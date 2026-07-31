Tai nghe có dây, món đồ từng bị "khai tử" nay trở thành biểu tượng mới của Gen Z

Sau gần một thập kỷ lép vế trước AirPods và tai nghe Bluetooth, tai nghe có dây đang tìm lại sức hút theo cách ít ai ngờ.

Năm 2016, Apple ra mắt AirPods và đồng thời khai tử jack cắm tai nghe 3.5 mm trên iPhone 7, mở ra kỷ nguyên của âm thanh không dây. Những năm sau đó, hàng loạt hãng smartphone Android cũng nối gót, khiến tai nghe Bluetooth nhanh chóng trở thành lựa chọn mặc định của người dùng. Tai nghe có dây dần biến mất khỏi túi quần, balo và các kệ hàng điện máy, bị xem là món đồ thuộc về quá khứ.

Gần một thập kỷ sau, kịch bản ấy bất ngờ đảo chiều. Sau nhiều năm liên tiếp suy giảm, doanh số tai nghe có dây bắt đầu tăng trở lại trong năm 2025 và tiếp tục bứt phá ngay những tuần đầu năm 2026. Điều đáng chú ý là sự hồi sinh này không chỉ đến từ mức giá dễ tiếp cận hay chất lượng âm thanh ổn định, mà còn được thúc đẩy bởi một xu hướng văn hóa mới do chính Gen Z khởi xướng.

Cuộc hồi sinh của món đồ từng bị lãng quên

Theo báo cáo của Circana, sau nhiều năm liên tiếp đi xuống và chạm đáy với mức sụt giảm khoảng 42 triệu USD trong năm 2024, doanh số tai nghe có dây đã tăng trở lại khoảng 3% trong năm 2025, tương đương 15 triệu USD. Riêng nửa cuối năm, doanh thu tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

(Ảnh: AI)

Đà phục hồi còn rõ nét hơn khi bước sang năm 2026. Chỉ trong 6 tuần đầu năm, doanh thu phân khúc này tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng chú ý là mức tăng xuất hiện ở nhiều thương hiệu và nhiều phân khúc giá, cho thấy đây không còn là hiện tượng của một nhóm khách hàng nhỏ.

Dù tai nghe không dây vẫn thống trị thị trường khi chiếm khoảng 65% doanh thu toàn ngành trong năm 2025, những con số trên cho thấy tai nghe có dây đang dần tìm lại chỗ đứng sau gần một thập kỷ lép vế.

Một trong những nguyên nhân rõ ràng nhất đến từ giá bán. Trong khi một mẫu tai nghe Bluetooth phổ biến có giá trung bình gần 3 triệu đồng, tai nghe có dây chỉ dao động khoảng 300.000-400.000 đồng. Trong bối cảnh giá thiết bị điện tử tăng vì nhiều yếu tố, không ít người dùng quay trở lại với lựa chọn rẻ hơn nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu nghe nhạc và làm việc.

Bên cạnh đó, chất lượng truyền tải âm thanh tiếp tục là lợi thế của kết nối có dây. Không phải nén tín hiệu qua Bluetooth, gần như không có độ trễ và không phụ thuộc vào codec, tai nghe có dây vẫn là lựa chọn quen thuộc của game thủ, người dựng video, streamer hay những người thường xuyên thu âm.

Không ít người dùng cũng cho biết họ quay lại với tai nghe có dây vì sự ổn định. Không phải sạc pin, không cần ghép nối mỗi lần đổi thiết bị, cũng không gặp tình trạng mất kết nối giữa chừng, những ưu điểm tưởng như rất nhỏ lại trở nên đáng giá sau nhiều năm sử dụng tai nghe không dây.

Đi ngược dòng công nghệ

Suốt gần một thập kỷ, ngành công nghệ gần như chỉ theo đuổi một hướng đi: loại bỏ dây kết nối.

Từ smartphone, tai nghe đến phụ kiện, mọi thứ đều hướng đến trải nghiệm không dây. Các hãng liên tục tích hợp chống ồn chủ động, AI, điều khiển cảm ứng hay trợ lý giọng nói để biến tai nghe thành một thiết bị thông minh hơn là chỉ phục vụ việc nghe nhạc.

