Khóa vĩnh viễn ngay lập tức với loại tài khoản ngân hàng sau

Ngân hàng Nhà nước đang triển khai các biện pháp mạnh tay nhằm làm sạch dữ liệu và ngăn chặn tội phạm tài chính. Theo các quy định mới nhất tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Nghị định 52/2024/NĐ-CP, những tài khoản ngân hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ bị khóa vĩnh viễn.

Trường hợp nào tài khoản bị khóa vĩnh viễn ngay lập tức?

Ngân hàng Nhà nước đang triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm làm sạch hệ thống dữ liệu tài chính và ngăn chặn triệt để tội phạm lừa đảo công nghệ cao. Theo những quy định mới nhất, đặc biệt là Thông tư 17/2024/TT-NHNN, những tài khoản ngân hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng sẽ bị hệ thống đóng vĩnh viễn ngay lập tức nhằm bảo vệ sự an toàn cho mạng lưới tín dụng và tài sản của người dân.

Theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các ngân hàng thương mại hiện nay được trao quyền đơn phương đóng tài khoản thanh toán của khách hàng ngay lập tức mà không cần phải thông báo trước, nếu phát hiện người dùng đã sử dụng giấy tờ giả mạo hoặc có hành vi mạo danh để mở tài khoản. Đây là đòn bẩy pháp lý quan trọng giúp các tổ chức tín dụng chủ động cắt đứt công cụ giao dịch của tội phạm ngay từ khâu đầu vào.

Bên cạnh đó, quy định cũng xử lý nghiêm khắc những tài khoản đang hoạt động nhưng bị biến tướng thành công cụ phạm pháp. Bất cứ khi nào hệ thống giám sát rủi ro của ngân hàng phát hiện các giao dịch có dấu hiệu lừa đảo, gian lận, hoặc khi có yêu cầu và kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, tài khoản đó sẽ lập tức bị đưa vào danh sách đen và khóa vĩnh viễn. Các hành vi tiếp tay cho lừa đảo trực tuyến, rửa tiền hay đánh bạc qua mạng đều nằm trong nhóm vi phạm bị xử lý đóng tài khoản ở mức độ cao nhất này.

Đặc biệt, vũ khí sắc bén nhất để triệt phá các tài khoản vi phạm chính là công nghệ xác thực sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip. Kẻ gian có thể dùng thủ đoạn tinh vi để lách qua các bước xác minh giấy tờ truyền thống, nhưng hoàn toàn bất lực trước hàng rào sinh trắc học yêu cầu khớp nối khuôn mặt thực tế với dữ liệu gốc của Bộ Công an. Những tài khoản mạo danh, tài khoản được mua bán trái phép chắc chắn sẽ không thể vượt qua bước xác thực bắt buộc này và sẽ sớm bị nhận diện, sau đó loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống ngân hàng.

Các trường hợp tài khoản bị khóa phổ biến khác

Bên cạnh nhóm tài khoản vi phạm pháp luật, hệ thống cũng đang dọn dẹp quy mô lớn đối với các tài khoản không duy trì hoạt động. Căn cứ theo điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị định 52/2024/NĐ-CP và các điều khoản liên quan tại Thông tư 17, ngân hàng có quyền đóng các tài khoản "ngủ đông" có số dư 0 đồng hoặc không đủ để thu phí quản lý, đồng thời không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong khoảng thời gian từ 6 đến 24 tháng tùy theo quy định của từng tổ chức tín dụng. Việc dọn dẹp này giúp tránh lãng phí tài nguyên máy chủ và triệt tiêu nguy cơ kẻ gian đi thu mua lại các tài khoản rác bị bỏ quên để làm công cụ phạm tội.

Làm gì để bảo vệ tài khoản ngân hàng cá nhân

Để bảo đảm an toàn pháp lý và tài sản, người dùng tuyệt đối không tham gia vào các hội nhóm mua bán, cho thuê, mượn danh tính hoặc giao thông tin cá nhân cho người lạ để mở hộ tài khoản ngân hàng. Đối với những tài khoản phụ ít sử dụng nhưng vẫn muốn giữ lại, bạn nên chủ động đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng số hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhỏ định kỳ để duy trì trạng thái hoạt động.

Cuối cùng, việc nhanh chóng hoàn tất cập nhật dữ liệu sinh trắc học theo đúng tiêu chuẩn mới của Ngân hàng Nhà nước là bước đi bắt buộc và hiệu quả nhất để tài khoản của bạn luôn được bảo vệ ở mức cao nhất và không bị gián đoạn giao dịch.