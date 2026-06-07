iOS 27 lộ diện: Thay đổi thói quen vuốt chạm, pin iPhone "trâu" chưa từng có

Những tiết lộ mới nhất về iOS 27 trước thềm WWDC 2026: Pin bền bỉ, Siri lột xác nhưng có rào cản phần cứng.

Dù không mang đến một cuộc đại tu về mặt hình ảnh, hệ điều hành iOS 27 sắp ra mắt lại đánh trúng tâm lý người dùng khi tập trung giải quyết triệt để bài toán về thời lượng pin. Đặc biệt, theo những tiết lộ mới nhất từ chuyên gia phân tích Mark Gurman ngay trước thềm sự kiện WWDC 2026, bản cập nhật này sẽ buộc người dùng iPhone phải làm quen với những cử chỉ vuốt chạm hoàn toàn mới.

Không chỉ tập trung cải thiện năng lượng, trải nghiệm giao diện người dùng trên iOS 27 cũng có những điều chỉnh rất đáng chú ý. Trung tâm thông báo (Notification Center) sẽ nhận được một diện mạo hoàn toàn mới đi kèm với hệ thống cử chỉ điều hướng thay đổi toàn diện. Thay vì rơi xuống từ cạnh trên như truyền thống, các thông báo gửi đến giờ đây sẽ xuất hiện kèm theo hiệu ứng trượt mượt mà từ cạnh trái màn hình. Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ phải tập lại thói quen thao tác hằng ngày. Để truy cập trung tâm thông báo, bạn cần vuốt xuống một cách chính xác từ góc trên cùng bên trái. Trong khi đó, thao tác vuốt từ chính giữa màn hình sẽ được nhường chỗ cho giao diện tìm kiếm và hỏi đáp mới, đóng vai trò như một phần mở rộng của trợ lý ảo Siri.

Dù những cải tiến về pin và hệ thống thông báo sẽ được cập nhật rộng rãi trên mọi thiết bị hỗ trợ iOS 27, sự nâng cấp về trợ lý ảo lại có những giới hạn phân cấp rõ ràng. Giao diện Siri mới đòi hỏi sức mạnh xử lý khắt khe từ hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Do đó, tính năng đột phá này dự kiến sẽ chỉ giới hạn hỗ trợ từ thế hệ iPhone 15 Pro trở lên hoặc các dòng máy mới hơn. Những nâng cấp sâu từ bên trong kết hợp cùng AI hứa hẹn sẽ mang lại một trải nghiệm mượt mà và thông minh hơn cho hệ sinh thái iPhone. Mọi thông tin chi tiết về iOS 27 sẽ chính thức được Apple công bố tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC 2026) diễn ra vào ngày 8/6 sắp tới.