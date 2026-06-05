Thứ đỉnh nhất trên iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max dự kiến sở hữu một thứ vũ khí tối thượng, đủ sức biến nó thành thiết bị có màn hình đỉnh nhất thế giới.

Theo các nguồn tin uy tín từ chuỗi cung ứng, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là những thiết bị đầu tiên được trang bị tấm nền M16 OLED thế hệ mới nhất của Samsung. Đây được xem là một bước nhảy vọt về phần cứng khi M16 chuyển sang sử dụng cấu trúc vật liệu phát quang màu xanh phosphorescent thay vì vật liệu huỳnh quang truyền thống. Sự thay đổi cốt lõi này giúp màn hình chuyển đổi năng lượng thành ánh sáng với hiệu suất cao hơn rất nhiều, từ đó giảm thiểu đáng kể mức tiêu thụ điện năng và gia tăng thời lượng pin.

Không dừng lại ở tính hiệu quả năng lượng, tấm nền M16 còn là màn hình 10-bit màu thực thụ. Trang bị này mang đến dải màu rộng lớn, khả năng chuyển màu vô cùng mượt mà và tối ưu hóa hoàn hảo cho các nội dung HDR chất lượng cao, vượt xa những công nghệ hiển thị hiện có trên thị trường.

Trái ngược với kỳ vọng về một chiếc máy hội tụ mọi tinh hoa công nghệ cao cấp nhất, iPhone Ultra lại chỉ được trang bị tấm nền Samsung M14 OLED. Dù M14 vẫn là một thế hệ màn hình xuất sắc với độ sáng và màu sắc ấn tượng, nó vẫn xếp sau công nghệ M16 trên dòng Pro Max. Giới phân tích nhận định sự đánh đổi này bắt nguồn từ bài toán tối ưu chi phí, giới hạn không gian của cơ chế gập và nỗ lực duy trì độ mỏng cho thiết bị.

Bù lại cho sự thiếu vắng của màn hình M16, Apple lại tích hợp cho iPhone Ultra hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) chuyên dụng. Trong một thiết kế gập với không gian tản nhiệt bị thu hẹp, công nghệ buồng hơi đóng vai trò sống còn giúp phân tán nhiệt lượng nhanh chóng. Điều này đảm bảo máy có thể duy trì hiệu năng đỉnh cao liên tục để xử lý mượt mà các tác vụ AI phức tạp, chơi game đồ họa nặng hoặc sáng tạo nội dung mà không gặp tình trạng giảm xung nhịp do quá nhiệt.

Để hiện thực hóa một thiết kế gập siêu mỏng, Apple dường như đã chấp nhận loại bỏ hàng loạt trang bị phần cứng quen thuộc trên iPhone Ultra. Thiết bị này được cho là sẽ sử dụng hệ thống Face ID tinh gọn hơn, không tích hợp camera telephoto, loại bỏ sạc từ tính MagSafe và vắng bóng cả nút Action Button. Thậm chí, khe cắm SIM vật lý cũng có thể bị khai tử tại nhiều thị trường nhằm nhường tối đa không gian bên trong cho hệ thống bản lề và pin. Máy dự kiến bước vào giai đoạn sản xuất thương mại với hai tùy chọn màu sắc là trắng và xanh đậm.

Ở một diễn biến khác, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn nhiều khả năng sẽ tiếp cận công nghệ màn hình M14 hoặc một biến thể nâng cấp mang tên M12+ OLED. Những chiến lược phân bổ linh kiện này cho thấy Apple đang vạch ra một ranh giới phân tầng công nghệ vô cùng rõ ràng, nơi mỗi dòng sản phẩm sẽ sở hữu những thế mạnh phần cứng riêng biệt để phục vụ đa dạng nhu cầu của người dùng trong tương lai.