điện Dimoon - Ảnh 4.

Ca sĩ Oanh Tạ lái xe ra mắt Dimoon trước toàn bộ khách mời

Dàn KOL/KOC “khủng” đổ bộ sự kiện ra mắt xe điện Dimoon - Ảnh 5.

Khoảnh khắc Dimoon ra mắt hoành tráng cùng Ca sĩ Oanh Tạ

Dàn KOL/KOC “khủng” đổ bộ sự kiện ra mắt xe điện Dimoon - Ảnh 6.

Ca sĩ Oanh Tạ hát khuấy động không khí sự kiện

Dàn KOL/KOC “khủng” đổ bộ sự kiện ra mắt xe điện Dimoon - Ảnh 7.

20 KOC cùng livestream trực tiếp tại sự kiện

Dàn KOL/KOC “khủng” đổ bộ sự kiện ra mắt xe điện Dimoon - Ảnh 8.

POWELLDD cùng đối tác kích hoạt Mùa vụ cao điểm 2026

Dàn KOL/KOC “khủng” đổ bộ sự kiện ra mắt xe điện Dimoon - Ảnh 9.

50 KOL/KOC quy tụ tại sự kiện ra mắt xe điện Dimoon

Dàn KOL/KOC “khủng” đổ bộ sự kiện ra mắt xe điện Dimoon - Ảnh 10.

KOL/KOC check-in tại sự kiện

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