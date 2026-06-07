Xe máy điện xịn nhất của Honda bán tại Việt Nam có gì hot?

Theo Honda, mẫu xe máy điện UC3 bán hai phiên bản dự kiến từ tháng 7, giá sau ưu đãi 58-59,4 triệu đồng, dùng pin LFP 3,17 kWh, phạm vi hoạt động 120 km.

Tân binh Honda UC3 đã chính thức được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam vào ngày 10/1 tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của hãng xe Nhật Bản trong phân khúc phương tiện xanh. Theo dự kiến, mẫu xe máy điện UC3 bán hai phiên bản dự kiến từ tháng 7/2026 sắp tới.

Dù được định vị ở phân khúc trung cấp, nằm ngay dưới mẫu CUV e:, nhưng Honda UC3 lại sở hữu hàng loạt trang bị công nghệ "xịn sò" không hề kém cạnh bất kỳ đối thủ cao cấp nào trên thị trường, hứa hẹn tạo nên sức hút lớn đối với người tiêu dùng trong nước.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Honda UC3 chính là việc trở thành mẫu xe điện đầu tiên của Honda tại khu vực Đông Nam Á được trang bị khối pin LFP gắn cố định. Cụm pin này có dung lượng lên tới 3,174 kWh, mang lại phạm vi hoạt động lý tưởng đạt 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Để đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng, Honda đã bọc khối pin trong lớp vỏ hợp kim nhôm chắc chắn, đồng thời đáp ứng chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn quốc tế UNR136 khắt khe về hệ thống điện.

Khác biệt hoàn toàn so với nhiều dòng xe trên thị trường, cổng sạc của UC3 được bố trí tinh tế ở phía trên cụm đèn pha và ẩn dưới kính chắn gió. Xe sử dụng chuẩn sạc CHAdeMO tiên tiến dành riêng cho xe hai bánh. Khi sử dụng bộ sạc 1.200W tiêu chuẩn đi kèm, người dùng chỉ mất khoảng 4 giờ để sạc đầy từ 0-100%, hoặc sạc nhanh 20-80% trong vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ. Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe điện này là khối môtơ điện đặt ở bánh sau, sản sinh công suất tối đa 8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 22 Nm. Đặc biệt, xe còn được trang bị số lùi, một tính năng vô cùng hữu ích giúp thao tác xoay xở và đỗ xe trong không gian hẹp trở nên nhàn nhã hơn bao giờ hết.

Thiết kế ngoại thất của Honda UC3 mang đậm hơi thở tương lai với cụm đèn pha LED đặt ngang lấy cảm hứng từ người anh em Honda WN7, kết hợp cùng dải đèn định vị tích hợp báo rẽ hiện đại. Khu vực điều khiển ghi điểm tuyệt đối nhờ tay lái đặt cao tôn dáng và cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 5 inch sắc nét. Thông qua hệ thống Honda RoadSync, người dùng có thể dễ dàng kết nối xe với điện thoại thông minh qua Bluetooth để sử dụng các tính năng như nghe gọi, dẫn đường trực tiếp trên màn hình. Xe cung cấp ba chế độ lái bao gồm Standard, Sport và ECON, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu di chuyển từ dạo phố nhẹ nhàng đến tăng tốc mạnh mẽ.

Nhắm đến sự tiện dụng tối đa cho khách hàng, Honda UC3 sở hữu không gian sàn để chân rộng rãi cùng hộc chứa đồ dưới yên đủ sức chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu và nhiều vật dụng cá nhân. Phía trước xe cũng được tích hợp hộc đồ phụ kèm cổng sạc USB-C tiện lợi. Trong giai đoạn đầu, Honda UC3 sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan trước khi chính thức chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam vào năm 2026. Để dọn đường cho màn ra mắt này, Honda cũng công bố kế hoạch phủ sóng hệ thống trạm sạc Honda Motor Charger Hub tại các đại lý HEAD.

Tại Việt Nam, Honda UC3 được bán hai phiên bản, gồm Tiêu chuẩn và Đặc biệt với giá bán lẻ đề xuất tương ứng là 80 triệu đồng và 81,4 triệu đồng. Tuy vậy thực tế Honda đã áp dụng mức giá kích cầu là 58 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt 59,4 triệu đồng. Honda cho biết mức giá này sẽ áp dụng cho tới khi hãng có thông báo mới.