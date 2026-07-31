Cài đặt trên Google Maps giúp điện thoại ít hao pin, người chạy xe nên biết

Nếu thường xuyên dùng Google Maps để dẫn đường, một cài đặt trên ứng dụng có thể giúp người chạy xe ít tốn pin điện thoại hơn.

Google Maps là ứng dụng gần như không thể thiếu trong những chuyến đi xa. Tuy nhiên, việc liên tục sử dụng GPS, dữ liệu di động và màn hình sáng khiến ứng dụng này cũng nằm trong nhóm "ngốn pin" nhất trên smartphone.

Theo trải nghiệm được chia sẻ trên XDA Developers, chỉ một thay đổi nhỏ trong phần cài đặt của Google Maps đã giúp thời lượng pin khi dẫn đường được cải thiện đáng kể, đặc biệt trong các chuyến đi kéo dài nhiều giờ.

Chế độ tiết kiệm pin ít người để ý

Tính năng được nhắc đến là Power Saving Mode (chế độ tiết kiệm pin) tích hợp trong Google Maps. Khi được kích hoạt trong quá trình điều hướng, giao diện bản đồ sẽ được đơn giản hóa, chỉ giữ lại những thông tin cần thiết như hướng rẽ tiếp theo, khoảng cách còn lại và thời gian đến nơi.

Tính năng mới giúp Google Maps hoạt động tiết kiệm pin hơn trong quá trình điều hướng. (Ảnh: Motopinas)

Nhờ giảm các hiệu ứng đồ họa, màu sắc và tần suất cập nhật hình ảnh, ứng dụng tiêu thụ ít năng lượng hơn đáng kể so với chế độ điều hướng thông thường.

Theo Google, chế độ này có thể kéo dài thời lượng sử dụng thêm tới khoảng 4 giờ trong những chuyến đi dài, tùy điều kiện sử dụng.

Không phải điện thoại Android nào cũng dùng được

Điểm hạn chế là Power Saving Mode hiện chưa được phát hành rộng rãi.

Ở thời điểm hiện tại, Google mới triển khai tính năng này cho dòng Pixel 10, bao gồm Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL và Pixel 10 Pro Fold. Người dùng các mẫu Android khác vẫn chưa thể kích hoạt chế độ này, dù Google được cho là sẽ mở rộng hỗ trợ trong tương lai.

Để sử dụng, người dùng chỉ cần vào Google Maps > Settings > Navigation, bật Power Saving Mode một lần. Sau đó, khi đang điều hướng, chỉ cần nhấn nút nguồn để chuyển sang giao diện tiết kiệm pin.

Những cách khác để giảm hao pin khi dùng Google Maps

Nếu điện thoại chưa hỗ trợ Power Saving Mode, vẫn có một số thiết lập khác giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Một trong số đó là chỉ cấp quyền truy cập vị trí "Chỉ khi dùng ứng dụng" thay vì cho phép Google Maps luôn theo dõi vị trí trong nền. Điều này giúp hạn chế ứng dụng hoạt động khi người dùng không mở Maps.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tải trước bản đồ ngoại tuyến (Offline Maps) khi chuẩn bị đi đến khu vực có sóng yếu. Cách làm này vừa giảm lượng dữ liệu di động phải tải liên tục, vừa giúp tiết kiệm pin trong quá trình dẫn đường.

Trong bối cảnh smartphone ngày càng được sử dụng như thiết bị dẫn đường chính trên ôtô, những thay đổi nhỏ về cài đặt có thể tạo ra khác biệt đáng kể về thời lượng pin.

Với người dùng Pixel 10, Power Saving Mode là một trong những tính năng đáng chú ý nhất của Google Maps thời gian gần đây. Còn với các thiết bị Android khác, việc tối ưu quyền truy cập vị trí và sử dụng bản đồ ngoại tuyến vẫn là những giải pháp hiệu quả để hạn chế tình trạng sụt pin khi di chuyển.

Tham khảo XDA Developers