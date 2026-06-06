Lời khuyên cho cha mẹ hay đăng ảnh con lên mạng xã hội

Chia sẻ cuộc sống của con trên mạng xã hội đã trở thành thói quen của nhiều bố mẹ.

Việc chia sẻ hình ảnh, video và các thông tin liên quan đến con cái trên mạng xã hội đã trở thành thói quen của nhiều phụ huynh. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy những người thường xuyên đăng tải nội dung về con lại có xu hướng ít quan tâm đến các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến.

Nghiên cứu do Kaspersky phối hợp cùng Viện Công nghệ Singapore (SIT) thực hiện tại nhiều quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ai Cập đã chỉ ra mối liên hệ đáng chú ý giữa thói quen chia sẻ thông tin về trẻ em trên mạng và mức độ quan tâm đến bảo mật dữ liệu cá nhân.

Theo đó, hành vi được gọi là “sharenting”, thuật ngữ kết hợp giữa “share” (chia sẻ) và “parenting” (nuôi dạy con), ngày càng phổ biến trong thời đại số. Phụ huynh thường đăng tải ảnh, video, thành tích học tập hay những khoảnh khắc đời thường của con lên các nền tảng mạng xã hội mà không lường hết những rủi ro tiềm ẩn.

Đằng sau những bài đăng tưởng chừng vô hại về con cái là nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân mà nhiều phụ huynh chưa thực sự quan tâm đúng mức. (Ảnh minh hoạ)

Kết quả khảo sát cho thấy, càng thường xuyên chia sẻ thông tin về con, nhiều phụ huynh càng có xu hướng chủ quan trước các nguy cơ liên quan đến quyền riêng tư trên môi trường mạng.

Đáng chú ý, đa số người tham gia khảo sát đều nhận thức được vai trò của các biện pháp bảo mật. Có tới 87% phụ huynh cho rằng việc giới hạn người xem bài đăng trong phạm vi gia đình và bạn bè thân thiết giúp giảm nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân. Tuy nhiên, gần một nửa số người được hỏi nhận định việc thiết lập các tùy chọn này khá mất thời gian.

Tương tự, khoảng 80% phụ huynh tin rằng việc tắt tính năng chia sẻ lại nội dung có thể góp phần bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn, nhưng 40% cho biết họ ngại thực hiện vì cho rằng thao tác này khá phiền phức.

Trong khi đó, 83% người tham gia khảo sát hiểu rõ lợi ích của việc tắt gắn thẻ vị trí hoặc xóa siêu dữ liệu trong ảnh nhằm hạn chế nguy cơ rò rỉ thông tin. Dù vậy, hơn một phần ba số phụ huynh vẫn không thực hiện các bước này.

Theo các chuyên gia, đây là biểu hiện của tâm lý ưu tiên sự tiện lợi hơn bảo mật. Dù nhận thức được tầm quan trọng của quyền riêng tư, nhiều người vẫn giữ nguyên các cài đặt mặc định của ứng dụng thay vì dành thời gian điều chỉnh phù hợp.

Khảo sát cũng ghi nhận mức độ tự tin khá cao của phụ huynh trong việc bảo vệ con trên môi trường số. Hơn 80% cho rằng họ biết cách loại bỏ các thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ, tránh đăng tải nội dung nhạy cảm và thiết lập quyền riêng tư phù hợp trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, sự tự tin này chưa đồng nghĩa với việc các nguy cơ đã được loại bỏ hoàn toàn. Có tới 72% phụ huynh thừa nhận họ vẫn lo ngại tài khoản hoặc dữ liệu cá nhân có thể bị xâm phạm, ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết.

Trước thực trạng trên, các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh cần thường xuyên rà soát cài đặt quyền riêng tư trên các nền tảng mạng xã hội, hạn chế chia sẻ những thông tin có thể tiết lộ nơi ở, trường học hoặc lịch trình sinh hoạt của trẻ. Đồng thời, việc tắt gắn thẻ vị trí, xóa siêu dữ liệu trong ảnh và kiểm tra các tài khoản cũ không còn sử dụng cũng là những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân của trẻ em trên môi trường mạng.

Tham khảo Digital Terminal

