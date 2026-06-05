Tất cả người dân có giao dịch mua bán, chuyển khoản với nội dung sau cần lập tức khoá tài khoản và báo công an

Trước tình hình tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của bẫy lừa đảo khi mua bán vé xem phim, concert, sự kiện trên Facebook.

Vào dịp hè, học sinh, sinh viên có nhiều thời gian rảnh rỗi lên mạng tìm hiểu, giao lưu và có nhu cầu rất lớn trong việc săn vé xem phim, sự kiện giải trí, concert của thần tượng. Công an phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình cho biết các đối tượng xấu đã lợi dụng tâm lý nôn nóng muốn mua được vé và sự thiếu kinh nghiệm cảnh giác của các em để đẩy mạnh hoạt động lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường thực hiện hành vi lừa đảo qua các bước tinh vi sau:

- Lập bẫy: Đối tượng lập ra các hội nhóm Facebook có số lượng thành viên đông đảo (thường dùng tương tác ảo), tự xưng là “QTV uy tín”, “Admin trung gian”, hoặc người “Hỗ trợ giao dịch an toàn”.

- Yêu cầu chuyển tiền: Khi có người mua và người bán liên hệ, chúng yêu cầu cả hai bên chuyển tiền vào tài khoản của "Admin" để “xác nhận giao dịch” và đảm bảo an toàn.

- Đưa ra lý do ngụy biện: Ngay sau khi nhận được tiền, chúng không giao vé mà tiếp tục viện các lý do như: Chuyển sai cú pháp nội dung, thiếu ký tự, sai mã giao dịch, hoặc yêu cầu đóng phí bảo hiểm giao dịch.

- Thao túng tâm lý: Đối tượng yêu cầu nạn nhân phải tiếp tục chuyển thêm tiền để "hoàn tất xác minh" và hứa sẽ hoàn trả lại toàn bộ. Nạn nhân vì xót tiền, càng chuyển thêm thì càng bị dẫn dụ đóng thêm nhiều khoản khống khác.

- Tẩu tán và cắt đứt liên lạc: Sau khi đã vơ vét được số tiền lớn, đối tượng lập tức chiếm đoạt tiền, chặn mọi liên lạc, xóa nhóm hoặc khóa luôn tài khoản Facebook giả mạo.

Công an phường Hà Nam lưu ý ngân hàng không có quy định yêu cầu khách hàng “chuyển lại tiền do sai nội dung để tra soát” hay “chuyển gấp đôi số tiền để hệ thống hoàn tất giao dịch”. Đây là chiêu trò thao túng tâm lý nhằm gây áp lực, ép nạn nhân hoảng loạn và tiếp tục chuyển tiền.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bạn thanh thiếu niên không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào tự xưng là “admin trung gian” trên các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, Không tin tưởng tuyệt đối vào các hội nhóm tự phong là “uy tín” trên mạng, vì lượt theo dõi, bình luận và tương tác hoàn toàn có thể mua hoặc làm giả bằng phần mềm; không chuyển thêm tiền dưới bất kỳ hình thức nào khi đối tượng báo "lỗi giao dịch" và yêu cầu nộp thêm.

Người dân cần ưu tiên kiểm tra thật kỹ thông tin số tài khoản, tên người thụ hưởng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào; ưu tiên giao dịch trực tiếp (nhận vé tận tay - trao tiền tận mặt) hoặc mua vé qua các ứng dụng, website phân phối chính thức của ban tổ chức.

Nếu nghi ngờ hoặc phát hiện mình đã chuyển khoản và sập bẫy lừa đảo, người dân cần bình tĩnh xử lý theo các bước:

- Khóa giao dịch: Liên hệ ngay với tổng đài ngân hàng đang sử dụng để yêu cầu hỗ trợ khóa tài khoản/khóa giao dịch khẩn cấp.

- Thu thập chứng cứ: Chụp màn hình và lưu giữ toàn bộ tin nhắn trao đổi, hình ảnh trang cá nhân của đối tượng, đường link hội nhóm và hóa đơn chuyển khoản (biên lai giao dịch).

- Trình báo Công an: Mang toàn bộ hồ sơ, chứng cứ đến trụ sở Công an nơi gần nhất để trình báo và được hướng dẫn giải quyết.



Theo Công an tỉnh Ninh Bình﻿