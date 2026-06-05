Cục CSGT cảnh báo nóng tới tất cả người thi bằng lái xe: Có thể bị đánh trượt ngay lập tức!

Cục CSGT cảnh báo hành vi này có thể khiến người dân bị đánh trượt ngay lập tức.

Cục CSGT (Bộ Công an) mới đây cho biết qua công tác kiểm tra, giám sát trên không gian mạng, Cục CSGT phát hiện một số giáo viên dạy lái xe hướng dẫn học viên thực hiện bài sát hạch "Qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc" theo mẹo chỉ điều khiển xe đi qua phần cuối của hình vệt bánh xe, chấp nhận bị trừ 10 điểm để hoàn thành bài sát hạch.

Việc hướng dẫn học viên như trên là không đúng thực tế và làm sai lệch mục đích của công tác đào tạo, sát hạch lái xe, không bảo đảm đánh giá đúng năng lực, kỹ năng căn chỉnh thân xe khi đi vào đường hẹp của người dự sát hạch.

Cụ thể: tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA quy định trường hợp "bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ không qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe" thì sẽ bị hệ thống chấm điểm tự động trừ điểm đến mức trượt và bị sát hạch viên đình chỉ sát hạch ngay lập tức. Việc trừ điểm khi đè vạch chỉ áp dụng đối với bánh xe (gồm cả hai bánh trước và sau) phải đi qua vùng giới hạn.

Để bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan trong công tác sát hạch lái xe, Cục Cảnh sát giao thông sẽ chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình sát hạch; trường hợp phát hiện thí sinh thực hiện bài sát hạch không đúng quy định, đặc biệt đối với hành vi cố tình áp dụng các "mẹo thi" nhằm đối phó với sát hạch, phải kịp thời xem xét, xử lý theo đúng quy định, trong đó áp dụng hình thức đình chỉ sát hạch đối với các trường hợp thuộc diện đình chỉ theo quy định.

11 bài thi sa hình sát hạch lái xe ô tô gồm những bài nào?

Tổng thời gian thực hiện bài thi là 18 phút, được tính từ khi vào bài thi ( xe ở vạch màu trắng trên đường) đến khi ra khỏi bài thi. Tại các trung tâm sát hạch, có hệ thống cảm biến điện tử. Hệ thống này thực hiện chấm điểm tự động, học viên sẽ đạt điểm tối đa 100 điểm nếu không bị lỗi và điểm ĐẠT là từ 80 điểm trở lên.