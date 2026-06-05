Kỷ niệm ROG 20 năm: Từ hiệu năng di động đến những thiết kế không giới hạn

Khi laptop gaming bắt đầu trở nên phổ biến hơn, ROG không dừng lại ở việc chỉ tăng hiệu năng. Thay vào đó, thương hiệu này liên tục đặt ra một câu hỏi khó hơn: liệu gaming di động có thể vừa mạnh, vừa mỏng nhẹ, vừa linh hoạt hơn nữa hay không?

Trong hơn một thập kỷ, ROG đã liên tục thử nghiệm những thiết kế mới, những form factor táo bạo và nhiều ý tưởng từng bị xem là quá "khó" để trở thành sản phẩm thương mại thực tế. Và chính những sản phẩm đó đã góp phần định nghĩa lại khái niệm gaming on-the-go của ngành laptop gaming hiện đại.

ROG Zephyrus G14 – Khi gaming laptop trở thành thiết bị lifestyle

Sau thành công của Zephyrus thế hệ đầu tiên, ROG tiếp tục tạo nên một cột mốc lớn với Zephyrus G14 vào năm 2020 - mẫu laptop 14-inch được xem là một trong những thiết bị thay đổi toàn bộ thị trường gaming laptop cao cấp.

Ở thời điểm đó, phần lớn gaming laptop vẫn chỉ là những chiếc laptop 15,6 inch với thiết kế hầm hố và thiên hoàn toàn về hiệu năng. Nhưng G14 lại đi theo một hướng khác: nhỏ gọn hơn, tinh tế hơn nhưng vẫn đủ mạnh cho chơi game 3A và công việc sáng tạo chuyên nghiệp.

Sự xuất hiện của G14 cho thấy laptop gaming không còn chỉ dành riêng cho game thủ hardcore. Đây là một thiết bị người dùng có thể mang tới văn phòng, quán café hoặc sử dụng hàng ngày mà vẫn sở hữu hiệu năng mạnh mẽ bên trong.

Cho đến nay, ROG Zephyrus G14 nói riêng và toàn bộ dòng Zephyrus nói chung đã trải qua nhiều thay đổi về thiết kế lẫn công nghệ, nhưng vẫn giữ vững vai trò tiên phong trong việc định hình một xu hướng mới của ngành laptop gaming: những cỗ máy mỏng nhẹ, mạnh mẽ dành cho thế hệ người dùng vừa chơi game, vừa sáng tạo nội dung và làm việc linh hoạt ở bất kỳ đâu.

ROG Zephyrus Duo – Biến concept hai màn hình thành hiện thực

Trong khi phần lớn thị trường tập trung vào hiệu năng thuần túy, ROG tiếp tục thử nghiệm những ý tưởng táo bạo hơn với Zephyrus Duo 15.

Đây là mẫu gaming laptop nổi bật với màn hình phụ ScreenPad Plus đặt phía trên bàn phím - một thiết kế từng giống concept trình diễn công nghệ hơn là sản phẩm thực tế. Nhưng ROG đã thương mại hóa ý tưởng này thành một thiết bị dành cho gaming, streaming và multitasking chuyên nghiệp.

Màn hình phụ giúp game thủ và creator có thể theo dõi chat, timeline chỉnh sửa video, công cụ stream hoặc dashboard hệ thống trong khi vẫn giữ toàn bộ không gian màn hình chính cho công việc và gaming.

Zephyrus Duo không chỉ là một mẫu laptop gaming khác biệt về thiết kế, mà còn thể hiện rõ triết lý của ROG: luôn thử nghiệm những hướng đi mới thay vì lặp lại công thức an toàn của thị trường.

ROG Flow Z13 – Khi gaming tablet trở thành siêu phẩm thực thụ

Nếu Zephyrus thay đổi định nghĩa laptop gaming mỏng nhẹ, thì ROG Flow Z13 lại là sản phẩm cho thấy ROG sẵn sàng phá bỏ hoàn toàn mọi giới hạn thiết kế truyền thống.

Kế thừa ý tưởng từ concept ROG Mothership trước đây, ROG tiếp tục phát triển triết lý "gaming device linh hoạt" thành Flow Z13 - một thiết bị gaming thực tế với hiệu năng đủ sức xử lý game AAA. ROG Flow Z13 mang toàn bộ linh kiện ra phía sau màn hình theo thiết kế vertical layout, cho phép hệ thống tản nhiệt hoạt động hiệu quả hơn so với laptop truyền thống.

Thiết kế detachable cùng chân chống tích hợp giúp Flow Z13 có thể hoạt động như tablet, laptop hoặc workstation di động tùy theo nhu cầu sử dụng. Đồng thời, khả năng kết nối với eGPU XG Mobile cũng mở rộng sức mạnh đồ họa khi cần gaming hoặc xử lý tác vụ nặng hơn.

Qua nhiều thế hệ, Flow Z13 tiếp tục được nâng cấp mạnh về hiệu năng và tối ưu thiết kế. Các phiên bản mới sử dụng vi xử lý AMD Ryzen AI Max+ với nhân đồ họa tích hợp hiệu năng cao, cho phép thiết bị mỏng nhẹ nhưng vẫn mang lại sức mạnh đáng kinh ngạc trong gaming và sáng tạo nội dung.

Sự trở lại của ROG Zephyrus Duo 2026

Vắng bóng trên thị trường 2 năm, Zephyrus Duo trở lại trong năm 2026 với một thiết kế hoàn toàn mới. Thay vì màn hình phụ nhỏ như các thế hệ trước, phiên bản mới được nâng cấp thành hệ thống hai màn hình OLED 16-inch hoàn chỉnh - biến Zephyrus Duo trở thành chiếc laptop gaming dual-screen 16-inch đầu tiên trên thế giới.

ROG cũng thay đổi toàn bộ cách sử dụng thiết bị với bàn phím nam châm tháo rời cùng nhiều cách hoạt động. Điều này giúp Zephyrus Duo 2026 không còn chỉ là một laptop gaming hai màn hình, mà trở thành một thiết bị lai giữa workstation di động, máy sáng tạo nội dung và gaming flagship.

Zephyrus Duo 2026 cho thấy ROG vẫn tiếp tục theo đuổi những thiết kế khác biệt ngay cả sau 20 năm - không chỉ tạo ra laptop gaming mạnh hơn, mà còn thay đổi cách người dùng tương tác với thiết bị gaming di động. Không còn phải mang theo setup màn hình phụ cồng kềnh nữa, ROG Zephyrus Duo có mọi thứ và sẵn sàng phục vụ tất cả.

Không chỉ là hiệu năng, mà còn là tinh thần dám khác biệt

Sau 20 năm, ROG không chỉ tạo ra những chiếc laptop gaming mạnh mẽ hơn. Thương hiệu này đã góp phần thay đổi cách game thủ nhìn nhận gaming di động - từ hiệu năng, thiết kế cho tới trải nghiệm sử dụng. Từ Zephyrus G14, Zephyrus Duo cho tới Flow Z13, mỗi sản phẩm đều phản ánh triết lý cốt lõi của ROG: không chấp nhận giới hạn truyền thống của laptop gaming.

Và có lẽ đó cũng là điều định nghĩa rõ nhất tinh thần "For Those Who Dare" - luôn sẵn sàng thử những điều khác biệt, ngay cả khi chúng từng bị xem là không thể.