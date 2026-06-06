iPhone 18 Pro Max lộ diện thiết kế mới

iPhone 18 Pro Max đang là một trong những mẫu smartphone được cộng đồng công nghệ mong chờ nhất năm nay.

Trong bối cảnh Apple được cho là chuẩn bị hàng loạt thay đổi về chiến lược sản phẩm, từ iPhone màn hình gập đến các nâng cấp AI thế hệ mới, mọi thông tin liên quan đến iPhone 18 Pro Max đều thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Mới đây, nguồn tin từ tài khoản chuyên rò rỉ công nghệ Ice Universe trên mạng xã hội Weibo, mẫu flagship thế hệ tiếp theo của Apple là iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ có độ dày 8,75 mm.

Độ dày được đồn đoán có trên iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: ApplesClubs)

Nếu thông tin này chính xác, Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược đổi mới "nhỏ giọt" quen thuộc trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các thông tin rò rỉ hiện vẫn cần được nhìn nhận một cách thận trọng. Trước đó, cũng chính Ice Universe từng cho rằng iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn đáng kể do những thay đổi liên quan đến phần cứng. Nguồn tin này thậm chí còn dự đoán thiết bị có khả năng trở thành mẫu iPhone nặng nhất từ trước đến nay.

Việc xuất hiện những thông tin trái ngược từ cùng một nguồn khiến độ tin cậy của các dự đoán vẫn còn bỏ ngỏ. Dẫu vậy, nhiều báo cáo gần đây đều cho thấy Apple có xu hướng thực hiện các nâng cấp theo hướng hoàn thiện sản phẩm thay vì tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng trên iPhone 18 Pro Max.

Theo Ice Universe, nguyên nhân chính khiến dòng iPhone Pro chưa có nhiều đột phá về thiết kế là bởi Apple đang dồn đáng kể nguồn lực nghiên cứu và phát triển cho dự án iPhone màn hình gập đầu tiên. Thiết bị này hiện thường được giới công nghệ gọi với tên không chính thức là “iPhone Ultra”.

Hình ảnh phác hoạ iPhone Ultra dựa trên các tin đồn. (Ảnh: bob_obba)

Trong nhiều tháng qua, chiếc iPhone màn hình gập liên tục trở thành tâm điểm trên các diễn đàn công nghệ toàn cầu. Nhiều hình ảnh dựng, mô hình thử nghiệm cùng các thông số kỹ thuật được cho là của thiết bị đã xuất hiện trên mạng, thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng.

Các thông tin rò rỉ cho biết iPhone Ultra có thể được trang bị bản lề sử dụng vật liệu kim loại lỏng (liquid metal), giúp tăng độ bền, đồng thời hạn chế tình trạng xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Thiết bị dự kiến sẽ có hai tùy chọn màu sắc chủ đạo gồm đen và trắng.

Đáng chú ý, nhiều nguồn tin trong ngành nhận định Apple đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc xử lý nếp gấp trên màn hình. Nhờ đó, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng có thể sở hữu màn hình dẻo với nếp gấp gần như không thể nhận thấy khi mở hoàn toàn. Bên cạnh đó, thiết bị cũng được cho là sẽ sử dụng lớp phủ tự phục hồi nhằm giảm thiểu các vết xước nhỏ phát sinh trong quá trình sử dụng.

Nếu những thông tin trên trở thành hiện thực, iPhone Ultra có thể là một trong những sản phẩm tạo ra sự thay đổi lớn nhất trong chiến lược phát triển smartphone của Apple trong nhiều năm trở lại đây.

Tham khảo MacRumors