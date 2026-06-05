VinFast Evo Lite hút khách dịp hè nhờ lợi thế “3 không”: Không bằng lái, không lo sạc, không áp lực chi phí

Loạt ưu đãi mạnh tay cùng những lợi thế thực dụng như đổi pin nhanh, chi phí sử dụng thấp và thiết kế nhỏ gọn đang giúp VinFast Evo Lite trở thành cái tên nóng bậc nhất dịp hè năm nay.

Không cần bằng lái, "vô tư" lướt phố

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh mạnh mẽ hiện nay, nhiều người dùng đang tìm kiếm một chiếc xe bền bỉ, dễ sử dụng để di chuyển quanh khu vực sinh sống. Đây cũng là lý do VinFast Evo Lite đang tạo nên cơn sốt trên thị trường xe máy điện.

Theo công bố, VinFast Evo Lite được trang bị động cơ in-hub có công suất tối đa 2.450 W, vận tốc giới hạn dưới 50 km/h nên người điều khiển không cần mang theo giấy phép lái xe. Với vóc dáng gọn và khả năng xoay trở linh hoạt, mẫu xe phù hợp với các tuyến phố nội đô, nơi người dùng thường xuyên qua ngã tư, dừng chờ đèn đỏ hoặc di chuyển trong những đoạn đường đông.

Chị Thu Trang (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đang là nhân viên văn phòng sống tại một chung cư cho biết, nhu cầu đi lại của chị chủ yếu chỉ quanh khu vực nội thành, mỗi ngày khoảng 4-5 km từ nhà tới công ty, siêu thị hoặc đón con. Vì vậy, Evo Lite là mẫu xe phù hợp với gia đình chị.

"Trước đây, chỉ cần dắt chiếc Wave Alpha ra khỏi nhà đã thấy ngại vì nặng, đi lại phải về số liên tục. Evo Lite nhẹ, linh hoạt, chạy nhàn hơn rất nhiều", chị Trang chia sẻ.

Cùng quan điểm, anh Trọng Hoàng (phường Mễ Trì, Hà Nội) cho biết anh quyết định mua VinFast Evo Lite cho con trai đang học cấp ba sau khi cân nhắc nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình.

"Con tôi chủ yếu đi học, đi đá bóng hay đi học thêm gần nhà nên nhu cầu di chuyển không quá nhiều. Xe được giới hạn tốc độ, đi lại chắc chắn nên tôi cũng yên tâm giao xe cho con", anh Hoàng chia sẻ.

Cũng theo anh Hoàng, Evo Lite sử dụng pin LFP dung lượng 1,5 kWh – thuộc nhóm dung lượng cao trong phân khúc xe máy điện không cần bằng lái hiện nay. Vì vậy, xe có thể đáp ứng được nhu cầu đi lại của học sinh hay các bậc phụ huynh với quãng đường ngắn.

Ưu đãi "đậm sâu" tới 16% giá xe

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Evo Lite là công nghệ đổi pin, giải pháp phù hợp với nhóm khách hàng sống tại chung cư hoặc nhà phố không có điều kiện sạc pin thuận tiện. Thay vì phải chờ nhiều giờ để sạc đầy pin, người dùng chỉ mất khoảng một phút để đổi sang viên pin mới và tiếp tục hành trình.

"Viên pin được làm vô cùng chắc chắn, tôi là phái yếu nhưng cũng thực hiện được rất dễ dàng và nhanh, chỉ 1 phút là đổi pin xong. Việc tìm kiếm các tủ đổi pin cũng rất thuận tiện trên ứng dụng VinFast E-Scooter", chị Thu Trang nhận xét.

Theo chị Trang, mạng lưới tủ đổi pin phủ rộng giúp chị yên tâm khi sử dụng xe hằng ngày. Sự tiện lợi này càng trở nên đáng giá khi đi kèm với chi phí sử dụng rất thấp.

"Chi phí sử dụng rất tiết kiệm, tiền thuê pin mỗi tháng chỉ khoảng 175.000 đồng, lại được miễn phí sạc 20 lần/tháng đến hết tháng 6/2028. Tính ra, chi phí chỉ bằng 1/3 so với tiền xăng trước đây", chị Thu Trang chia sẻ.

Bên cạnh chi phí sử dụng nhẹ gánh, Evo Lite còn giúp chủ xe tiết kiệm chi phí sở hữu trong giai đoạn hiện nay khi mẫu xe này đang nhận được ưu đãi trực tiếp 6% giá trị xe trong khuôn khổ chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh". Đặc biệt, trong mùa hè 2026, người mua xe Evo Lite còn được nhận thêm mức ưu đãi "đậm sâu" 10% giá trị xe. Sau khi cộng các chính sách hỗ trợ, giá lăn bánh của Evo Lite hiện chỉ còn 14,2 triệu đồng.

Nhỏ gọn, tiện lợi và tiết kiệm, VinFast Evo Lite đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị. Với người đi làm, học sinh, mẫu xe này mang đến phương án đi lại đơn giản và chủ động hơn mỗi ngày.