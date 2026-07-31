David Beckham tiết lộ bí mật Messi giấu kín suốt nhiều năm

Sau ánh hào quang của những danh hiệu, David Beckham hé lộ một góc rất khác về Lionel Messi.

Lionel Messi không chỉ mang đến thành công cho Inter Miami bằng những bàn thắng, mà còn xây dựng mối quan hệ thân thiết với những người đứng sau đội bóng. David Beckham đã tiết lộ một chi tiết thú vị về cách Messi và các đồng đội luôn đối xử với mình mỗi khi xuất hiện trên sân tập.

Trong cuộc phỏng vấn với Men's Health, Beckham cho biết mỗi lần đến trung tâm huấn luyện của Inter Miami, Messi, Luis Suarez, Jordi Alba và Sergio Busquets đều gọi ông vào sân để tham gia những màn đá phạt hoặc các trò chơi nhỏ sau buổi tập.

"Họ luôn quay lại và nói: 'Lại đây, tham gia với bọn tôi'", Beckham chia sẻ.

(Ảnh: AI)

Dù vậy, cựu danh thủ người Anh gần như lần nào cũng từ chối. Beckham cho biết bản thân vẫn có thể thực hiện những cú sút sở trường, nhưng không còn đủ thể lực để theo kịp cường độ vận động của các cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp.

"Tôi vẫn có thể lấy vài quả bóng ở giữa sân và đưa chúng vào lưới hoặc trúng xà ngang. Nhưng để tập luyện hay thực hiện những màn sút bóng liên tục cùng họ thì chắc chắn không thể", Beckham nói.

Hiện Beckham là đồng sở hữu và Chủ tịch Inter Miami, trong khi Messi là ngôi sao số một của đội bóng. Dẫu vai trò đã khác, mối quan hệ giữa họ vẫn rất gần gũi. Theo Beckham, những lời mời từ Messi và các đồng đội khiến ông luôn cảm thấy được tôn trọng, như một người từng cùng họ sống trong thế giới bóng đá đỉnh cao.

Beckham cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn Messi tiếp tục gắn bó với Inter Miami sau khi hợp đồng hết hạn. Đáp lại, siêu sao người Argentina đã chính thức gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến tháng 12/2028. Thỏa thuận mới giúp Messi tiếp tục nhận đãi ngộ cao nhất giải đấu với thu nhập khoảng 20,4 triệu USD mỗi năm và đi kèm đặc quyền trở thành đồng sở hữu của đội bóng sau khi giải nghệ

Tình bạn của đàn ông đôi khi chỉ là luôn được nhớ tới

Điều khiến câu chuyện của David Beckham trở nên đáng nhớ không phải là việc ông có tham gia những màn đá phạt cùng Messi hay không.

Mà là việc Messi chưa bao giờ ngừng nhớ tới người bạn Beckham.

Trong lời kể của Beckham có một chi tiết rất nhỏ nhưng lại đủ để nói lên nhiều điều. Messi, Suarez, Jordi Alba hay Sergio Busquets đều biết cựu danh thủ người Anh sẽ lắc đầu. Họ hiểu một người đã giải nghệ nhiều năm, ở tuổi 50, khó có thể theo kịp những cầu thủ vẫn đang thi đấu đỉnh cao.

(Ảnh: AI)

Nhưng điều đó không khiến lời mời biến mất. Mỗi lần Beckham xuất hiện, họ vẫn quay lại, vẫy tay và gọi: "Lại đây, tham gia cùng bọn tôi."

Có lẽ đó cũng là cách những người đàn ông giữ gìn một tình bạn.

Họ hiếm khi nói với nhau rằng: "Tôi rất trân trọng cậu." Càng ít khi ngồi kể về tình cảm hay những ký ức đã qua. Nhưng họ luôn biết cách để đối phương cảm nhận rằng mình vẫn thuộc về.

Đó có thể là một cuộc gọi rủ đi cà phê sau nhiều tháng không gặp. Một chiếc ghế vẫn được để trống trong buổi tụ tập cuối tuần. Hay giống như Beckham, là một lời mời bước vào sân cỏ, dù ai cũng biết câu trả lời sẽ là một nụ cười và cái lắc đầu.

Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Beckham không còn là tiền vệ với những quả tạt và cú đá phạt từng làm say mê cả thế giới. Messi cũng không còn là chàng trai tóc dài lần đầu bước lên đỉnh cao. Một người giờ là ông chủ, người còn lại vẫn là ngôi sao lớn nhất của đội bóng.

Vai trò đã khác, nhưng cách họ đối xử với nhau thì không.

Bởi sau tất cả, đàn ông trưởng thành không giữ tình bạn bằng những lời hứa. Họ giữ nó bằng việc luôn chừa cho nhau một vị trí. Và đôi khi, chỉ cần biết rằng mỗi lần mình xuất hiện vẫn có người quay lại gọi: "Lại đây, chơi cùng bọn tôi." Thế là đủ để hiểu tình bạn ấy chưa từng thay đổi.

Tham khảo Men's Health, MARCA USA