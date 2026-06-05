Từ 8/6, VNeID tích hợp thêm 1 loại giấy tờ quan trọng, người dân cả nước cần biết

Từ ngày 8/6, ứng dụng VNeID sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giấy tờ điện tử phục vụ người dân trên môi trường số.

Từ ngày 8/6/2026, giấy chứng nhận đăng ký xe (thường được gọi là "cà vẹt xe") sẽ chính thức được tích hợp trên ứng dụng VNeID và ứng dụng giao thông số VNeTraffic, giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình tham gia giao thông và thực hiện các thủ tục liên quan đến phương tiện.

Theo Thông tư số 37/2026 của Bộ Công an, dữ liệu điện tử của giấy chứng nhận đăng ký xe sẽ được đồng bộ và lưu trữ trên các nền tảng số do Bộ Công an quản lý. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký xe, người dân có thể lựa chọn nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe, qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công.

Đáng chú ý, từ ngày 8/6, người điều khiển phương tiện có thể sử dụng bản điện tử của giấy đăng ký xe trên VNeID hoặc VNeTraffic để xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra. Thông tin sẽ được xác thực thông qua dữ liệu số và mã QR thay cho việc kiểm tra giấy tờ bản cứng như trước đây.

Việc tích hợp giấy đăng ký xe lên VNeID được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt các loại giấy tờ người dân phải mang theo khi tham gia giao thông. Chủ phương tiện có thể sử dụng ngay bản điện tử trên điện thoại thông minh để chứng minh quyền sở hữu phương tiện cũng như phục vụ các thủ tục hành chính liên quan.

Bên cạnh đó, dữ liệu đăng ký xe số hóa cũng hỗ trợ thuận lợi hơn cho hoạt động đăng kiểm và giải quyết các thủ tục hành chính. Trong nhiều trường hợp, chủ xe có thể sử dụng thông tin tích hợp trên VNeID thay thế cho việc xuất trình giấy đăng ký xe bản giấy theo quy định.

Cách tích hợp giấy đăng ký xe vào ứng dụng VNeID

Để tích hợp giấy đăng ký xe vào ứng dụng VNeID, người dùng trước hết cần đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử của mình. Sau đó, truy cập lần lượt các mục: "Ví giấy tờ" > "Tích hợp thông tin" > "Tạo mới yêu cầu" > chọn "Đăng ký xe".

Ở bước tiếp theo, bạn cần nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu như loại phương tiện, số khung, biển kiểm soát và màu biển số. Cần lưu ý rằng những trường có dấu (*) là bắt buộc, không được để trống.

Sau khi gửi yêu cầu thành công thì ứng dụng sẽ hiển thị thông báo như trên hình. Sau đó, hệ thống sẽ gửi thông tin đi tra cứu để xác thực và phê duyệt.

Trong trường hợp hệ thống xác thực không thành công, người dùng nên liên hệ cơ quan đã cấp giấy đăng ký xe để cập nhật hoặc bổ sung thông tin còn thiếu, ví dụ như chuyển đổi dữ liệu từ CMND sang CCCD...

Cách tích hợp GPLX vào VNeID

Trước đó, ứng dụng VNeID đã tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe và các giấy tờ cá nhân khác. Việc bổ sung giấy chứng nhận đăng ký xe tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giấy tờ điện tử, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng công dân số và nền hành chính số tại Việt Nam.

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2.

Bước 2: Chọn mục “Ví giấy tờ” ở thanh menu phía dưới màn hình.

Bước 3: Tại phần “Tích hợp và xuất trình”, chọn “Tích hợp giấy tờ”, sau đó nhập mã passcode gồm 6 chữ số đã thiết lập.

Bước 4: Nhấn “Tạo mới yêu cầu”, tại mục “Loại thông tin” chọn “Giấy phép lái xe”.

Bước 5: Điền đầy đủ thông tin gồm số GPLX, hạng GPLX, xác nhận tính chính xác của thông tin và chọn “Gửi yêu cầu”. Hệ thống sẽ chuyển dữ liệu đến cơ quan quản lý để kiểm tra, phê duyệt trước khi hiển thị trên ứng dụng.

Cách xuất trình GPLX trên VNeID

Bước 1: Mở ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2.

Bước 2: Truy cập mục “Ví giấy tờ”.

Bước 3: Chọn “Xuất trình giấy tờ” trong phần “Tích hợp và xuất trình”, sau đó nhập mã passcode 6 chữ số.

Bước 4: Chọn “Giấy phép lái xe” và nhấn “Xác nhận” để hiển thị thông tin.

Với thay đổi này, điện thoại thông minh cài đặt VNeID đang dần trở thành "ví giấy tờ điện tử" của người dân, hỗ trợ thực hiện nhiều giao dịch và thủ tục trên môi trường số một cách thuận tiện hơn.

(Tổng hợp)