Tin vui cho người đợi mua iPhone 18 Pro Max

Là thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo của Apple, iPhone 18 Pro Max đang nhận được sự quan tâm lớn từ giới công nghệ và người dùng toàn cầu.

Hàng loạt thông tin rò rỉ cho thấy mẫu máy này có thể sở hữu những nâng cấp đáng chú ý về màn hình, hiệu suất và thời lượng pin, khiến đây trở thành một trong những smartphone được chờ đợi nhất năm 2026.

Theo các nguồn tin mới nhất, Apple có thể chuyển sang sử dụng công nghệ hiển thị LTPO+ thế hệ mới, giúp tối ưu mức tiêu thụ điện năng và cải thiện trải nghiệm sử dụng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Hình ảnh phác hoạ iPhone 18 Pro Max dựa trên các tin đồn. (Ảnh: AppleInsider.ru)

Về kích thước, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng vẫn giữ nguyên màn hình lần lượt 6,3 inch và 6,9 inch như thế hệ tiền nhiệm iPhone 17 Pro.

Điểm thay đổi lớn nhất được cho là nằm ở công nghệ tấm nền. Thay vì sử dụng LTPO truyền thống, Apple được cho là sẽ áp dụng LTPO+ cho các mẫu iPhone cao cấp mới. Theo trang The Elec, LTPO+ mở rộng việc sử dụng vật liệu oxide trên nhiều thành phần của màn hình hơn, cho phép kiểm soát dòng điện chính xác hơn và tối ưu khả năng phát sáng của tấm nền OLED.

Nhờ đó, màn hình có thể điều chỉnh linh hoạt hơn theo môi trường sử dụng và thói quen của người dùng, qua đó giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Bên cạnh lợi ích về pin, công nghệ mới còn được kỳ vọng sẽ cải thiện chất lượng hiển thị trong điều kiện ánh sáng yếu. Việc kiểm soát dòng điện tốt hơn có thể giúp giảm hiện tượng nhấp nháy hoặc xuất hiện các hạt nhiễu (grain) trên màn hình khi sử dụng trong môi trường tối.

Apple có thể mang đến nâng cấp đáng chú ý về màn hình, qua đó cải thiện thời lượng pin và trải nghiệm hiển thị trên dòng máy cao cấp này. (Ảnh: hk01)

Các chuyên gia cũng cho rằng nâng cấp này sẽ góp phần cải thiện hiệu quả của tính năng màn hình luôn hiển thị (Always-On Display), cho phép người dùng xem nhanh thời gian và các thông tin cơ bản mà không cần đánh thức thiết bị.

Tuy nhiên, lợi ích được người dùng mong chờ nhất vẫn là thời lượng pin. Trong bối cảnh smartphone ngày càng tích hợp nhiều tính năng đòi hỏi hiệu năng cao, nhu cầu duy trì thời gian sử dụng dài hơn giữa các lần sạc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Nếu những thông tin rò rỉ là chính xác, công nghệ LTPO+ có thể giúp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max kéo dài thời lượng pin hoặc ít nhất duy trì hiệu suất năng lượng ổn định dù sở hữu nhiều tính năng mới hơn.

Tham khảo Forbes