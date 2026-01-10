Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (10/1), không khí lạnh sẽ suy yếu dần, nhiệt độ tăng, trời ấm dần lên nhưng cơ bản vẫn còn hiện tượng rét khô ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Dự báo đến ngày 13 - 14/1, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày ở Hà Nội vào trưa và chiều sẽ lên mức 24 - 26 độ C.

"Tuy nhiên, theo quy luật tháng 1 là tháng chính Đông nên vẫn có thể tiếp tục xuất hiện những đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và không loại trừ khả năng kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ", ông Nguyễn Văn Hưởng Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin trên tờ Sức khỏe và Đời sống.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 10 và ngày 11/1

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng. Nhiệt độ từ 10-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 10-23 độ, có nơi dưới 6 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng.Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 11-24 độ, có nơi dưới 6 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ từ 9-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-25 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-30 độ.