(Ảnh: AI)

Thế nhưng, một bộ phận người dùng lại đang lựa chọn hướng đi ngược lại.

Đối với họ, trải nghiệm "cắm là dùng" trở nên hấp dẫn hơn việc phải sạc pin, cập nhật firmware hay ghép nối Bluetooth với nhiều thiết bị khác nhau. Đây cũng là lý do nhiều game thủ và người làm sáng tạo nội dung vẫn ưu tiên tai nghe có dây, bởi độ trễ gần như bằng 0 và chất lượng micro ổn định.

Xu hướng này phản ánh một thay đổi đáng chú ý trong hành vi tiêu dùng. Sau nhiều năm chạy theo những thiết bị ngày càng thông minh, không ít người bắt đầu ưu tiên sự đơn giản và tính ổn định trong quá trình sử dụng.

Song song đó, các nhà sản xuất cũng bắt đầu nhận thấy nhu cầu này. Một số thương hiệu smartphone hướng đến game thủ và người dùng chuyên nghiệp đã đưa jack cắm 3.5 mm trở lại trên một số sản phẩm. Trong khi đó, thị trường adapter USB-C sang 3.5 mm tích hợp DAC và ampli cũng phát triển mạnh, giúp người dùng dễ dàng tiếp tục sử dụng tai nghe có dây trên các thiết bị đời mới.

Từ công cụ nghe nhạc đến tuyên ngôn phong cách

Điều thú vị là động lực lớn nhất của sự hồi sinh này lại không đến từ công nghệ.

Trong khoảng hai năm trở lại đây, tai nghe có dây xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố, các bộ ảnh thời trang và mạng xã hội. Jacob Elordi, Hailey Bieber, Lily-Rose Depp hay Paul Mescal đều nhiều lần được bắt gặp sử dụng tai nghe có dây. Vogue và nhiều tạp chí thời trang cũng đưa phụ kiện này vào các bộ ảnh như một điểm nhấn phong cách.

(Ảnh: AI)

Với Gen Z, tai nghe có dây không còn đơn thuần là thiết bị nghe nhạc.

Sợi dây trắng buông trước áo hoodie, áo khoác da hay áo phông mang đến cảm giác hoài cổ và khác biệt trong bối cảnh hầu hết mọi người đều sử dụng AirPods hoặc các mẫu tai nghe không dây có thiết kế tương đồng. Chính vì thế, Apple EarPods, mẫu tai nghe từng được xem là phụ kiện đi kèm iPhone, bất ngờ trở thành món đồ được săn lùng trên các sàn thương mại điện tử.

Nhiều chuyên gia cho rằng đây là một phần của làn sóng "anti-digital" hay "digital minimalism", khi người trẻ không từ chối công nghệ nhưng muốn quay lại với những trải nghiệm đơn giản và có tính vật lý hơn. Thay vì chạy theo những thiết bị ngày càng nhiều tính năng, họ tìm kiếm những món đồ mang lại cảm giác chân thực và thể hiện cá tính.

Lịch sử công nghệ từng chứng kiến nhiều sản phẩm tưởng như biến mất nhưng quay trở lại dưới một vai trò hoàn toàn khác, từ bàn phím cơ, máy ảnh film cho tới đĩa than. Tai nghe có dây dường như cũng đang bước vào chu kỳ tương tự.

Chúng có thể sẽ không bao giờ lấy lại vị thế thống trị như trước khi AirPods xuất hiện. Tuy nhiên, thay vì biến mất, tai nghe có dây đang được định nghĩa lại: vừa là công cụ làm việc của những người cần sự ổn định, vừa là món phụ kiện thời trang phản ánh cá tính của một thế hệ người dùng mới. Đây có lẽ mới là lý do khiến "món đồ cũ" này bất ngờ tìm thấy sức sống sau gần một thập kỷ tưởng chừng đã bị công nghệ bỏ lại phía sau.

Tham khảo Circana, Vogue, ChannelNews